פפ גווארדיולה כבר לא מאמן את מנצ'סטר סיטי, אבל ממשיך לעמוד לצדה. המאמן הספרדי פרסם ברשתות החברתיות מסר תמיכה בבעלי המועדון, בהנהלה ובאוהדים, לאחר שסיטי הורשעה בכל האישומים הנוגעים להפרת הכללים הפיננסיים של הפרמייר-ליג.

פפ גווארדיולה כבר לא מאמן את מנצ'סטר סיטי, אבל ממשיך לעמוד לצדה. המאמן הספרדי פרסם ברשתות החברתיות מסר תמיכה בבעלי המועדון, בהנהלה ובאוהדים, לאחר שסיטי הורשעה בכל האישומים הנוגעים להפרת הכללים הפיננסיים של הפרמייר-ליג.

פפ גווארדיולה כבר לא מאמן את מנצ'סטר סיטי, אבל ממשיך לעמוד לצדה. המאמן הספרדי פרסם ברשתות החברתיות מסר תמיכה בבעלי המועדון, בהנהלה ובאוהדים, לאחר שסיטי הורשעה בכל האישומים הנוגעים להפרת הכללים הפיננסיים של הפרמייר-ליג.