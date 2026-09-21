ז’וזה מוריניו לא נזקק ליותר מדף אחד כדי לסכם את הדרבי הסוער של מדריד אתמול (ראשון). המאמן הפורטוגלי הגיע למסיבת העיתונאים לאחר ההפסד 2:1 לאתלטיקו, הניף תמונות מודפסות של שתי עבירות שביצעו שחקני היריבה במחצית הראשונה ופתח במונולוג בן כמעט חמש דקות נגד השופט מיגל אנחל אורטיס אריאס. "אנחנו יכולים לוותר על מסיבת העיתונאים, כי הסיפור של המשחק נמצא כאן", אמר מוריניו. "אלה היו שני כרטיסים אדומים ברורים. אנחנו יודעים כמה היה לנו קשה אחרי שנותרנו בעשרה שחקנים, אז אפשר לדמיין איך היו נראות 50 דקות של 11 מול תשעה, אם הצדק היה נעשה".

האירוע הראשון התרחש בדקה ה־38, כאשר כריסטיאן רומרו דרך עם הפקקים באזור הברך של ג'וד בלינגהאם. באופן תמוה, אורטיס אריאס שלף תחילה צהוב דווקא לקשר ריאל, ורק לאחר התערבות ה־VAR ביטל אותו והעניק לרומרו צהוב. בתוספת הזמן של המחצית דרך קאנג-אין לי על קרסולו של פדריקו ואלוורדה, אך המהלך כלל לא נבדק על המסך והשחקן לא נענש.

Jose Mourinho began his press conference with pictures of two fouls committed by Atleti players that he says should have been red cards. https://t.co/JfP6tn1SEC — ESPN FC (@ESPNFC) September 20, 2026

גלריה מוריניו ומיגל אורטיז השופט ( צילום: Oscar DEL POZO / AFP )

ואלוורדה השלים אמנם את המשחק, אך לאחריו הודיעה ריאל כי הוא סובל מחבלה חמורה בקרסול השמאלי. שופט העבר איטורלדה גונסאלס, המשמש כפרשן השיפוט של "קאדנה סר", קבע כי שתי העבירות הצדיקו אדום, ובמיוחד זו של לי, בשל הפגיעה עם הפקקים באזור פגיע.

ריאל מדריד הפכה את הטענות לקו הרשמי של המועדון: באתר ובחשבונות הרשתות החברתיות שלה הוכתר סיכום המשחק במילים "תצוגת שיפוט איומה הכריעה את הדרבי". בדיווח הרשמי נטען כי שתי הרחקות שהגיעו לאתלטיקו לא נשלפו, בעוד שדין האוסן הורחק חמש דקות לאחר פתיחת המחצית השנייה בעקבות הכשלה של ג'וליאנו סימאונה ברחבה. אלכס גרימאלדו כבש את הפנדל, ג'ונתן דייויד הכפיל כעבור שש דקות ואנטוניו רודיגר רק צימק בנגיחה לקראת הסיום. גם בלינגהאם נראה ניגש בכעס לשופט לאחר השריקה ודורש ממנו הסברים.

אלכס גרימלדו חוגג ( צילום: Florencia Tan Jun/Getty Images )

מוריניו לא חסך ביקורת גם מהאנשים שמינו את אורטיס אריאס. "שמו כאן שופט בן 41 ללא ניסיון בינלאומי, וזה בוודאי לא מפני שהוא שופט גדול", עקץ. "הבחור המסכן הגיע לכאן ולא הצליח להתמודד עם הלחץ. זה לחץ בסגנון שנות ה-80, שכמעט לא רואים כיום". כשנשאל על הפער מברצלונה, השיב: "אם רק יעזבו אותנו בשקט ויאפשרו לנו להתחרות בתנאים שווים, יש עוד דרך ארוכה. אני לא רוצה להרחיק לכת ולומר שזה היה מתוכנן. אני רוצה להאמין שהם פשוט טעו".

דין האוסן מורחק ( צילום: Mateo Villalba Sanchez/Getty Images )

שחקני אתלטיקו מדריד חוגגים ( צילום: Oscar DEL POZO / AFP )