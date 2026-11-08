מנכ"ל אנבידיה ג'נסן הואנג, הודה כי ניהל קשר רומנטי עם אישה החשודה כמרגלת סינית, במסר ששיגר לחברה. דירקטוריון החברה הודיע עוד קודם לכן כי תיפתח חקירה עצמאית בנושא. השערורייה מעוררת חששות לביטחון הלאומי סביב אחד ממנכ"לי הטכנולוגיה החזקים בעולם. הואנג פעל להקלה בהגבלות על מכירת שבבי בינה מלאכותית מתקדמים לסין, על רקע המרוץ בין שתי המדינות להשגת דומיננטיות טכנולוגית.

"אני חייב התנצלות למשפחתי ולכולכם", כתב הואנג בטיוטת דוא"ל לעובדי אנבידיה שהגיעה לידי אקסיוס. "בגדתי באשתי. המעשים שלי פגעו בה ובילדינו. אין תירוץ למה שעשיתי".

מנכ"ל אנבידיה, ג'נסן הואנג ( shutterstock )

הואנג אמר כי הוא נוטל "אחריות מלאה" על מעשיו. הוא הוסיף כי לא עמד בחובותיו כלפי עובדי אנבידיה, כלפי הדירקטוריון וכלפי בעלי המניות. "להוביל את אנבידיה זו הזכות של חיי", כתב הואנג. "אני מחויב באופן מלא לאנבידיה ואעבוד כדי להשיב את אמונכם".

דירקטוריון אנבידיה מסר כי ועדה עצמאית תחקור את הפרשה, וכי היא תסתייע בעורכי דין חיצוניים. הדירקטוריון אמר כי אין לו סיבה להאמין שהביטחון הלאומי או סודות החברה נפגעו, והביע אמון בהנהגתו של הואנג.

הואנג היה קול מרכזי בוושינגטון שפעל להקלה בהגבלות על מכירת שבבי בינה מלאכותית לסין. הוא טען כי השארת הטכנולוגיה האמריקאית בשוק הסיני מחזקת את התחרותיות של ארצות הברית, וכי היא מנעה מסין לפתח שבבים משלה שעלולים להיות מתקדמים יותר.

"החדשות מהיום לא יאטו את אנבידיה. ג'נסן מחויב להמשיך להוביל את אנבידיה כמנכ"ל בלי הפסקה", אמר בהצהרה ג'ון ריזו, מנהל תקשורת המדיניות הציבורית באנבידיה.





על פי גורמים שנחשפו למודיעין האמריקני ודיווחים באירופה ובארה"ב, בהם ב"ניו יורק טיימס" ו"בפייננשל טיימס" הבריטי, אשת העסקים הסינית אליס הואנג (הואנג לה), בכירה בחברת מרכזי הנתונים Megaspeed הפועלת מסינגפור, גויסה על ידי סוכנות הביון של בייג'ינג במטרה לאסוף מידע על שבבי הבינה המלאכותית של החברה ולהשפיע על מדיניות הייצוא שלה.

הקשר בין השניים, שאינם קרובי משפחה למרות השם הדומה, חצה את הגבול המקצועי וכלל מערכת יחסים רומנטית שנמשכה תחת מעקב הדוק של סוכנויות הביון האמריקניות במשך למעלה משנה. ביוני 2024 תועדו השניים בבר בטאיפיי, ובמקביל החלה חברת Megaspeed, שהוקמה מתוך חברת גיימינג סינית עלומה, לרכוש שבבים מתקדמים של אנבידיה במיליארדי דולרים.

חקירות המודיעין העלו כי Megaspeed הקימה חוות שרתים בדרום-מזרח אסיה והשכירה את כוח המחשוב שלהן לענקית הטכנולוגיה הסינית עליבאבא. בכך יצרה החברה ערוץ עוקף לסנקציות האמריקניות, שאסרו על מכירה ישירה של מעבדים מתקדמים לסין. יתרה מכך, רשת המשקיעים שמאחורי החברה בשנגחאי ובמחוז ג'ג'יאנג מחזיקה בקשרים פיננסיים לתאגיד CETC, מיצרני הטכנולוגיה הצבאית הגדולים בסין.

הפרשה הגיעה לגבעת הקפיטול, שם דרשו ראשי שלוש ועדות בקונגרס מהואנג להתייצב לתדרוך בדלתיים סגורות. באנבידיה מיהרו למזער נזקים ומסרו כי החברה אינה חולקת מידע מסווג עם לקוחותיה וכי פגישותיו של המנכ"ל עם אליס הואנג לא חרגו משגרת העבודה מול אלפי לקוחות.