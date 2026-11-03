זעזוע בווסטהאם. הקבוצה שבה משחק מנור סולומון הודיעה היום (שלישי) על פיטוריו של המאמן נונו אספיריטו סנטו, בעקבות פתיחת העונה המאכזבת של הקבוצה בליגת המשנה באנגליה. הפורטוגלי בן ה-52, שמונה לתפקיד בספטמבר 2025 לאחר פיטוריו של גרהאם פוטר, לא הצליח להחזיר את הפטישים למסלול, וכעת המועדון מחפש מאמן חדש בניסיון להציל את העונה.

לפי דיווח בתקשורת האנגלית, ווסטהאם כבר נמצאת בשיחות מתקדמות עם סקוט פארקר, מאמן ברנלי, בורנמות' ופולהאם לשעבר, שעשוי להתמנות למחליפו של נונו. פארקר, קשר נבחרת אנגליה לשעבר, שיחק במשך ארבע עונות בווסטהאם ובהמשך גם רשם הצלחות על הקווים, כשהוביל את בורנמות' ואת ברנלי להעפלה מהצ'מפיונשיפ לפרמייר ליג.

גלריה סיים את תפקידו. נונו אספיריטו סנטו ( צילום: Justin Setterfield/Getty Images )

ווסטהאם, שנחשבה לאחת המועמדות הבולטות להעפלה אוטומטית בחזרה לליגה הבכירה, מדורגת כעת במקום השמיני בטבלה, במרחק שש נקודות מהמוליכה מידלסברו. הקבוצה ניצחה רק פעמיים בששת משחקיה האחרונים, וספגה שני הפסדי בית רצופים: 3:2 לסאות'המפטון ו-3:1 לווסט ברומיץ' בשבת. בעקבות התוצאות הללו הידרדרה מהמקום השני לשמיני.

גם אנשי הצוות של נונו לא ימשיכו במועדון: עוזר המאמן רוי פדרו סילבה ומאמן השוערים רוי ברבוסה עזבו אף הם. מארק נובל, סטיב פוטס וג'רארד פרנדרוויל יעמדו על הקווים באופן זמני במשחק החוץ מול קארדיף ביום רביעי.

בהודעת המועדון נמסר: "לאחר בחינה מעמיקה של פתיחת העונה בצ'מפיונשיפ, דירקטוריון המועדון מאמין כי שינוי נחוץ בשלב זה, כדי להבטיח שהמטרות והציפיות שלנו יישארו במסלול הנכון. ווסטהאם מבקשת להודות לנונו, רוי ורוי על העבודה הקשה והמחויבות שלהם במהלך תקופתם במועדון, ומאחלת להם הצלחה בהמשך הדרך. תהליך איתור המאמן החדש כבר החל".

מנור סולומון ( צילום: Richard Pelham/Getty Images )

נונו, שהגיע לווסטהאם בספטמבר 2025 לאחר שפוטר גרהאם פוטר, לא הצליח למנוע את הירידה של הקבוצה מהפרמייר ליג בתום העונה שעברה. הפטישים סיימו שתי נקודות מתחת לטוטנהאם, וכעת הם עומדים בפני עונה נוספת של טלטלות על הקווים.