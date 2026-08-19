בשעה שענקיות הטכנולוגיה האמריקאיות ממשיכות לפזר הבטחות גרנדיוזיות וסרטוני הדגמה ערוכים היטב, תעשיית הרובוטיקה של סין רושמת ציון דרך מסחרי מובהק. חברת יוניטרי רובוטיקס (Unitree Robotics), שפרצה לתודעה הציבורית עם כלבים רובוטיים שעושים פעלולים אקרובטיים בשלל סרטוני טיקטוק וכבשה בשנה האחרונה את הרשת עם רובוטים דמויי אדם (הומנואידים), משלימה את הנפקתה הראשונית בבורסת שנגחאי (STAR Market).
הביקוש בהנפקה שבר שיאים מקומיים, עם חיתום יתר עצום בשלב הקמעונאי והערכת שווי של כ-9 מיליארד דולר, במהלך שממצב אותה כשחקנית הראשונה בזירת הרובוטיקה שמבצעת מעבר ממעבדת מחקר אל המסחר הציבורי בהיקף כזה.
מחירים שטרם נראו בשוק
הזינוק של יוניטרי מגיע אחרי עבודה רבה מצד החברה. היא דיווחה על הכנסות של כ-1.7 מיליארד יואן בשנת 2025, תוך שהיא מספקת אלפי יחידות של רובוטים הומנואידים ורובוטים מרובעי רגליים לשווקי המחקר, החינוך והתעשייה. מנוע הצמיחה המרכזי שלה נשען על אסטרטגיה סינית קלאסית אך אגרסיבית: שרשרת אספקה מקומית חזקה שמאפשרת הורדת מחירים גדולה.
דגם הדגל הקומפקטי שלה, G1, שמתנשא לגובה של כ-1.30 מטר ושוקל 35 קילוגרם בלבד, מוצע למכירה במחיר התחלתי של כ-16 אלף דולר – תג מחיר שטרם נראה כמוהו בקטגוריה ומאפשר גם למעבדות קטנות ולמפתחי בינה מלאכותית לרכוש חומרה פיזית להטמעת מודלים של בינה מלאכותית מבוססת-גוף (Embodied AI) - כלומר מודלים שמיועדים להפעיל גוף רובוטי.
הפער בין המודל של יוניטרי לבין המתחרות במערב ממחיש את הפיצול המעמיק בענף. בעוד שחברת טסלה של אילון מאסק מייעדת את הרובוט אופטימוס לפסי הייצור העצמאיים שלה ובשלב זה אינה מציעה אותו למכירה לציבור הרחב, יוניטרי כבר שולחת את שלה ללקוחות בפועל.
מנגד, חברות כמו אג'יליטי רובוטיקס האמריקאית, שפיתחה את הרובוט דיג'יט הפועל במחסני ענק של אמזון, מתמקדות במגזר הלוגיסטי התעשייתי ומציעות מערכות במחיר של מאות אלפי דולרים.
פרויקטים נוספים בארה"ב, דוגמת Figure AI שנתמכת בהשקעות עתק או הדגמים של בוסטון דיינמיקס, מציגים עליונות הנדסית ויכולות עיבוד מתוחכמות, אך נותרים ברובם סגורים כפלטפורמות מסחריות ייעודיות שאינן נגישות לקהל הרחב ויקרות מאוד לרכישה ותפעול.
החשש מפני הטכנולוגיה הסינית
עם זאת, למרות ההתלהבות בשוק, יוניטרי אמנם מציגה מכירות גלובליות, כאשר למעלה מ-40% מהכנסותיה מגיעות מחוץ לסין, אך היא ניצבת בפני מכשולים רגולטוריים וגיאופוליטיים גוברים. בארה"ב ובאירופה גובר החשש משימוש ברובוטים אוטונומיים הכוללים מערכי חיישנים, מצלמות עומק ומערכות לידאר מתוצרת סינית, על רקע בדיקות של גורמי רגולציה וחששות לאבטחת מידע.
מעבר לכך, קיים פער משמעותי בין היכולת של רובוט לבצע סלטות או תנועות גמישות בסרטוני טיקטוק לבין ביצוע משימות אוטונומיות אמינות בסביבה ביתית או תעשייתית בלתי צפויה.
ועדיין ההנפקה של יוניטרי מסמנת את פתיחתו של שלב התיעוש האמיתי בתחום הרובוטיקה האנושית. המירוץ כעת אינו נמדד רק באלגוריתם הלמידה או בעיצוב המפרקים, אלא ביכולת לייצר פלטפורמות אמינות בעלות נמוכה ובקנה מידה המוני.
בעוד המערב מוביל בפיתוח מודלי שפה ותפיסה מתקדמים, סין מוכיחה פעם נוספת כי בכל הנוגע להפיכת מדע בדיוני לחומרה שנמכרת במחיר נגיש על המדף, המפעלים שלה נעים בקצב שקשה להתחרות בו.