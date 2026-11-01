ברצלונה קיבלה את התגובה שחיפשה. אחרי ההפסד 2:1 לריאל מדריד בקלאסיקו ו-4:2 לפריז סן ז'רמן בליגת האלופות, הקבוצה של האנזי פליק חזרה לחייך עם הצגה התקפית ו-1:6 על אלאבס במחזור ה-11 בליגה הספרדית. הניצחון לא רק החזיר את הביטחון לקבוצה, אלא גם העלה אותה בחזרה למקום הראשון בטבלה, אחרי שאיבדה אותו לאתלטיקו מדריד.

עבור פליק היה זה ערב חגיגי במיוחד: המאמן הגרמני רשם את ניצחונו ה-100 כמאמן ברצלונה, במשחקו ה-131 בתפקיד. "אני מאוד מרוצה. שלטנו במחצית הראשונה, יצרנו מצבים וניצלנו את השטחים שהיריבה השאירה. אהבתי מאוד את מה שראיתי", סיכם בסיום. הוא גם החמיא ליריבה על ההיערכות ההגנתית שלה: "אלאבס התגוננה היטב עם הרבה שחקנים מאחור, אבל שלטנו במשחק והצלחנו לתקוף את השטחים הקטנים שהם השאירו".

לאמין ימאל חוגג ( צילום: AP Photo/Joan Monfort )

צפו בתקציר: ברצלונה מתפוצצת עם 1:6 אדיר על אלאבס ( ONE )

לאמין ימאל, שכבש צמד, זכה למחמאות מיוחדות מהמאמן, שהתייחס גם לחשיבות המנוחה שקיבל לאחרונה: "היה חשוב שהוא ינוח קצת, והוא היה פנטסטי. זה בדיוק מה שרציתי לראות ממנו, וגם מפרמין ומראפיניה אחרי שני ההפסדים". פליק ציין כי שוחח עם ימאל במחצית ושמח לראות אותו חוזר לצבור ביטחון במצבי אחד על אחד.

גם ב'מונדו דפורטיבו' הדגישו את החשיבות של התגובה הקבוצתית אחרי השבוע המאכזב, וציינו את התרומה של פרנקי דה יונג, פרמין, ראפיניה ובריאן פאריניאס, שזכה להופעת בכורה. פליק אף החמיא לצעיר, שהרשים באימון וקיבל את ההזדמנות שלו.

עם זאת, בספרד לא ממהרים להסיק מסקנות מהתוצאה המרשימה. ב"אס" הצביעו על השאלה שעדיין מרחפת מעל ברצלונה: האם היא מסוגלת לשלוט ולפרק באותה קלות גם יריבות בסדר הגודל שלה, או שהיכולת המרשימה באה בעיקר מול קבוצות נחותות ממנה. לצד סימן השאלה, נותרה גם אמת מוכרת: כשהדברים משתבשים אצל הקטלאנים, מישהו בדרך כלל משלם את המחיר.