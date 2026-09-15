שיאומי חוזרת עם סדרת ה-T החדשה שלה, פחות משנה לאחר הדגם הקודם. נזכיר - סדרת T היא מעין המקבילה של סדרת FE) Fan Edition) של סמסונג, כלומר סמארטפון בעל תכונות של "כמעט" מכשיר דגל.

אלו מכשירים שלא זוכים לרוב ליותר מדי עניין ויש להם פילוח שיווקי מאוד צר - משתמשים (לרוב צעירים) שרוצים הרבה מאוד תמורה לכסף שלהם. אבל מכיוון שמי שיש לו כסף יכול להוסיף עוד קצת ולקבל את דגם הפרימיום ומי שאין לו, כנראה ירכוש מכשיר מסדרת רדמי, נשאר רק לתהות על התפקיד האמיתי של הדגם הזה.

גלריה Xiaomi 17T Pro ( שיאומי )

כך או כך, שיאומי 17T Pro מגיע לשוק כשהוא מנסה להוכיח שעדיין יש היגיון במכשירי פרימיום-מוזלים, כאלה שאמורים להעניק ביצועי קצה של מכשיר דגל - בלי לגבות מכם איבר פנימי בתמורה.

האם באמת היה בו צורך? לא בטוח

כשבוחנים את הקצב הקדחתני של שיאומי, קשה שלא לשאול האם בכלל היתה סיבה לרענן את הדגם הקודם. ה-17T Pro מרגיש במידה רבה כמו תרגיל מוכר במיתוג מחדש ושדרוג קל של רכיבי מדף - כזה שמיועד בעיקר לשמור על נוכחות בחנויות מול המתחרות. סקרנו את השיאומי הקודם בסדרה כאן ואני חייב לציין שהפעם נראה שהמכשיר לא מאוד שונה מהדגם של שנה שעברה.

מתחת למכסה המנוע שוכן מעבד ה-Dimensity 9500 של מדיה-טק בטכנולוגיית 3 ננומטר, לצד זיכרון עבודה של 12 גיגה-בייט ואחסון מהיר בתקן UFS 4.1.

המכשיר מגיע עם מסך AMOLED בגודל 6.83 אינץ' ברזולוציית 1280x2772 וקצב רענון של 144 הרץ, ומציע צבעוניות טובה כפי שהייתה לו כבר ב-15T (כן, זה אותו מסך בדיוק). מערך הצילום האחורי כולל חיישן ראשי של 50 מגה-פיקסל, עדשת פריסקופ לזום אופטי 5x בנפח 50 מגה-פיקסל ועדשה רחבה של 12 מגה-פיקסל לצד מצלמת סלפי של 32 מגה-פיקסל.

אחד השינויים העיקריים הוא בגזרת הסוללה, שקיבלה שדרוג משמעותי לנפח של 7,000 מיליאמפר-שעה עם תמיכה בטעינה מהירה בחיבור חוטי של 100 וואט וטעינה אלחוטית של 50 וואט (עם מטען ייעודי של שיאומי בתוספת תשלום כמובן), כל זאת בתוך גוף המוגן בתקן IP68 נגד מים ואבק.

אין כמעט שום הבדל קוסמטי או חיצוני בין ה-15T ל-17T. אבל בינינו, גם אין כזה הבדל גדול בין רוב הסמארטפונים כיום. הדגם החדש מעט יותר עבה (ב-0.3 מ"מ) ושוקל 9 גרם יותר מקודמו (כנראה בגלל הסוללה שתפחה).

לא מעט יתרונות, אבל גם פשרות

בגזרת היתרונות, גולת הכותרת הבלתי מעורערת של ה-17T Pro היא חיי הסוללה המפלצתיים שמציעים שקט נפשי אמיתי גם בימי עבודה עמוסים במיוחד, לצד מהירות טעינה מרשימה שממלאת את הסוללה הענקית בזמן קצר.

מהבדיקה שלי תוכלו להשתמש בו (בשימוש סביר שלא כולל גיימינג או פעולות אינטנסיביות) בלי בעיה במשך יומיים ללא טעינה. המעבד של מדיה-טק מספק ביצועים חלקים ומהירים ללא פשרות, ולראייה אפשר למצוא אותו יותר ויותר בדגמי דגל אחרים של יצרניות סיניות ואף מערביות.

מבחינת המצלמה, אין שום הבדל בינה לבין זו של הדור הקודם. היא עדיין מציעה עדשות ממותגות של Leica, עם גיבוי של היצרנית הגרמנית. התוצאות כצפוי מצוינות והזום האופטי מעניקה ורסטיליות נדיבה שחסרה בדרך כלל במכשירים ברמת המחיר הזו.

עם זאת, לא מדובר במצלמה הכי טובה שתוכלו למצוא בשוק, ואגב, שיאומי כן הורידה מעט מאוד את גודל חיישן הסלפי. בכל מקרה אם תרצו לקרוא עליה לעומק, היכנסו לסקירה של ה-15T פרו - זאת כאמור פשוט אותה המצלמה.

מנגד, לא חסרים חסרונות שמזכירים לנו שיש כאן גם פשרה הנדסית. המכשיר כבד ומגושם עם משקל של 219 גרם, עיבוד התמונות נוטה לעיתים לריכוך יתר ועיבוד אגרסיבי מדי. מעבר לכך, השדרוג ביחס לדור הקודם זניח למדי ולא מוצדק עבור מי שמחזיק בדגם מהשנה שעברה או אפילו משנה לפני.

Xiaomi 17T Pro ( שיאומי )

אבל החלק הבעייתי באמת הוא במערכת ההפעלה הידועה לשמצה של שיאומי - או כמו שאמר לי משתמש ותיק של המותג "אחלה חומרה עם תוכנה גרועה".

ממשק ה-HyperOS כולל עדיין אפליקציות מותקנות מראש שפוגעות בחוויית המשתמש, כאשר כל פעולה שתעשו שיכולה לגרום לאיבוד מידע, דורשת אישורים עם המתנה של 10 שניות. למרות ששיאומי מנסה, הממשק שלה ממש לא מסודר בצורה יעילה. מנגד אתם מקבלים תמיכה ל-5 גרסאות עתידיות של אנדרואיד ו-6 שנות עדכוני אבטחה.

בשורה התחתונה

אם נתעלם מהקונטקסט שלו, מדובר במכשיר מצוין, אבל כזה שלא ברור למי הוא מיועד. הוספה של כמה מאות שקלים מכניסה אתכם לטריטוריה של מכשירי הדגל, ואם תרצו מכשיר זול, יש כאמור את מכשירי הרדמי או הפוקו.

בישראל, ה-Xiaomi 17T Pro נמכר באמצעות היבואן הרשמי המילטון וברשתות החשמל והסלולר המובילות. גרסת 512GB נמכרת בטווח מחירים שנע בין 2,540 שקל ביבוא מקביל לכ-3,100 שקל ביבוא רשמי, בעוד שגרסת 1TB נמכרת בטווח של כ-2,950 שקל עד 3,650 שקלים.