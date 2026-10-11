נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי השיב הערב (יום א') לנשיא ארה"ב דונלד טראמפ ש קרא בסוף השבוע להחליפו , ואמר כי הוא מוכן להכריז על הליכה לבחירות בארצו – אם נשיא רוסיה ולדימיר פוטין יסכים להפסקת אש בת 60 יום. בריאיון לרשת ABC האמריקנית אמר זלנסקי כי "עם כל הכבוד לנשיא טראמפ, החברה שלנו, העם שלנו, הם שצריכים לקבוע מי יהיה נשיא אוקראינה". זמן קצר אחר כך הכריז טראמפ כי רוסיה ואוקראינה הסכימו שתיהן להפסקת אש בתחום האנרגיה, שבמסגרתה לא יתקפו מתקני אנרגיה זו של זו, אך לפי שעה אין אישור לדברים משני הצדדים.

גלריה זלנסקי, טראמפ והמתקפות באוקראינה. האוקראיני הבהיר: "עוד כל הכבוד לנשיא ארה"ב" ( צילום: רויטרס, Leon Neal/Getty Images, Jeff J Mitchell/Getty Images )

טראמפ, נזכיר, קרא אתמול לאוקראינה למצוא לה "נשיא חדש" בעקבות הביקורת שמתח זלנסקי על הסכם הסולר שחתם הנשיא האמריקני עם רוסיה של פוטין, הסכם שיסיר סנקציות מעל מוסקבה ויאפשר לה לייצא סולר למדינות ברחבי העולם כדי לצמצם את המחסור ולעצור את עליית מחירי הסולר. ההסכם הזה עורר ביקורת חריפה מצד אוקראינה ומדינות אירופה, משום שהוא יאפשר למשטרו של פוטין לשלשל לכיסו סכומי כסף גדולים, שיאפשרו לו לממן את המשך המלחמה באוקראינה.

בשיחה עם כתבים בבית הלבן נשאל אמש טראמפ על המתקפות הרוסיות על אוקראינה שרק החריפו לאחרונה, ושהביאו בימים האחרונים להרג של עשרות אזרחים נוספים בעוד שתי מתקפות קטלניות במיוחד, אבל במקום למתוח ולו ביקורת מרומזת על הקרמלין – הוא הפנה את זעמו לזלנסקי: "אני מציע שהם (אוקראינה) ימצאו מנהיג חדש שיוכל לעשות עסקה. כי הוא יכול היה לעשות הרבה עסקאות, ומשום מה הוא אף פעם לא עושה את זה. זו מלחמה שלא הייתה צריכה להתחיל, ואני חושב שהגיע הזמן שאוקראינה תמצא נשיא חדש".

עשן מיתמר ממתקן של ענקית הטכנולוגיה "יאנדקס", אחד משלושה שהותקפו על-ידי אוקראינה בארבעת הימים האחרונים ( צילום: SOCIAL MEDIA/via REUTERS )

כבר אמש בשעת לילה מאוחרת הדף שר החוץ האוקראיני אנדריי סיביהה את קריאתו של טראמפ להחלפת זלנסקי, וכתב ברשת X כי זלנסקי מנהיג את המדינה במלחמה על עצמאותה: "יש לו את תמיכת העם האוקראיני, ולהם יש את הזכות להחליט. הצהרות מחו"ל רק מאשרות שהוא עושה את עבודתו היטב". זלנסקי, נזכיר, נבחר לנשיא אוקראינה בשנת 2019 לכהונה בת 5 שנים, ופירוש הדבר שבחירות חדשות לנשיאות היו אמורות להיערך בשנת 2024. אלא שהפלישה הרוסית בפברואר 2022 טרפה את הקלפים, ובצל המלחמה המתמשכת נמנע ממשלו של זלנסקי מלקיים בחירות חדשות. מסיבה זו מציגים אותו מתנגדיו, במיוחד מחוץ לאוקראינה, כדיקטטור וכשליט לא לגיטימי.

בשנתיים האחרונות דחו זלנסקי ואנשיו שוב ושוב את הרעיון שיקיימו בחירות בשעה שהמוני פליטים אוקראינים נמצאים מחוץ לארצם והמדינה ממשיכה להיות מותקפת על-ידי רוסיה. ההצהרה של זלנסקי הערב, שלפיה הוא מוכן לארגן בחירות אם פוטין יסכים להפסקת אש בת 60 יום, מאותתת לכאורה על נכונות ראשונית לבחירות גם בלי סיום המלחמה, אך ככל הנראה זלנסקי יודע היטב שהנשיא הרוסי לא ייענה לדרישה.

