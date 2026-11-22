אנדריי קרמאריץ' ניגש אתמול (שבת) לנקודה הלבנה עם הזדמנות להשוות עבור הופנהיים לפני ההפסקה. הבעיה שלו הייתה האיש שעמד מולו. נואה אטובולו, שוער איינטרכט פרנקפורט, הדף את הבעיטה של החלוץ הקרואטי ועצר פנדל שביעי ברציפות בבונדסליגה. בגיל 24, השוער שכבר זכה בגרמניה לכינוי "מחסל הפנדלים" שיפר בפעם השנייה את שיא הליגה של עצמו.

הרצף של אטובולו התחיל עוד במדי פרייבורג, במחזור הנעילה של עונת 2023/24. אוניון ברלין קיבלה שני פנדלים באותו משחק ושלחה שני בועטים שונים, יוסיפ יוראנוביץ' וקווין פולאנד. אטובולו עצר את שניהם. בהמשך הדף גם את הבעיטות של פלוריאן וירץ ואנדרה סילבה, ומול רומנו שמיד הפך לשוער הראשון בתולדות הבונדסליגה שעוצר חמישה פנדלים ברציפות. את השישי עצר במדי פרנקפורט בדרבי מול מיינץ, דווקא מול הקפטן נדיים אמירי, שכבש את כל עשרת הפנדלים הקודמים שלו.

גלריה ענק. נואה אטובולו ( צילום: Stuart Franklin/Getty Images )

609 דקות בלי לספוג ושיא אחד על חשבון נוייר

אטובולו נולד בפרייבורג לאב ניגרי, גדל במחלקת הנוער של המועדון המקומי ובילדותו שיחק גם כשחקן שדה. את החיבה לכדור ברגליים לקח איתו לשער. אחד המודלים שלו הוא מנואל נוייר, ואטובולו סיפר שהוא צופה גם באימונים של השוער הוותיק כדי ללמוד איך הוא מתכונן למשחקים. אחרי שעלה מקבוצת המילואים של פרייבורג, ערך את הופעת הבכורה בבוגרים בעונת 2022/23. עונה לאחר מכן, עם עזיבתו של מארק פלקן, קיבל את אפודת השוער הראשון.

פרייבורג המשיכה לתת לו את המקום בהרכב גם אחרי קשיי ההסתגלות, ובעונת 2024/25 הוא גמל לה עם שיא מועדון של 609 דקות רצופות בלי לספוג בבונדסליגה. בקיץ קיווה להגיע לפרמייר-ליג, אבל ביום האחרון של חלון ההעברות הצטרף לפרנקפורט בהשאלה. ההתחלה הייתה קשה, עם שבע ספיגות בשני מחזורי הפתיחה. במחזור השלישי הגיעה ההצלה מול אמירי, לעיני מאמן נבחרת גרמניה יורגן קלופ, בדרך לניצחון הבכורה של הקבוצה, 1:3 במיינץ.

שוער העתיד. נואה אטובולו ( צילום: INA FASSBENDER / AFP )

במדי הנבחרת הצעירה של גרמניה כבר הספיק אטובולו לעבור את נוייר במספר ההופעות לשוער. הוא רשם 22 הופעות והגיע עם גרמניה לגמר יורו הצעירות ב-2025, שבו הפסידה לאנגליה אחרי הארכה. לנבחרת הבוגרת כבר זומן, אך עדיין מחכה להופעת הבכורה. בזכות אביו, גם ניגריה היא אפשרות עבורו.