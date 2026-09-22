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טויוטה סינגלס ראן דייטים: איתי ונועה ( צילום: ירון שרון )





"וואי, דייט שני זה כבר מרגיש מחייב, לא?", אומרת נועה שמידט בתחילת המפגש עם איתי מיטב. "רציני", הוא עונה לה. בהתחשב בכך שרק זמן קצר קודם לכן הם עוד ישבו זה מול זו בספיד דייט של כמה דקות, אפשר להבין את ההתרגשות.

השניים נפגשו במסגרת הסינגלס ראן, מרוץ הרווקים והרווקות שנערך ב-10 בספטמבר במתחם המגדלור בנמל תל אביב. אלפי רווקים ורווקות הגיעו לאירוע, שנערך זו השנה הרביעית ושילב ריצה עם מתחמי היכרויות ופעילויות שנועדו להעביר את ההיכרות מהמסך אל העולם האמיתי.

במתחם המרכזי התקיים אירוע ספידייט של טויוטה AYGO X. מתוך המפגשים הקצרים נבחרו זוגות להמשיך לדייט שני, הפעם בלי שורה של רווקים שמחכים לתורם. נועה ואיתי היו אחד מהם, ואת הדייט שלהם הם העבירו הרכב, עם סדרת שאלות שנועדה לבדוק כמה הם באמת הספיקו להכיר.

מי משלם – ומה לגבי נשיקה?

השאלה הראשונה הייתה פשוטה לכאורה: איזו מוסכמה בעולם הדייטינג הייתם רוצים לשבור? נועה לא היססה. "אין לי בעיה לשלם בדייט ראשון. אני לא מאמינה בזה שהגבר צריך לשלם בדייט ראשון", אמרה, ומיד הוסיפה בחיוך שאיתי עוד יוכל לשלם עליה "בכל שאר החיים".





איתי מיטב ונועה שמידט בספידייט בסינגלס ראן ( ירון שרון )





לאיתי הייתה מוסכמה אחרת על הכוונת: האיסור הלא-כתוב על נשיקה כבר בפגישה הראשונה. מבחינתו, אם הדייט זורם ויש כימיה, אין סיבה להתנגד למה שמרגישים. נועה, שכבר קלטה לאן השיחה הולכת, הזכירה לו פרט קטן: "אנחנו בדייט שני. מה הוא מצפה שיקרה פה?"

בסוף היא הסתפקה ב"אני אחשוב על זה".

שעה פנויה ורכב אחד. לאן נוסעים?

משם עברו השאלות לתרחישים קצת פחות מחייבים. אם הייתה להם עכשיו שעה פנויה ברכב, לאן היו נוסעים? איתי הלך על הקלאסיקה: מצפה, שקיעה ואולי דרינק. נועה דווקא העדיפה להישאר ברגע ולבדוק את הדייט שמולה.

השאלה הבאה לקחה השראה מה-Aygo X ההיברידית עצמה: איפה בחיים אתם "גם וגם"?

אצל נועה התשובה כבר הפכה כמעט להגדרה עצמית. היא מספרת שהמשפט שלה באינסטגרם הוא "חצי אחלה גבר, חצי אשת חיל": מצד אחד היא אוהבת כדורגל ומפצחת גרעינים, ומצד שני היא גם נהנית לבשל. אצל איתי ה"גם וגם" נמצא בין העבודה לשעות הפנאי. ביום הוא מפתח תוכנה ויושב שעות מול המחשב, ובערב עובר למכון הכושר. "הדיסוננס די גדול", הוא אומר, "ואני אוהב את ההיברידיות הזאת".

המבחן האמיתי: מה יש לך בפלייליסט?

ואז הגיעה שאלה שמסוגלת לחשוף לא מעט כבר בדייט שני: מה יקרה אם נחבר עכשיו את הטלפון למערכת המולטימדיה של ה-Aygo X? איתי הימר שיעלה טכנו, בעיקר בגלל המוזיקה שמלווה אותו באימונים ונשארת איתו גם בהמשך היום. נועה, לעומתו, הלכה לכיוון אחר לגמרי: ברכב שלה סביר יותר שתמצאו מוזיקה מזרחית, ובפרט את עדן בן זקן.

אחרי דייט שהתחיל בשיחה על מי משלם, התקדם לשאלה על נשיקה והגיע עד לבדיקת הפלייליסט, נשאר רק דבר אחד לעשות.

"יאללה, שניכנס לרכב?", הציע איתי.

נועה ביקשה לוודא דבר אחד: "אני יכולה לנהוג?"

"בטח שאת יכולה לנהוג", הוא ענה.

ובדייט שני, כנראה שגם זו כבר התחלה לא רעה.





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