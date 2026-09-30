למשך כמה דקות הבוקר (ד') זה נראה כמו תרחיש האימים שממנו חוששים בישראל כבר שנים: מטוס נוסעים שעושה את דרכו לנתב"ג משדר קוד המעיד על חטיפה, סוטה ממסלולו ונעלם מאפליקציות המעקב. מטוסי קרב הוזנקו לאוויר, ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כ"ץ כינסו התייעצות דחופה, ובמערכת הביטחון נערכו לתרחיש שנראה כאילו נלקח מסרט.

אלא שאז התבררה הסיבה, והרשת, כצפוי, התקשתה להישאר אדישה: לא מחבלים ולא ניסיון חטיפה, אלא לפי חברת Flydubai, קטטה בין שני הטייסים. מה שהתחיל ברשת עם חששות מ"אנטבה 2", הפך בתוך זמן קצר לבדיחות על "טיסת השוקולד 2".

מפת מסלול המטוס שחזר על עקבותיו מדובאי לישראל בשל חשש לחטיפה

האירוע החריג התרחש בטיסת Flydubai מדובאי לישראל, שעליה היו 174 נוסעים, בהם 27 ילדים. המטוס המריא בשעה 7:05 והיה אמור לנחות בנתב"ג בסביבות 9:30. אלא שכאשר הגיע לאזור ירדן הוא שידר תחילה קוד 7700, המשמש למצבי חירום כלליים, ובהמשך קוד 7500, הקוד הבינלאומי שמאותת על חשד לחטיפה. במקביל הוא הסתובב, חזר לכיוון סעודיה ואיבד גובה.

הסימנים האלה הספיקו כדי להקפיץ את מערכת הביטחון כולה. מטוסי קרב ישראליים הוזנקו, הרמטכ"ל קיים הערכת מצב עם בכירי צה"ל, וגם שב"כ, המוסד, המשטרה והמל"ל החלו לבדוק מה מתרחש באוויר. בסופו של דבר המטוס נחת בשלום בטאבוק שבסעודיה.

ואז הגיעה התפנית שכמעט כתבה את הממים בעצמה. Flydubai אישרה כי אות המצוקה הופעל בעקבות אירוע אלימות במטוס, כאשר לפי הדיווח מדובר בקטטה בין הטייסים. החברה הודיעה כי תשלח מטוס חלופי מדובאי לסעודיה, שיאסוף את הנוסעים וימשיך איתם לישראל.

כך, בתוך זמן קצר, הסיפור עבר מאחד התרחישים הביטחוניים המלחיצים ביותר שאפשר לדמיין לאירוע ביזארי במיוחד. ואם "טיסת השוקולד" של 2015 נחרתה בזיכרון הישראלי בזכות נוסעים שהתעמתו עם צוות המטוס, גרסת 2026 הצליחה איכשהו להפוך את היוצרות.

רק אצלנו אפשר לעבור מ״אירוע של חטיפת מטוס״ חדשות מתפרצות בכל הערוצים והאתרים, ל״אהה בעצם אין כלום זה סתם טייסים שהלכו מכות״ — Ofir Arbel (@ofir_arbel) September 30, 2026

צוות הטייסים נוחת בישראל אחרי שהלכו מכות pic.twitter.com/0zhy6irNId — Sharon Davidovitch (@sDavidovitch) September 30, 2026

עתידות: אין חטיפה, טיסת השוקולד 2 — גובי (@yerushlavivi) September 30, 2026

הטייסים אחד לשני pic.twitter.com/uA8bYGbEzV — Ido Avniel (@idoavni1) September 30, 2026

טקס סיום קורס טיס פליי דובאי pic.twitter.com/NUYvUo0tvW — Elad Bar-Noy (@elad_bn) September 30, 2026

טיסה ממוצעת של פליי דובאי pic.twitter.com/Bj3DDgXna0 — Federbusch (@yonatanfeder) September 30, 2026