הסכם הסולר של טראמפ, וההכרזה שלא אומתה: "מפסיקים לתקוף"

קודם לכן היום השיב זלנסקי גם לדרישה של טראמפ שאוקראינה תחדל לתקוף בתי זיקוק לנפט ברוסיה כפי שהיא עושה בחודשים האחרונים, מתקפות שגרמו במהלך הקיץ למשבר דלק חמור ברוסיה ואילצו את מוסקבה – יצואנית ענק של דלק בימי שגרה – לעצור זמנית את ייצוא הסולר שלה כדי לשמור אותו לאזרחיה. המהלך הזה תרם לזינוק במחירו, במקביל לזינוק שחוללה המלחמה עם איראן. טראמפ מאשים את זלנסקי כבר כמה שבועות בעליית מחירי הסולר בעולם, ומנסה להציג את אוקראינה – במקום את המלחמה נגד איראן – כגורם העיקרי לעלייה במחירי הדלק המכבידים על האמריקנים לקראת בחירות אמצע הכהונה שייערכו בארה"ב בחודש הבא.

נשיא רוסיה פוטין. ההסכם של טראמפ איתו הכעיס את אירופה ( צילום: Gavriil Grigorov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP, File )

בתגובה שפרסם זלנסקי על הדרישה הזו של טראמפ כתב הנשיא האוקראיני היום ברשת X: "אוקראינה תהיה מוכנה לחדול מתקיפת בתי זיקוק לנפט ברוסיה אם רוסיה תפסיק לתקוף את תשתיות האנרגיה שלנו. אפשר להפסיק את התקיפות נגד תשתיות אנרגיה כבר היום, אך פוטין אינו מעוניין בכך". הוא הוסיף שכל צעד של דה-אסקלציה חייב להיות הדדי ולהיות מגובה בערבויות ממשיות. כמה שעות אחר כך הכריז כאמור טראמפ כי רוסיה ואוקראינה הסכימו שתיהן להפסקת אש שתיכנס לתוקף מיידי בתחום האנרגיה, אבל לפי שעה לא ניתן אישור רשמי לכך משתיהן.

רוסיה הגבירה בחודשים האחרונים את תקיפותיה בשטח אוקראינה, מה שהוביל למספר הולך וגדל של נפגעים בקרב אזרחים. מוסקבה מתמקדת במיוחד בתשתיות המדינה: גשרים, תחנות כוח, חברות תקשורת, מחסנים מסחריים, תחנות דלק ועוד. הנזק העצום לרשת החשמל של אוקראינה כבר מוביל להפסקות חשמל יזומות לשעת חירום, והגבלות הוטלו בכמה מחוזות – רמז מטרים למה שמצפה לתושבי אוקראינה בחורף הקרוב אם התקיפות יימשכו.

מתקן נפט בוער ברוסיה בעקבות מתקפת כטב"מים אוקראינית

אוקראינה מצדה הגבירה אף היא את תקיפותיה בתוך שטח רוסיה, תקיפות שאותן היא מגדירה כפעולות תגמול מוצדקות אל מול הפצצותיה של מוסקבה, תוך התמקדות בתשתיות אחסון ושינוע של דלק וגז, מחסנים מסחריים ומרכזי נתונים.

התקיפה נגד "יאנדקס": אין מוניות ואין גישה לבנק

ממש היום השביתה מתקפת כטב"מים אוקראינית מרכז נתונים של ענקית הטכנולוגיה הרוסית "יאנדקס", המתוארת תדיר כ"גוגל של רוסיה". היא מפעילה את מנוע החיפוש הפופולרי ביותר במדינה וכן מגוון רחב של שירותים דיגיטליים, ומעורבת עמוקות בפיתוח בינה מלאכותית ברוסיה. התקיפה נגד מרכז הנתונים של החברה היום בעיר ולדימיר, מזרחית למוסקבה, גרמה לשיבושים נרחבים בשירותי "יאנדקס", והותירה משתמשים בעשרות ערים ברוסיה וכן בקזחסטן, בלארוס וארמניה ללא יכולת להזמין מוניות או לגשת לשירותי בנקאות, על פי כלי התקשורת הרוסי העצמאי "אסטרה".

שירותים דיגיטליים ובינה מלאכותית. "יאנדקס" ( צילום: AFP )

מטה ענקית הטכנולוגיה במוסקבה. היעד החדש על הכוונת של צבא אוקראינה ( צילום: REUTERS/Shamil Zhumatov )

התקיפה בוולדימיר היום הייתה התקיפה השלישית נגד מתקני "יאנדקס" בתוך ארבעה ימים: ביום חמישי השביתה מתקפת כטב"מים אוקראינית דומה מרכז נתונים של יאנדקס במחוז ריאזאן, דרומית-מזרחית למוסקבה, ויממה לאחר מכן פגעו כטב"מים אוקראיניים במרכז נתונים מרכזי של החברה במחוז קלוגה, דרומית-מערבית למוסקבה, וגרמו להפסקה חלקית של פעילותו.