ג'מאל מוסיאלה חווה ביום שני שעבר התקף נוסף, ארבעה ימים לפני שעלה מהספסל ב-1:1 של באיירן מינכן מול קלן. כך דיווחו הבוקר (ראשון) "בילד" ו"ספורט1". לפי הדיווחים, ייתכן שהאירוע קשור לשינוי בטיפול התרופתי שמקבל קשר נבחרת גרמניה בן ה-23. עד יום שישי הוא נמצא כשיר לשחק, והמאמן וינסנט קומפני העניק לו כ-20 דקות. זמן קצר אחרי שריקת הסיום כבר דיבר אחד האנשים החזקים בבאיירן בפומבי על האפשרות לפתוח את חוזהו ועל מצבו הבריאותי של מוסיאלה - מה שגרם לסערה לא קטנה בגגרמניה.

בקיץ האחרון התמוטט מוסיאלה פעמיים על המגרש בתוך ארבעה ימים, בשני משחקי הכנה של באיירן. לאחר המקרה השני סיפר כי הוא חווה אירועי ניתוק קצרים על רקע הפרעה נוירולוגית וכי ניתן לטפל בהם. מוסיאלה השתמש במונח "אבסנס", המתאר סוג של התקף אפילפטי שבו המודעות לסביבה נפגעת לזמן קצר.

גלריה בלב הסערה. ג'מאל מוסיאלה ( צילום: Alexander Hassenstein/Getty Images )

ההתמודדות הזאת באה אחרי חודשים של שיקום מהפציעה שספג בגביע העולם למועדונים ביולי 2025, אז סבל משברים בשוקית ובקרסול. חמישה חודשים קודם לכן האריכה באיירן את חוזהו עד קיץ 2030. לפי הדיווחים, ההסכם עשוי להכניס לו עד 30 מיליון אירו בעונה. זה גם הסכום שעמד במוקד הריאיון שהעניק חבר ההנהלה הבכיר קרל-היינץ רומניגה אחרי המשחק מול קלן.

"כולנו רוצים שהוא יחזור, רצוי בכושר שיא, אבל מה יקרה אם זה לא יהיה המצב?", שאל רומניגה. לדבריו, אם מוסיאלה יתקשה לשחזר את היכולת שהציג לפני הפציעה, יהיה צורך לשבת עם משפחתו ונציגיו, כי "עם כל הכבוד, כבר אי אפשר להצדיק סכומים כאלה". כשנשאל על אפשרות של מכירה, הוסיף: "אני לא יכול לדמיין שג'מאל יעזוב או שמועדון אחר יקנה אותו בתנאים האלה. וזו בעיה".

"אם הוא לא יחזור לכושר שיא?" רומינגה ( צילום: Alexander Hassenstein/Getty Images )

זו הייתה ההתבטאות השלישית החודש של בכיר בבאיירן בנושא. נשיא הכבוד אולי הנס תהה אם מוסיאלה ישוב ליכולתו הקודמת, והעיר כי בינתיים "הוא ממשיך לקבל שכר". אחריו אמר המנכ"ל יאן-כריסטיאן דרזן כי ייתכן שיידרשו שיחות עם נציגי הקשר. בארגון השחקנים העולמי FIFPRO האשימו את השלושה בניסיון מתואם להפעיל לחץ על מוסיאלה לקראת משא ומתן. הארגון הזכיר כי כשם שרצף משחקים מצוינים אינו מזכה שחקן אוטומטית בהעלאה, גם פציעה אינה עילה לפתיחת חוזה.

בשבת הגיעה המחאה לאספה השנתית של באיירן. ג'ונתן הופמן, חבר מועדון ונוירולוג במקצועו, עלה לדוכן ושיבח את התמיכה שמוסיאלה מקבל מקומפני ומהמנהל הספורטיבי מקס אברל. כשהוסיף שקשה למצוא בדברי ראשי ההנהלה זכר ל"משפחת באיירן" שהמועדון מתגאה בה, זכה למחיאות כפיים. גם קפטן העבר לותר מתיאוס אמר: "אני מכיר את רומניגה יותר מ-30 שנה. הוא בחר את המילים האלה בקפידה. מי שסובל מכל זה יותר מכולם הוא ג'מאל מוסיאלה".