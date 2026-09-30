פפ גווארדיולה כבר לא מאמן את מנצ'סטר סיטי, אבל ממשיך לעמוד לצדה. המאמן הספרדי פרסם ברשתות החברתיות מסר תמיכה בבעלי המועדון, בהנהלה ובאוהדים, לאחר שסיטי הורשעה בכל האישומים הנוגעים להפרת הכללים הפיננסיים של הפרמייר-ליג.
"אני רוצה שכל אוהד של מנצ'סטר סיטי ברחבי העולם יידע שאני כאן, יותר מתמיד", כתב גווארדיולה. "אני עומד, תמיד עמדתי ותמיד אעמוד מאחורי המועדון שלי, הבעלים, היו"ר, פראן סוריאנו, השחקנים, הצוות, אנצו מארסקה ואתם, האוהדים המיוחדים שלנו. שיהיה ברור: נעבור את זה יחד. אני אוהב את כולכם".
ועדה עצמאית קבעה כי סיטי ערכה "חוזים פיקטיביים" עם כמה שותפים מסחריים, כחלק ממנגנון שנועד להסוות מימון חשאי בסכום של יותר מ-830 מיליון ליש"ט. הפרמייר-ליג אישרה כי המועדון הורשע בכל האישומים הנוגעים להפרת הכללים הפיננסיים בין עונות 2009/10 ל-2017/18, ובכל האישומים הנוגעים לאי-שיתוף פעולה עם החקירה, למעט אחד.
סיטי ממשיכה להכחיש כל התנהלות פסולה, ורשאית להגיש ערעור עד 2 באוקטובר. במועדון, שבבעלות אבו דאבי יונייטד גרופ, מסרו כי הם "מאוכזבים ומופתעים" מההכרעה. גווארדיולה מונה למאמן סיטי ביולי 2016 ועזב בקיץ האחרון. במהלך כהונתו הוביל אותה לשש אליפויות אנגליה, בהן ארבע רצופות החל מעונת 2020/21 – שיא בתולדות הליגה הבכירה. בנוסף זכה עמה בליגת האלופות, בשלושה גביעי אנגליה ובחמישה גביעי הליגה.
זו אינה הפעם הראשונה שבה הספרדי מביע תמיכה במועדון לנוכח האישומים. בנובמבר 2024, כשעוד עמד על הקווים, הצהיר כי יישאר בסיטי גם אם תורד ליגה.
גם ראשי המועדון ממשיכים להתעקש כי יוכלו להוכיח את חפותו. היו"ר חלדון אל-מובארק הביע את הביטחון הזה בהודעה שפרסם בשבת, ואילו המנכ"ל פראן סוריאנו טען ביום שלישי, במסר מצולם לעובדים ולשחקנים, כי הוועדה התעלמה מ"ראיות שאינן ניתנות להפרכה".