"עברתי הרבה עליות ומורדות, במיוחד בתחילת הקריירה שלי. מעולם לא הייתי האדם שאנשים חשבו שיהפוך לכוכב-על, כמו כמה מהשחקנים של היום", הודה קיין. "הייתי צריך לחכות לתורי ולעבוד קשה. הרבה פעמים זה היה מאבק שלי מול עצמי, והייתי צריך להתגבר על זה, להראות אמונה בעצמי ונחישות. אני חושב שזה גם שמר אותי עם הרגליים על הקרקע כשהגעתי לרמות הגבוהות ביותר, וגרם לי להמשיך להשתפר ולהתקדם".