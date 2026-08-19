רושמת ציון דרך מסחרי מובהק. חברת יוניטרי רובוטיקס (Unitree Robotics), שפרצה לתודעה הציבורית עם כלבים רובוטיים שעושים פעלולים אקרובטיים בשלל סרטוני טיקטוק וכבשה בשנה האחרונה את הרשת עם רובוטים דמויי אדם (הומנואידים), משלימה את הנפקתה הראשונית בבורסת שנגחאי (STAR Market).

רושמת ציון דרך מסחרי מובהק. חברת יוניטרי רובוטיקס (Unitree Robotics), שפרצה לתודעה הציבורית עם כלבים רובוטיים שעושים פעלולים אקרובטיים בשלל סרטוני טיקטוק וכבשה בשנה האחרונה את הרשת עם רובוטים דמויי אדם (הומנואידים), משלימה את הנפקתה הראשונית בבורסת שנגחאי (STAR Market).

הביקוש בהנפקה שבר שיאים מקומיים, עם חיתום יתר עצום בשלב הקמעונאי והערכת שווי של כ-9 מיליארד דולר, במהלך שממצב אותה כשחקנית הראשונה בזירת הרובוטיקה שמבצעת מעבר ממעבדת מחקר אל המסחר הציבורי בהיקף כזה.

הביקוש בהנפקה שבר שיאים מקומיים, עם חיתום יתר עצום בשלב הקמעונאי והערכת שווי של כ-9 מיליארד דולר, במהלך שממצב אותה כשחקנית הראשונה בזירת הרובוטיקה שמבצעת מעבר ממעבדת מחקר אל המסחר הציבורי בהיקף כזה.

הביקוש בהנפקה שבר שיאים מקומיים, עם חיתום יתר עצום בשלב הקמעונאי והערכת שווי של כ-9 מיליארד דולר, במהלך שממצב אותה כשחקנית הראשונה בזירת הרובוטיקה שמבצעת מעבר ממעבדת מחקר אל המסחר הציבורי בהיקף כזה.

הזינוק של יוניטרי מגיע אחרי עבודה רבה מצד החברה. היא דיווחה על הכנסות של כ-1.7 מיליארד יואן בשנת 2025, תוך שהיא מספקת אלפי יחידות של רובוטים הומנואידים ורובוטים מרובעי רגליים לשווקי המחקר, החינוך והתעשייה. מנוע הצמיחה המרכזי שלה נשען על אסטרטגיה סינית קלאסית אך אגרסיבית: שרשרת אספקה מקומית חזקה שמאפשרת הורדת מחירים גדולה.

הזינוק של יוניטרי מגיע אחרי עבודה רבה מצד החברה. היא דיווחה על הכנסות של כ-1.7 מיליארד יואן בשנת 2025, תוך שהיא מספקת אלפי יחידות של רובוטים הומנואידים ורובוטים מרובעי רגליים לשווקי המחקר, החינוך והתעשייה. מנוע הצמיחה המרכזי שלה נשען על אסטרטגיה סינית קלאסית אך אגרסיבית: שרשרת אספקה מקומית חזקה שמאפשרת הורדת מחירים גדולה.

הזינוק של יוניטרי מגיע אחרי עבודה רבה מצד החברה. היא דיווחה על הכנסות של כ-1.7 מיליארד יואן בשנת 2025, תוך שהיא מספקת אלפי יחידות של רובוטים הומנואידים ורובוטים מרובעי רגליים לשווקי המחקר, החינוך והתעשייה. מנוע הצמיחה המרכזי שלה נשען על אסטרטגיה סינית קלאסית אך אגרסיבית: שרשרת אספקה מקומית חזקה שמאפשרת הורדת מחירים גדולה.

דגם הדגל הקומפקטי שלה, G1, שמתנשא לגובה של כ-1.30 מטר ושוקל 35 קילוגרם בלבד, מוצע למכירה במחיר התחלתי של כ-16 אלף דולר – תג מחיר שטרם נראה כמוהו בקטגוריה ומאפשר גם למעבדות קטנות ולמפתחי בינה מלאכותית לרכוש חומרה פיזית להטמעת מודלים של בינה מלאכותית מבוססת-גוף (Embodied AI) - כלומר מודלים שמיועדים להפעיל גוף רובוטי.

דגם הדגל הקומפקטי שלה, G1, שמתנשא לגובה של כ-1.30 מטר ושוקל 35 קילוגרם בלבד, מוצע למכירה במחיר התחלתי של כ-16 אלף דולר – תג מחיר שטרם נראה כמוהו בקטגוריה ומאפשר גם למעבדות קטנות ולמפתחי בינה מלאכותית לרכוש חומרה פיזית להטמעת מודלים של בינה מלאכותית מבוססת-גוף (Embodied AI) - כלומר מודלים שמיועדים להפעיל גוף רובוטי.

דגם הדגל הקומפקטי שלה, G1, שמתנשא לגובה של כ-1.30 מטר ושוקל 35 קילוגרם בלבד, מוצע למכירה במחיר התחלתי של כ-16 אלף דולר – תג מחיר שטרם נראה כמוהו בקטגוריה ומאפשר גם למעבדות קטנות ולמפתחי בינה מלאכותית לרכוש חומרה פיזית להטמעת מודלים של בינה מלאכותית מבוססת-גוף (Embodied AI) - כלומר מודלים שמיועדים להפעיל גוף רובוטי.