איל ברקוביץ', אחד השחקנים הגדולים ביותר בתולדות הכדורגל שלנו, חתום על אחת ההופעות הגדולות ביותר של שחקן ישראלי אי פעם, כשבדיוק היום (שני) לפני 30 שנה הוא הוביל את סאות'המפטון הצנועה ל-3:6 הבלתי נשכח על האלופה דאז מנצ'סטר יונייטד.

היום, בצל מצבם העגום של השדים האדומים, התוצאה הזאת אולי לא נשמעת לכם כל כך הזויה, אולם אז זאת הייתה סנסציה של ממש. המכונה המשומנת של אלכס פרגוסון הגיעה לאצטדיון הדל, העמוס 15 אלף צופים, וסיימה את המשחק עם מיני טראומה.

גלריה הצגה בלתי נשכחת. איל ברקוביץ' מול יונייטד ב-1996 ( צילום: getty images )

חצי שנה קודם לכן, כשהיא בדרך להבטחת האליפות על חשבון ניוקאסל הקורסת (איבדה יתרון של 12 נקודות בפסגה), היא התארחה אצל הקדושים עם המשחק שייזכר יותר מכל בשל המדים של יונייטד, שהיו אפורים.

השלישייה שכבשה סאות'המפטון לרשת של פיטר שמייכל עד להפסקה הספיקה לפרגי, שדרש מהשחקנים להחליף את המדים – זה לא עזר יותר מדי, אבל לפחות לא הזיק, והמפגש ההוא הסתיים בהפסד 3:1, שלא מנע את הזכייה באליפות.

המדים האפורים הידועים לשמצה. מתיו לה טיסייה מול ראיין גיגס ( צילום: getty images )

חלפו להם כאמור שישה חודשים ויונייטד מצאה את עצמה אחרי פתיחת עונה מזעזעת, שכללה ארבע תוצאות תיקו בתשעת המחזורים הראשונים, כשבמחזור לפני כן היא חטפה 5:0 משפיל במיוחד מאותה ניוקאסל, שהפסידה לה את התואר.

אחרי שש שנים במכבי חיפה, ברקוביץ' הצטרף באותו הקיץ למועדון הצנוע בהשאלה לעונה אחת וכבר במשחקו הרביעי במדי הסיינטס סיפק משחק לפנתיאון. זה החל בדקה ה-6, כשאגיל אוסטנסטד, עוד רכש של סאות'המפטון, קיבל עקב מבריק מברקו, נעצר על ידי שמייכל והישראלי המשיך את הריבאונד לרשת.

רוי קין השאיר את השדים האדומים בעשרה שחקנים והישראלי בישל למתיו לה טיסייה את השני, שסיים בהקפצה אלגנטית מעל השוער הדני. דייויד בקהאם הצליח לצמק בבעיטה חופשית, אך האקורד האחרון של המחצית היה של אוסטנסטד, שוב מבישול של ברקוביץ', ולוח התוצאות הראה 1:3 למארחת בהפסקה.

צמד ושלושה בישולים. איל ברקוביץ' ( צילום: getty images )

דייויד מיי ניצל בישול של בקהאם כדי לצמק ל-3:2 ולהחיות שוב את המשחק הזה, אך האורחת לא מצאה את הרשת והשער היפה במשחק, בעיטת וולה אדירה של הקשר הישראלי לפינה העליונה של שמייכל, העלה ל-2:4 בדקה ה-83. השדר האנגלי תיאר אותו כך: "מדהים! שער מהמם של הישראלי", כשברקוביץ' רץ ליציעים הנלהבים עם החגיגה הזכורה בה הוא מטריף את הקהל. שתי דקות מאוחר יותר הוא השלים בישול שלישי לאוסטנסטד, שהבקיע את השני שלו.

פול סקולס צימק ל-5:3 רגע לפני תוספת הזמן, אך זה היה הערב של סאות'המפטון והיא חתמה אותו עם שער עצמי של פיל נוויל פחות מדקה לאחר מכן.

הסטורי שהעלה ברקוביץ' היום ( צילום מסך )