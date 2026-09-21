בריאן ברובי, חלוץ סנדרלנד עזב אתמול (ראשון) את אצטדיון אתיחאד עם כדור המשחק אחרי שלושער נהדר מול מנצ'סטר סיטי, אבל עם טעם חמוץ עקב ההפסד 5:3. "באמת קשה להפסיד בצורה כזאת", הודה ההולנדי בסיום. "הבקענו שלושה שערים בחוץ נגד מנצ'סטר סיטי והרגשנו שאנחנו יכולים לקחת משהו, אבל ספגנו בקלות רבה מדי". השלושער הפך אותו לשחקן סנדרלנד הראשון שעושה זאת בפרמייר-ליג מאז ג’רמיין דפו ב-2016.

המשחק עצמו היה רכבת הרים. אנזו פרננדס כבש את שערו הראשון בסיטי בכדור חופשי בדקה התשיעית, אך ברובי השווה כעבור שלוש דקות במסירה של אנזו לה פה. ראיין שרקי החזיר את היתרון למארחת בדקה ה-29, וברובי שוב ענה בדקה ה־33 אחרי הכנה של תומא מונייה. אנטואן סמניו קבע 2:3 בדקה ה-43 והשלים צמד בדקה ה-57, אבל שתי דקות בלבד לאחר מכן ברובי השלים שלושער בתוך 47 דקות. רק בדקה ה-81 סגר ארלינג הולאנד את המשחק, ועל הדרך השלים הישג משלו: הנורבגי כבש מול כל 25 הקבוצות שפגש בפרמייר-ליג.

גלריה ארלינג הולאנד חוגג נגד סנדרלנד ( צילום: Matt McNulty/Getty Images )

בראיין ברובי עם כדור המשחק ( צילום: AP Photo/Dave Thompson )

המספרים של ברובי המחישו עד כמה חריגה הייתה ההופעה. הוא הפך לשחקן השישי בלבד שכובש שלושער במשחק פרמייר-ליג ומסיים בצד המפסיד, והראשון שעושה זאת מאז רוקה סנטה קרוס במדי בלקבורן מול וויגאן ב-2007. ב"סקיי ספורטס" כתבו שהוא "התעמר ברובן דיאס", והדגישו כי מדד השערים הצפויים האישי שלו היה גבוה מזה של כל קבוצה אחרת במחזור - מלבד סנדרלנד עצמה. ב"גרדיאן" הגדירו את 20 מיליון האירו ששולמו לאייאקס בקיץ הקודם כ"עסקת מציאה", וברשתות הפך החלוץ לאחד השמות המדוברים של המחזור, למרות שקבוצתו יצאה ללא נקודה.

כוכב. בראיין ברובי חוגג ( צילום: Matt McNulty/Getty Images )

אצל סיטי, הניצחון החמישי מחמישה מחזורי ליגה והשביעי ברציפות בכל המסגרות שמר על פתיחה מושלמת לעידן שאחרי פפ גווארדיולה. הקבוצה של אנצו מארסקה יצאה לפגרה עם יתרון של שלוש נקודות בפסגה, לאחר ההפסד של ארסנל לברייטון. סמניו כבש צמד, שרקי ופרננדס הוסיפו שער כל אחד והעומק ההתקפי שוב נראה כמעט בלתי ניתן לעצירה. אלא שבעולם התמקדו גם בצד השני של המטבע: סנדרלנד בעטה 17 פעמים, לעומת 16 של סיטי, ורשמה תשעה ניסיונות למסגרת לעומת שישה של המארחת. דיאס כמעט כבש שער עצמי, ודניאל באלארד פגע בקורה בתוספת הזמן.

שחקני מנצ'סטר סיטי חוגגים נגד סנדרלנד ( צילום: Matt McNulty/Getty Images )