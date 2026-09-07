בשיתוף אמישראגרין

לקראת עונת החגים, כשרבבות ישראלים מעמיסים את המכוניות ויוצאים לנסיעות ארוכות, האתגר עבור בעלי רכב חשמלי הופך למורכב יותר: איך מתכננים מסלול ארוך עם ילדים במושב האחורי, מבלי לבלות שעות בהמתנה מורטת עצבים בתור לעמדת טעינה?

במשך שנים שימשה מצפה רמון כברירת המחדל הכמעט יחידה עבור הנוסעים דרומה לאילת דרך ההר. אולם לאחרונה נוספו לציר זה נקודות טעינה מהירות חדשות, המאפשרות לתכנן את הנסיעה בצורה גמישה יותר, לשלב עצירות ריענון ואפילו ליהנות מנוף ואטרקציות ייחודיות.

גלריה נוסעים לאילת ברכב חשמלי? המדריך לעצירת טעינה ( צילום: Boris-B / Shutterstock.com )





תחנת עיר אובות: גלאמפינג, תנינים והיסטוריה מקומית

בדרך לאילת על כביש הערבה, קילומטרים אחדים לפני צומת חצבה שוכנת עיר אובות, נקודה שקטה ופחות מוכרת על המפה. במקום הוקמה מתחם טעינה חדש וגדול במיוחד של חברת אמישראגרין, הכולל עמדות טעינה מהירות ל-8 רכבים בו זמנית.

מה עושים בזמן הטעינה? עצירה בעיר אובות היא הזדמנות מצוינת להתרעננות שונה. במרחק נגיעה מהתחנה ממוקמת חוות תנינים ("קרוקולוקו"), שבה ניתן לעבור סיור מרתק ומודרך בין מאות תנינים בגדלים שונים – חוויה שילדים יזכרו לזמן רב.

טיפ ליודעי חן: מי שמחפש קצת שקט או מעוניין להאריך את העצירה ללילה, יכול לקפוץ למתחמי הגלאמפינג והאירוח הכפרי באזור, המציעים תצפית כוכבים מרהיבה בלילות המדבריים.

תחנות הטעינה בעיר אובות ( צילום: אמישראגרין, מקבוצת אמישרגז Energy )





תחנת עין חצבה: המקום המושלם לפק"ל קפה

במרחק של כקילומטר בלבד מעיר אובות, בתחנת הרענון של עין חצבה, נפתח מתחם טעינה ונגיש של חברת אמישראגרין הכולל עמדות טעינה מהירות לעד 4 רכבים במקביל. פריסה זו מעניקה למטיילים גמישות מרבית – אם נקודה אחת עמוסה, השנייה במרחק נסיעה של דקה.

מה עושים בזמן הטעינה? המתחם כולל חנות נוחות, שירותים זמינים ואזור ישיבה מוצל. זהו מקום קלאסי לפריסת מפה, שתיית קפה של בוקר והצטיידות בצידה לדרך להמשך הנסיעה לאילת.

תשתיות הטעינה החדשות באזור תוכננו במיוחד כדי להתמודד עם אתגרי רשת החשמל באזורים מרוחקים, וחלקן מגובות במערכות אגירת אנרגיה ומתקנים סולאריים שמבטיחים טעינה רציפה גם בימי עומס.

ירדן בר נס, מנכ"ל ובעלים שותף באמישראגרין מקבוצת אמישראגז Energy, מספר כי החברה שמה דגש מיוחד על המענה לנופשים בדרכים: "גם אני חרשתי את ישראל עם המשפחה שלי על כביש 90, הכביש הכי ארוך בישראל, שאורכו כמעט 500 קילומטר. אני שמח מאוד לבשר לנהגי הרכבים החשמליים שאנחנו פרוסים עם עמדות אולטרה מהירות לאורך הכביש, כולן עם אפשרות טעינה בכרטיס אשראי וגם באפליקציה."

תחנות הטעינה בעיר אובות ( צילום: אמישראגרין, מקבוצת אמישרגז Energy )





בונוס למטיילים בצפון: עצירה מול הכנרת

לא רק הנוסעים דרומה נהנים מהתרחבות התשתיות; גם המטיילים הפוקדים את אזור סובב כנרת והגולן זוכים לפתרונות חדשים. בדרך לחופשה בחופי הכנרת או בעלייה לדרום רמת הגולן, הוקמה עמדת טעינה חדשה של חברת אמישראגרין בקיבוץ עין גב שבמזרח הכנרת, שיכולה להכיל עד 6 רכבים במקביל.

תחנת הטעינה בעין גב ( צילום: אמישראגרין, מקבוצת אמישרגז Energy )





מה עושים בזמן הטעינה? במקום להמתין ברכב, זוהי הזדמנות ליהנות מהטיילת של עין גב, לנשום אוויר אגם צלול, או ליהנות מארוחה קלה באחת המסעדות ובתי הקפה שעל המים.

טיפ ליודעי חן: אם יש לכם קצת יותר זמן, חצו את הכביש לכיוון סוסיתא הקדומה (גן לאומי סוסיתא). טיפוס קצר לאתר הארכיאולוגי יחשוף אתכם לתצפית הפנורמית היפה ביותר על הכנרת כולה – מומלץ בחום בשעות אחה"צ והשקיעה.

מטיילים בגן הלאומי סוסיתא ( צילום: שרית פלאצי, רשות הטבע והגנים )





כדי להפוך את הנסיעה הארוכה ברכב החשמלי לרגועה ויעילה, מומלץ להתייחס לתחנות הטעינה כחלק בלתי נפרד מהטיול ולבחור מראש נקודות עצירה שמציעות ערך מוסף או אטרקציה לילדים. מבחינת התנהלות נכונה בדרך, מומלץ לצאת לדרך בשעות הבוקר המוקדמות או אחה"צ הנעימות יותר – דבר שגם יחסוך עומסים בכבישים וגם ייטיב עם הסוללה, שנוטה להיטען יעיל ומהר יותר כשלא חם בחוץ. בנוסף, זכרו שאין צורך להמתין עד שהסוללה תגיע ל-100%: בעמדות מהירות, הטעינה מעבר ל-80% איטית בהרבה, ולכן טעינה חלקית עד 80% תספיק לכם לגמרי כדי להגיע ליעד בראש שקט ותחסוך לכם זמן יקר בתחנה.