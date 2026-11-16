קיליאן אמבאפה וארלינג הולאנד באותה התקפה? לפי העיתונאי הבריטי ניק האריס, נשיא ריאל מדריד פלורנטינו פרס משוכנע יותר ויותר שהחלוץ הנורווגי ישחק במדי הבלאנקוס כבר בעונה הבאה. האריס, שפירסם את הדברים ב-X, הסתמך על אדם שסעד לאחרונה עם פרס.
באותו פרסום כתב האריס כי סוכנים של כמה משחקני מנצ'סטר סיטי בוחנים כיצד יוכלו לעזוב ללא דמי העברה אם המועדון ימצה את הערעורים שלו ללא הצלחה. הולאנד חתום בסיטי עד קיץ 2034, ולפי סקיי ספורטס, בהארכת החוזה שעליה הודיע המועדון בינואר 2025 הוסרו סעיפי השחרור מההסכם הקודם.
הולאנד עצמו נשאל על עתידו בסיטי במוצאי שבת, אחרי שכבש בניצחון נורווגיה על וויילס בליגת האומות. "אני שחקן של סיטי ואני מאושר מאוד שם", אמר לרשת TV 2 הנורווגית. כשנשאל אם הפרשה עשויה להשפיע על עתידו, הזכיר את החוזה הארוך שעליו חתם ואמר שהוא מרוכז ביכולת שלו על המגרש.
בסוף ספטמבר מצאה ועדה עצמאית את סיטי אשמה ב-114 מתוך 115 סעיפים בפרשת ההפרות הפיננסיות. המועדון עירער על ההחלטה, ולפי הפייננשל טיימס הדיון צפוי להתקיים באמצע דצמבר, עם הכרעה ב-2027. אם ההרשעה תעמוד בעינה, העונש ייקבע בהליך נפרד. האפשרויות כוללות הפחתת נקודות ואף הרחקה מהפרמייר ליג.