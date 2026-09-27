בשיתוף Toyota

טויוטה סינגלס ראן דייטים 2 ( צילום: ירון שרון )





כמה אפשר באמת לגלות על מישהו בכמה דקות? אורי פטל וקסם אברגל הגיעו לסינגלס ראן כמו אלפי רווקים ורווקות אחרים, ומצאו את עצמם יושבים זה מול זו בספידייט. הדקות הקצרות האלה הספיקו כדי ששניהם ירצו לשמוע עוד, ומשם הם המשיכו לדייט שני.

"טוב, אז עצרו אותנו פה והציעו לנו דייט ב- Toyota Aygo X ההיברידית, אז החלטנו להתראיין", מספר אורי בפתח המפגש. קסם מתלהבת בעיקר מהצבע הכתום של הרכב, ואורי מגלה שזה לא במקרה. "כתום זה הצבע האהוב עליי", הוא אומר. "אצלי זה סגול", היא עונה, וקובעת: "הולך יפה ביחד".

הסינגלס ראן, מרוץ הרווקים והרווקות, נערך ב-10 בספטמבר במתחם המגדלור בנמל תל אביב. האירוע, שנערך זו השנה הרביעית, שילב ריצה עם מתחמי היכרויות ופעילויות שנועדו להעביר את ההיכרות מהמסך אל העולם האמיתי.

במתחם המרכזי התקיים ספידייט של טויוטה AYGO X. מתוך המפגשים הקצרים נבחרו זוגות שהמשיכו לדייט שני, הפעם בלי תור של רווקים שמחכים מאחוריהם. אורי וקסם היו אחד מהזוגות האלה, ואת הדייט שלהם הם העבירו ליד הרכב, עם סדרת שאלות שנועדה לבדוק כמה באמת הספיקו להכיר.

קסם פתחה ושאלה איזו מוסכמה בדייטים הוא היה רוצה לשבור. לאורי הייתה תשובה מוכנה: "המוסכמה שדייטים זה משהו של ערב. בתור רץ אני רוצה ללכת לישון מוקדם. זורם לי בבוקר". "נכון, צודק", הסכימה קסם.









תאומים? מזל לא טוב

"זה בדיוק מזרים אותנו לשאלה השנייה", המשיכה קסם. "ה-Aygo X היא היברידית. איפה בחיים שלך אתה גם וגם?". אורי בחר בתשובה מהכוכבים: "אני מזל תאומים, אז יש בי היברידיות אינהרנטית". קסם, איך לומר, לא התרשמה. "אוי אוי אוי. מזל לא טוב. לא טוב!", הגיבה, ואורי כבר נשמע רגיל לתגובה הזאת: "כולן פוזלות הצידה כשאני אומר את זה".

"אם אני מחבר עכשיו את הטלפון שלך למולטימדיה, איזה שיר מתנגן?", שאל אורי. קסם ענתה בלי לחשוב פעמיים: "November Rain" של גאנס אנד רוזס. כשהוא ביקש לשמוע איך זה הולך, היא סירבה בנימוס. "לא יכולה לשיר לכם שיר של רוק פה", צחקה. "שיר מהמם".

כשקסם שאלה מה הדרך הכי טובה להפתיע אותו באמצע יום רגיל, אורי הודה: "וואלה, אף פעם מישהי לא הפתיעה אותי באמצע היום". "בנות חייבות להשתפר", פסקה קסם, ומיד הוסיפה: "גם הגברים אבל, גם הגברים". ומה מפתיע אנשים אצלו רק אחרי שמכירים אותו? "שאני גם חכם", ענה אורי. "משום מה אנשים לא מסיקים את זה בעצמם".

כשהגיע תורו לשאול, אורי פתח בעובדה על הרכב: "משהו שאת לא יודעת לגבי ה-Aygo X, שיש לה תנוחת נהיגה גבוהה". משם הוא עבר לשאלה על פרספקטיבה: "על איזה דבר בחיים שלך היום, קסם, את מסתכלת מזווית אחרת לעומת שהסתכלת פעם?". "איזו שאלה יפה. וואו", התפעלה קסם. "חשבתי עליה בעצמי", לא פספס אורי את ההזדמנות.

התשובה שלה הייתה כנה. "ההתפתחות האישית מבחינה זוגית", אמרה. "מה אני רוצה להביא איתי לקשר הבא כדי לקיים אותו כמו שצריך, ומה אני גם רוצה לקבל ולתת מבן הזוג שלי".

למצפה רמון ומעבר לו ( צילום: ירון שרון )

זריחה במצדה, כוכבים במצפה רמון

לקראת הסוף, אורי כבר התחיל לתכנן את הדייט הבא: "אם ה-Aygo X היא הרכב שלנו לדייט, לאן אני לוקח אותך?" שאל את קסם, שצחקה והשיבה מיד: ""תשמע, בגלל שזה היברידי זה חוסך דלק. הייתי אומרת, בוא ניסע לדרום. היינו עושים איזו גיחה למצדה באיזה חמש בבוקר לזריחה". אורי השלים את המסלול: "בסוף היום מסיימים במצפה רמון. מכתשים, כוכבים".

אחרי כל השאלות, נשאר רק דבר אחד לעשות.

"טוב, קסם, אחרי שעשינו פה בילד-אפ לרכב, בואי נעשה סיבוב", הציע אורי. "דלק חינם, עליי".

"איזה ג'נטלמן!", ענתה קסם.

"יש לנו איזה מאץ'", קבע אורי, ולא התאפק משאלה אחרונה: "את באה לפה הרבה?"

"את האמת, פעם ראשונה שלי", היא ענתה. "מתרגשת!"