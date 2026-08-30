רק לפני יומיים מינתה אינטר מיאמי מאמן חדש, ובהופעת הבכורה שלו על הקווים, אלופת ה-MLS חזרה בענק למסלול הניצחונות אחרי חמישה משחקים רצופים, כשפירקה בביתה 1:7 את מונטריאול האומללה, כשלאו מסי מפציץ שלושער ומוסיף בישול. ערב מוצלח גם לישראלים של שארלוט, שכבשו כל אחד ב-0:2 של קבוצתם בחוץ על אטלנטה.

אינטר מיאמי - מונטריאול 1:7

ארבעה הפסדים ותיקו אחד. זה היה המאזן העגום של אינטר מיאמי בחמשת משחקיה האחרונים ב-MLS ובגביע הליגות. הלילה (בין שבת לראשון) הוורודים התפוצצו על מונטריאול האומללה והראו לכולם מי האלופה, כשעל המקהלה מנצח בגאון, מי אם לא - לאו מסי.

גלריה לאו מסי ( צילום: Carmen Mandato/Getty Images/AFP )

בדקה ה-20 קאסמירו עלה היטב לכדור קרן של טלאסקו סגוביה, ונגח פנימה את הראשון של מיאמי. האורחת עוד השוותה, כשבעיטה של פביאן הרברס פגעה בשחקן הגנה ונכנסה פנימה (37), אך שלוש דקות בלבד לאחר מכן לוקה פטראסו כבש שער עצמי לאחר בעיטה חופשית של מסי, והמקומיים ירדו להפסקה ביתרון של 1:2.

למחצית השנייה רק קבוצה אחת עלתה, או יותר נכון רק שחקן אחד - מסי. שבע דקות מפתיחת המחצית, "הפרעוש" הבקיע את השלישי בסלאלום נהדר שהזכיר את ימיו הגדולים בברצלונה. בשלב הזה מונטריאול עוד הייתה במשחק והגיעה למספר מצבים, אך בדקה ה-80 החלה ההתפרקות. מסי שלח את לואיס סוארס בכדור ענק, והאורוגוואי קבע 1:4. שלוש דקות לאחר מכן, רודריגו דה פול העמיד את מסי לבדו מול השוער, והאחרון לא התקשה והשלים צמד.

הבליץ נמשך, כשבדקה ה-89 המחליף, אלכסנדר שואו, בעט מחוץ לרחבה והבקיע את השישי. המילה האחרונה הייתה של מסי, שסובב בתוספת הזמן כדור חופשי אדיר, השלים שלושער וקבע 1:7 מהדהד. הניצחון קבע שמיאמי תישאר במקום השני בקונפרנס המזרחי, אך היא עדיין רחוקה עשר נקודות מנאשוויל שבפסגה.

אטלנטה - שארלוט 2:0

אחרי ה-1:3 על די.סי יונייטד, שארלוט רשמה ניצחון שני ברציפות וחמישי בשבעת משחקיה האחרונים בכל המסגרות, כשמי שחתום עליו הם שני שחקניה הישראלים. בדקה ה-22, מהלך קבוצתי נפלא, שהחל בשוער, הסתיים בהורדת כדור נהדרת של פפ בייל לעידן טוקלומטי, שכבש מקרוב את השער השני העונה. עשר דקות לאחר מכן, טוקלומטי יכול היה להשלים צמד, כשדהר כמעט חצי מגרש לבדו, אך לא הצליח לעבור את השוער, שעצר אותו ברגע האחרון.

הופעה מוצלחת לישראלים של שארלוט. עידן טוקלומטי ( צילום: Mady Mertens/REUTERS )