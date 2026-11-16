קיליאן אמבאפה וארלינג הולאנד באותה התקפה? לפי העיתונאי הבריטי ניק האריס, נשיא ריאל מדריד פלורנטינו פרס משוכנע יותר ויותר שהחלוץ הנורווגי ישחק במדי הבלאנקוס כבר בעונה הבאה. האריס, שפירסם את הדברים ב-X, הסתמך על אדם שסעד לאחרונה עם פרס.

קיליאן אמבאפה וארלינג הולאנד באותה התקפה? לפי העיתונאי הבריטי ניק האריס, נשיא ריאל מדריד פלורנטינו פרס משוכנע יותר ויותר שהחלוץ הנורווגי ישחק במדי הבלאנקוס כבר בעונה הבאה. האריס, שפירסם את הדברים ב-X, הסתמך על אדם שסעד לאחרונה עם פרס.

קיליאן אמבאפה וארלינג הולאנד באותה התקפה? לפי העיתונאי הבריטי ניק האריס, נשיא ריאל מדריד פלורנטינו פרס משוכנע יותר ויותר שהחלוץ הנורווגי ישחק במדי הבלאנקוס כבר בעונה הבאה. האריס, שפירסם את הדברים ב-X, הסתמך על אדם שסעד לאחרונה עם פרס.

באותו פרסום כתב האריס כי סוכנים של כמה משחקני מנצ'סטר סיטי בוחנים כיצד יוכלו לעזוב ללא דמי העברה אם המועדון ימצה את הערעורים שלו ללא הצלחה. הולאנד חתום בסיטי עד קיץ 2034, ולפי סקיי ספורטס, בהארכת החוזה שעליה הודיע המועדון בינואר 2025 הוסרו סעיפי השחרור מההסכם הקודם.

באותו פרסום כתב האריס כי סוכנים של כמה משחקני מנצ'סטר סיטי בוחנים כיצד יוכלו לעזוב ללא דמי העברה אם המועדון ימצה את הערעורים שלו ללא הצלחה. הולאנד חתום בסיטי עד קיץ 2034, ולפי סקיי ספורטס, בהארכת החוזה שעליה הודיע המועדון בינואר 2025 הוסרו סעיפי השחרור מההסכם הקודם.

באותו פרסום כתב האריס כי סוכנים של כמה משחקני מנצ'סטר סיטי בוחנים כיצד יוכלו לעזוב ללא דמי העברה אם המועדון ימצה את הערעורים שלו ללא הצלחה. הולאנד חתום בסיטי עד קיץ 2034, ולפי סקיי ספורטס, בהארכת החוזה שעליה הודיע המועדון בינואר 2025 הוסרו סעיפי השחרור מההסכם הקודם.