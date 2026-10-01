ארגנטינה כבר מתרגלת לחיים שאחרי לאו מסי. אולי זה עדיין נשמע מוזר, או בלתי נתפס, אבל אלופת העולם ב-2022 סיפקה הלילה (רביעי) משחק ענק. האלביסלסטה הביסה 0:4 את בוליביה בקורדובה והציגה יכולת משכנעת במשחק הראשון שלה מאז ההודעה של מסי על סיום דרכו בנבחרת.

הפעם, איש לא חיכה שמסי ייקח את המשחק על עצמו. לאוטרו מרטינס, ניקו פאס, כריסטיאן רומרו וחוסה מנואל לופס דאגו לשערים, בעוד רומרו גם ענד את סרט הקפטן.

גלריה טיול קליל. שחקני נבחרת ארגנטינה ( צילום: Hernan Cortez/Getty Images )

הראשון להגיע היה לאוטרו. חלוץ אינטר קיבל בדקה ה-19 את הכדור מחוץ לרחבה ושלח בעיטה מדויקת לרשת כדי להעניק לארגנטינה את היתרון. עוד לפני הירידה למחצית הגיע השני: ניקו פאס הקפיץ (29) באלגנטיות את הכדור מעל השוער בדרך ל-0:2.

ארגנטינה לא הורידה את הרגל מהדוושה גם במחצית השנייה. רומרו עלה בדקה ה-54 לכדור גובה ונגח פנימה את השלישי, וחוסה מנואל לופס חתם את החגיגה עם שער מקרוב (86) שקבע 0:4.

לאוטרו חוגג את השער הראשון ( צילום: Hernan Cortez/Getty Images )

המשמעות של הניצחון גדולה יותר מהתוצאה. מסי, שרשם 207 הופעות במדי הנבחרת וכבש 125 שערים כבר הודיע כי דרכו בנבחרת תגיע לסיומה. 21 מהשערים שלו נכבשו במונדיאלים, וב-2022 הוא הוביל את ארגנטינה לזכייה בגביע העולם בקטאר.