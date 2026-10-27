"לא הרבה אנשים היו חושבים שזה יקרה, ואולי אפילו אני לא הייתי מאמין שאגיע כל כך רחוק", סיפר הארי קיין לאחר שזכה אתמול (שני) בכדור הזהב לשנת 2026, והפך לאנגלי הראשון שמקבל את הפרס מאז מייקל אואן ב-2001. חלוץ באיירן מינכן בן ה-33 דיבר על הדרך הארוכה שעבר עד לפסגת הכדורגל העולמי, ועל האמונה העצמית שנדרשה ממנו כדי להגיע לשם.
"עברתי הרבה עליות ומורדות, במיוחד בתחילת הקריירה שלי. מעולם לא הייתי האדם שאנשים חשבו שיהפוך לכוכב-על, כמו כמה מהשחקנים של היום", הודה קיין. "הייתי צריך לחכות לתורי ולעבוד קשה. הרבה פעמים זה היה מאבק שלי מול עצמי, והייתי צריך להתגבר על זה, להראות אמונה בעצמי ונחישות. אני חושב שזה גם שמר אותי עם הרגליים על הקרקע כשהגעתי לרמות הגבוהות ביותר, וגרם לי להמשיך להשתפר ולהתקדם".
קיין זכה בפרס אחרי עונת 2025/26 יוצאת דופן מבחינה אישית: הוא כבש 61 שערים ב-51 הופעות בכל המסגרות במדי באיירן, שיא מועדון לעונה אחת, והוסיף 12 שערים במדי נבחרת אנגליה. בסך הכול הוא הגיע ל-73 שערים ב-65 משחקים, כולל שישה שערים במונדיאל. רק שחקן אחד בהיסטוריה של חמש הליגות הבכירות באירופה כבש יותר בעונה אחת: ליאו מסי, שהגיע ל-82 שערים במדי ברצלונה וארגנטינה ב-2011/12.
האנגלי סיים כמלך שערי הבונדסליגה עם 36 כיבושים, בפער של 17 שערים מכל שחקן אחר, והבקיע 14 פעמים בליגת האלופות, שבה באיירן הודחה בחצי הגמר. בגביע הגרמני הוא כבש עשרה שערים, כולל שלושער בגמר מול שטוטגרט, בדרך לזכייה בדאבל המקומי. למרות זאת, הוא לא הניף את אחד משני התארים הגדולים ביותר בכדורגל העולמי בעונה החולפת: באיירן נעצרה בחצי גמר ליגת האלופות, ואנגליה הודחה בחצי גמר המונדיאל.
הזכייה של קיין חריגה גם מבחינה היסטורית. הוא האנגלי הראשון שזוכה בכדור הזהב מאז אואן, והחמישי בסך הכול אחרי סטנלי מתיוס, בובי צ'רלטון וקווין קיגן, שזכה פעמיים. הוא גם שחקן באיירן מינכן הראשון שזוכה בפרס מאז קרל-היינץ רומניגה ב-1981. קיליאן אמבאפה סיים במקום השני, בעוד לאמין ימאל, שזכה בפרס השחקן הצעיר של השנה, דורג שלישי.
מאמן נבחרת אנגליה, תומאס טוכל, בירך על הזכייה והגדיר אותה ככבוד עצום. גם הנסיך וויליאם החמיא לקיין, שאותו תיאר כ"קפטן נהדר" וכ"שחקן יוצא דופן". בלונדון ציינו את ההישג באופן סמלי, כאשר קשתות אצטדיון וומבלי הוארו בזהב לכבודו.
אלן שירר, חלוץ העבר של נבחרת אנגליה, כבר תמך לפני הטקס במועמדותו של קיין: "המספרים שלו ב-12 עד 18 החודשים האחרונים, גם בבאיירן וגם בנבחרת אנגליה, היו פשוט מדהימים". דני מרפי, שחקן עבר נוסף, הוסיף כי קיין היה "החלוץ הטוב בעולם בשנה האחרונה".