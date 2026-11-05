יצרני מכשירי האלקטרוניקה והסמארטפונים בעולם ו אפל בראשם נערכים לייקר את מכשיריהם, או לחילופין לצמצם את שולי הרווח שלהם, במהלך החגים הנוצריים ותחילת 2027. הסיבה העיקרית: העלייה חסרת התקדים הנמשכת במחירי שבבי הזיכרון.

כבר כמה חודשים שהביקוש האדיר בעולם לשבבי בינה מלאכותית לצורך הקמת חוות שרתים ענקיות מצמצם את ייצורם של שבבים אחרים הדרושים לתעשייה, כמו שבבי זיכרון מסוגי DRAM ו-NAND, מה שמעלה אוטומטית את העלויות ליצרנים.

גלריה טים קוק לצד מנכ"ל אפל הנכנס, ג'ון טרנוס ( אפל )

"עליות חסרות תקדים"

אפל צפויה להיפגע במיוחד, בדיוק כשהחברה נכנסת לעונת הקניות העמוסה ביותר שלה. מנכ"ל אפל החדש, ג'ון טרנוס, תיאר בשיחת משקיעים בתחילת השבוע את העליות הנוכחיות במחירי שבבי הזיכרון כ"חסרות תקדים".

לדבריו, החברה הצליחה עד כה לרכך את המכה על-ידי שימוש בשבבי זיכרון שהצליחו לרכוש מראש במחירים נמוכים יותר, בקיצוץ עלויות במקומות אחרים, ובהעלאת מחירים של מוצרים מסויימים. עם זאת, הוצאות הייצור שלה עלו בסכום עתק של 33 מיליארד דולר בתוך חודשים ספורים בלבד, ו"יכולת המשחק" שלה בניסיון לשמר את המחירים הקיימים הולכת ומצטמצמת.

אפל מצפה שרכיבי הזיכרון יתייקרו עוד יותר ב-2027. לפי טרנוס, "כפי שאמרנו מוקדם יותר ברבעון ספטמבר, עלויות הזיכרון היו גבוהות יותר בהשוואה לרבעון יוני, שקוזזו אז חלקית על ידי יתרון המלאי שאגרנו מראש ועלויות נמוכות יותר על רכיבים שאינם זיכרון.

"כעת, ברבעון דצמבר, אנו מצפים לעלויות זיכרון גבוהות אף יותר... כפי שאתם יודעים, שינינו את המחיר של רבים מהמוצרים שלנו, כולל מק ואייפד בסוף יוני ואייפון בספטמבר, והעליות הללו סיפקו פיצוי מסוים". כיוון ששבבי הזיכרון משולבים בכל מוצרי החומרה של אפל, עליות המחירים עלולות להשפיע על מגוון מכשירים.

אייפון דואו - המתקפל הראשון של אפל ( אפל )

גם אצל המתחרות המצב לא טוב

האזהרות האחרונות של החברות המייצרות ומספקות את השבבים לאפל לא מעודדות: סמסונג למשל, שהיא יריבה עסקית של אפל אבל גם ספקית מרכזית של זיכרון RAM (DRAM), אחסון פלאש NAND ומסכי OLED עבורה, הודיעה בחודש שעבר, כי "הביקוש לזיכרון יעלה בהרבה על ההיצע ככל שתשתיות הבינה המלאכותית ממשיכות להתרחב".

חטיבת הזיכרונות של החברה הקוריאנית דיווחה גם על עלייה במחירי ה-DRAM וה-NAND ברבעון השלישי בעשרות אחוזים. סגן נשיא בכיר בסמסונג הזהיר, כי המחסור עשוי להימשך עד 2028 ומעבר לכך.

יצרנית שבבים אחרת עבור אפל, SK Hynix, סיפקה אזהרה דומה, ואמרה כי השיגה הסכמים ארוכי טווח, המכסים יותר ממחצית מקיבולת הייצור שלה לשנים 2027 ו-2028. מיקרון, הספקית השלישית בגודלה של אפל, נהנית גם היא מהביקוש הגובר לזיכרונות. התחזית האחרונה שפרסמה מזהירה, כי המחסור באספקת זיכרונות עשוי לקחת "זמן ניכר" לפני שנתחיל לחוש בשיפור.

כבר בינואר הפעילה אפל מאמצים מיוחדים להשיג מלאי זיכרונות גדול ככל האפשר על רקע הביקוש הגדול, כאשר במקביל הכריז המנכ"ל לשעבר, טים קוק, כי עליית המחירים עלולה להשפיע על הרווחים. אולם נראה שגם הצעד הזה לא הספיק.