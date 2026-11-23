מסמכים שהודלפו מספקים הצצה ל תוכנית השנויה במחלוקת של נשיא פיפ"א , ג'אני אינפנטינו להעברת חלק מהזכויות המסחריות של המונדיאל לחברה פרטית. שווי העסקה מוערכת בכ-20 מיליארד דולר, והתמריצים להנהלה עשויים היו להגיע ל-50 מיליון דולר.

על פי דיווחים שפורסמו היום (שני) ב"גרדיאן" וב"ניו יורק פוסט", חברת Fifa Forward Enterprise (FFE) הייתה אמורה לקבל את כל הזכויות המסחריות של מפעלי פיפ"א ול-96 שנים. את החוזה המחייב באופן חריג היה אפשר לסיים רק במקרה של הפרה חמורה מצד החברה.

היה אמור לעמוד בראש הדירקטוריון. אינפנטינו ( צילום: REUTERS/Luisa Gonzalez )

הפרויקט, שנחשף לראשונה בסוף חודש יולי והסעיר את עולם הכדורגל, כלל הכנסת משקיעים פרטיים שיחזיקו בזכויות מיעוט בחברה שמפיקה את המונדיאל. פיפ"א אישרה ביולי כי קבוצת ההשקעות שאמורה הייתה להוביל את המהלך היא Thrive Capital, שהוקמה על ידי ג'ושוע קושנר, אחיו של חתנו של נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ.

כזכור, התוכנית נגנזה על ידי אינפנטינו כחודש לאחר שנחשפה בעקבות התנגדות גדולה מצד שלוש מההתאחדויות היבשתיות, בראשון פיפ"א, שאף החריפה את הטון נגד הנשיא ו גורמים מתוכה קראו לו לסיים את תפקידו .

מהמסמכים עולה גם כי בראש דירקטוריון FFE היה אמור לעמוד נשיא פיפ"א המכהן - תפקיד שבו מחזיק כיום אינפנטינו.

דובר פיפ"א מסר בתגובה לדברים כי "פיפ"א הבהירה באופן עקבי כי הצעת Fifa Forward Enterprise הייתה כפופה לאישורן של ההתאחדויות החברות בפיפ"א ושל מועצת פיפ"א. למען הסר ספק, כל תוכנית נועדה אך ורק לחברי הנהלת FFE, וגורמים רשמיים בפיפ"א לא היו יכולים להיות חלק ממנה. מדובר בנוהל מקובל במבנים ארגוניים מסוג זה.