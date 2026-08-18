ג'מאל מוסיאלה שוב עורר דאגה גדולה בבאיירן מינכן. הכוכב הגרמני התמוטט על כר הדשא במהלך משחק הידידות מול היידנהיים הערב (שלישי), ונאלץ לעזוב את המגרש דקות ספורות לאחר שנכנס אליו.

מוסיאלה עלה לשחק בדקה ה-61, כאשר המאמן וינסנט קומפני שלח אותו למגרש במקומו של איסמאל סעיבארי. אבל שש דקות בלבד לאחר מכן, הקשר בן ה-23 התמוטט במרכז המגרש. שחקני שתי הקבוצות מיהרו להקיף אותו, בעוד צוותי החירום נכנסו במהירות כדי להעניק לו טיפול.

ג'מאל מוסיאלה על הדשא במשחק הקודם של באיירן ( צילום: Alex Grimm/Getty Images )

JAMAL MUSIALA collapsed again TODAY in a match for Bayern Munich. The same thing happened to him 3 days ago in another friendly match.



Prayers & a Speedy recovery to Musiala. 🙏 pic.twitter.com/40ZKdonLSo — Lads Banter Football (@ladsbanterfooty) August 18, 2026

לאחר דקות קצרות של טיפול, מוסיאלה הצליח לקום על רגליו, אך נראה מבולבל ומתקשה להתייצב. איש צוות ליווה אותו בדרכו אל קו החוץ, אולם לאחר כמה מטרים הוא הסתובב לאחור, לפני שנעלם במנהרה בצדו השני של המגרש. אוהדי באיירן ניסו לעודד אותו בקריאות מהיציעים.

האירוע מעורר דאגה במיוחד בשל העובדה שמדובר בפעם השנייה בתוך ימים ספורים שבה מוסיאלה קורס במהלך משחק. גם במשחק הידידות מול ר.ב. לייפציג בשבת, שהסתיים בניצחון 1:3 של באיירן, הוא התמוטט זמן קצר לפני שריקת הסיום לאחר שחש חולשה. מוסיאלה אף נעדר מהצגת הסגל של באיירן ביום שני, לאחר שקיים אימון אישי. בשל כך, הופעתו במשחק מול היידנהיים הערב אף הפתיעה במידה מסוימת.

"אני בדרך הנכונה"

מוסיאלה ניסה להרגיע את מעריציו ועוקביו בפוסט שפרסם באינסטגרם, שבו כתב: "אני אסיר תודה במיוחד על ההודעות והתמיכה. אני מבין שרבים מכם מודאגים ורוצה להסיר את כל החששות. אובחנתי עם הפרעות קצרות זמניות, אך ניתנות לטיפול היטב, שנגרמות מבעיה בתפקוד הנוירולוגי. אלה יכולים להוביל למקרים האחרונים, כמו שקרה מול לייפציג ובפעם האחרונה בהיידנהיים".

"הדבר החשוב הוא שאין סיכון בריאותי מעבר לכך. אני מתכוון להתמודד עם המצב, בתיאום הדוק עם מומחים נוירולוגיים והצוות הרפואי, ולהקדיש את עצמי למה שהכי עוזר בהחלמה: לחיות את חיי היומיום שלי ואת התשוקה שלי לכדורגל. לשחק ולבצע מעקב אחרי המצב. לקחתי אחריות על כך. בסך הכל אני מרגיש די טוב ואני בדרך הנכונה".