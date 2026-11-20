רונאלדו (14) כבש את השער הראשון במשחק אבל בתוך ארבע דקות החמיץ הזדמנות להכפיל את היתרון של קבוצתו עם החמצת פנדל כואבת אחרי ששלח את הכדור לקורה השמאלית והחוצה. הפנומן הפורטוגלי התקשה להסתיר את התסכול לאחר ההחמצה, גם בגלל שמדובר בהחמצת פנדל שנייה ברציפות עבורו - ושלישית מתוך ארבעת הניסיונות האחרונים באל נאסר.