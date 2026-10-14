בתחילת השבוע עוד התהדר נשיא אוקראינה ולדימיר זלנסקי, כי רחפנים צבאיים אוקראינים הפילו מרכזי נתונים של חברת הטכנולוגיה הרוסית יאנדקס (Yandex), וכך פגעו קשות במערך הדיסאינפורמציה של רוסיה. "פתאום נהיה קצת יותר קל לנשום בפלטפורמות חברתיות רבות", אמר, "פחות שנאה, פחות פילוג ופחות פרובוקציות".

אבל אתמול (ג') התברר בהדרגה, כי השמחה של זלנסקי הייתה מוקדמת: תקיפת הרחפנים אמנם האטה את הרשת של יאנדקס, אבל לא השפיעה על המשך הזרמת הספאם, הפייק ניוז והתעמולה הפוליטית.

האם הבוטים הרוסים באמת הרוסים? אמ;לק: אנחנו לא מצאנו אינדיקציות לכך. https://t.co/QsJXYNkPVg — פייק ריפורטר | FakeReporter (@FakeReporter) October 14, 2026

מאז 8 באוקטובר תקפה אוקראינה שלושה מתוך חמשת מרכזי הנתונים של יאנדקס בתגובה להתקפות מוסקבה על מרכזי האינטרנט באוקראינה. בעקבות התקיפה האחרונה, ביום חמישי שעבר, הודיעה יאנדקס, כי היא "מתקשה לשמור על שירותיה".

לתקוות השווא של זלנסקי הצטרפו אחרי הפרסום משתמשים ברשתות החברתיות, שדיווחו על צמצום קמפייני הספאם והדיסאינפורמציה ברשת, ועל פחות תנועה לפוסטים של חשבונות המזוהים עם תנועת MAGA, כמו גם לאלו הקשורים למפלגת הימין הקיצוני "אלטרנטיבה לגרמניה" (AfD). חלקם טענו כי שמו לב "לירידה חדה" בשיחות והודעות ספאם.

למרות שהשמועות על הפגיעה ברשתות הבוטים של הרוסים התפשטו באופן נרחב ברשת - מתברר כי מדובר לכל הפחות בטעות, ואולי אפילו בהטעיה מכוונת: באופן אירוני, הטענות כי תקיפות הרחפנים פגעו בקמפיינים של דיסאינפורמציה רוסיים נראות כסוג של דיסאינפורמציה בפני עצמה: חשבון antibot4navalny, שעוקב אחרי חוות טרולים הפועלים בחסות הממשל הרוסי, דיווח, כי תעבורת הבוטים הרוסית יציבה כתמיד.

כבר ביום שני, מיד לאחר דברי זלנסקי, עדכן antibot4navalny על מספר חשבונות המזוהים עם הקרמלין שפרסמו סרטוני פייק ניוז מופרכים, לפיהם מומחים דורשים מהאיחוד האירופי להסיר את הסנקציות על רוסיה. גם האנליסט הדני ולדמר אוסטד דיווח, מצידו, כי האינטראקציות בחשבונות MAGA ו-AfD אפילו עלו מאז המתקפות. בנוסף, מומחים טוענים כי התרשימים שפרסמה אוקראינה, שמראים ירידה לכאורה בפעילות הבוטים, נראים בעצמם כאילו נוצרו על ידי בינה מלאכותית.

נשיא אוקראינה זלנסקי מגיע ל מטה האו"ם או"ם ניו יורק ( צילום: CHARLY TRIBALLEAU / AFP )

גם חברת Cloudflare, העוסקת בניטור פעולות ברשת, הבהירה כי הנתונים שלה, שהובאו כ"הוכחה" לירידה בפעילות הבוטים לאחר המתקפה האוקראינית, "אינם מלמדים בהכרח על התנהגות בוטים ברשתות החברתיות". חוקרים מ-dTeam, קבוצה אמריקאית שעוקבת אחר פעולות השפעה הקשורות למוסקבה, טענו כי לא נצפה כל שינוי בתעבורה בחשבונות רוסיים ידועים ובאשכולות בוטים באף פלטפורמה.

קמפייני ההשפעה של הקרמלין, המקדמים ברשתות החברתיות נרטיבים פרו-רוסיים, נמצאים במעקב כבר שנים על-ידי חוקרים ועיתונאים. ה-BBC, למשל, עושה זאת דרך קבוצה שהקים, בשםBBC Verify. הבוטים הרוסיים, המקושרים לעיתים קרובות לחשבונות רשתות חברתיות מזוייפים, משמשים לא רק להפצת תוכן שקרי, מפלג ומסית, אלא גם לאוטומציה של משימות, כמו סריקת האינטרנט ואינדוקס אתרים למטרות חיפוש.

יאנדקס עצמה, אגב, טוענת בעקביות כי השימוש בשירותי הענן שלה "למניפולציה רחבת היקף ברשתות החברתיות, ספאם ופעילויות בלתי הולמות אחרות" הוא נגד הכללים שלה, וכי חשבונות שמפרים אותם נחסמים.