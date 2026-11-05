אלן סן-מקסימן אולי מוכר בעיקר בזכות יכולות הכדרור שלו על כר הדשא, אבל מתברר שלכדורגלן הצרפתי בן ה-29 יש גם צד יזמי ויצירתי במיוחד. שחקן הכנף, ששיחק בעבר בניוקאסל וכיום לובש את מדי שארלוט מה-MLS - בה הוא משתף פעולה עם שחקני נבחרת ישראל עידן טוקלומטי וליאל עבדה - דחה הצעה מפתה בגובה 22 מיליון ליש"ט לרכישת משחק קופסה שהמציא ופיתח בעצמו.

הסיפור החל בינואר 2022, כאשר סן-מקסימן, ששיחק אז בניוקאסל, השיק את Helius – משחק אסטרטגיה בהשראת המיתולוגיה היוונית, המשלב קלפים, קוביות ואלמנטים של מזל. הרעיון נולד מתוך אהבתו למשחקי קופסה ולסיפורי המיתולוגיה היוונית, שאותם הכיר כבר בילדותו דרך סרטים וסדרות אנימה. אפילו במהלך קריירת הכדורגל שלו, הוא נהג לקחת את המשחק איתו לנסיעות האוטובוס למשחקי החוץ.

גלריה דחה הצעה מפתה. אלן סן-מקסימן ( צילום: AP Photo/Nell Redmond )

השיק את המשחק עוד כשכיכב בפרמייר-ליג. סן-מקסימן במדי ניוקאסל ( צילום: AP Photo/Alastair Grant )

"כשגדלתי למדתי על זאוס ואתנה וראיתי הרבה סרטים וסרטי אנימה שבהם הם הופיעו. כשאתה מתחיל להבין את העולם הזה, אתה ממש מתאהב בו", סיפר בעבר. פיתוח המשחק לא היה עניין של מה בכך: סן-מקסימן השקיע בו שנתיים וחצי, בחן אותו עם חברים ואף ארגן טורנירים קטנים בביתו. "הייתה הרבה עבודה, הרבה לילות, כי צריך להמציא רעיון חדש. זה לקח שנתיים וחצי, אבל אני ממש שמח שלא ויתרתי", אמר.

כעת, יותר מארבע שנים לאחר השקת המשחק, נראה שההשקעה מתחילה להשתלם. חברה שזהותה לא פורסמה הגישה הצעה של 22 מיליון ליש"ט כדי לרכוש את Helius, אולם הצרפתי החליט לסרב לה. בריאיון ל"אתלטיק" הסביר את השיקולים מאחורי ההחלטה: "המסע הזה לא קשור לכסף. המטרה היא ליצור משהו, ליצור מקומות עבודה עבור אנשים ולייצר הזדמנויות".