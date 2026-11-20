אכזבה גדולה לכריסטיאנו רונאלדו במשחק הרשמי הראשון לאחר הפרישה מנבחרת פורטוגל, במסגרת המחזור ה-12 בסעודיה: כוכב אל-נאסר אמנם כבש אבל קבוצתו הפסידה 3:1 בקרב הצמרת לאל-אהלי ואיבדה שלוש נקודות משמעותיות במאבק האליפות.
רונאלדו (14) כבש את השער הראשון במשחק אבל בתוך ארבע דקות החמיץ הזדמנות להכפיל את היתרון של קבוצתו עם החמצת פנדל כואבת אחרי ששלח את הכדור לקורה השמאלית והחוצה. הפנומן הפורטוגלי התקשה להסתיר את התסכול לאחר ההחמצה, גם בגלל שמדובר בהחמצת פנדל שנייה ברציפות עבורו - ושלישית מתוך ארבעת הניסיונות האחרונים באל נאסר.
במרחק 14 שערים משערו האלף
ההחמצה והתסכול
מכאן, המשחק היה כולו של המארחת ואלופת אסיה. בתוספת הזמן של המחצית הראשונה גאלנו (45+1) איזן, איבן טוני (71) השלים מהפך וארבע דקות אחר כך גאלנו רשם בישול לאיבנז (75) שקבע את תוצאת המשחק.
בסיום הפנומן יכול להתנחם בכך שהעלה את מספר השערים שלו בקריירה ל-986 – והוא רק ב-14 משער ה-1,000. בכל הנוגע למאבק האליפות, קבוצתו מדורגת אחרי 12 מחזורים במקום השלישי ורחוקה שתי נקודות מהמוליכה אל-הילאל לה משחק חסר.