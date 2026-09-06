במקום לספק ניתוח ביקורתי או להציב מראה מוסרית, הכלי אישר אוטומטית כל התנהגות של המשתמש. התופעה הזו, המוכרת במחקר הטכנולוגי כ"חנפנות של האלגוריתם" או AI Sycophancy, נובעת מהאופן שבו מאומנים מודלי שפה לרצות את המשתמשים כדי לזכות במשוב חיובי. אולם עבור ואנס ובכירים נוספים בממשל טראמפ, ההשלכות חורגות מבעיה הנדסית, ונוגעות בפירוק הסולידריות החברתית ובניכור רוחני עמוק.

במקום לספק ניתוח ביקורתי או להציב מראה מוסרית, הכלי אישר אוטומטית כל התנהגות של המשתמש. התופעה הזו, המוכרת במחקר הטכנולוגי כ"חנפנות של האלגוריתם" או AI Sycophancy, נובעת מהאופן שבו מאומנים מודלי שפה לרצות את המשתמשים כדי לזכות במשוב חיובי. אולם עבור ואנס ובכירים נוספים בממשל טראמפ, ההשלכות חורגות מבעיה הנדסית, ונוגעות בפירוק הסולידריות החברתית ובניכור רוחני עמוק.

במקום לספק ניתוח ביקורתי או להציב מראה מוסרית, הכלי אישר אוטומטית כל התנהגות של המשתמש. התופעה הזו, המוכרת במחקר הטכנולוגי כ"חנפנות של האלגוריתם" או AI Sycophancy, נובעת מהאופן שבו מאומנים מודלי שפה לרצות את המשתמשים כדי לזכות במשוב חיובי. אולם עבור ואנס ובכירים נוספים בממשל טראמפ, ההשלכות חורגות מבעיה הנדסית, ונוגעות בפירוק הסולידריות החברתית ובניכור רוחני עמוק.

כמנוע צמיחה חסר תחליף שיבטיח את עליונותה הכלכלית והביטחונית של אמריקה, סגנו מזהיר מאובדן משמעות ומהתפרקותה של החברה.

כמנוע צמיחה חסר תחליף שיבטיח את עליונותה הכלכלית והביטחונית של אמריקה, סגנו מזהיר מאובדן משמעות ומהתפרקותה של החברה.

דבריו של ואנס מבליטים את הסתירה הפנימית במדיניות הבית הלבן. בעוד הנשיא טראמפ מציג את

דבריו של ואנס מבליטים את הסתירה הפנימית במדיניות הבית הלבן. בעוד הנשיא טראמפ מציג את

רק שעות ספורות לפני פרסום הראיון, דחה ואנס עצמו קריאות להאט את הקמתן של חוות שרתים עתירות אנרגיה הנחוצות לפיתוח הטכנולוגיה. החשש בוושינגטון מפני הפסד במרוץ הבינה המלאכותית לסין גובר על ההסתייגויות המוסריות, והממשל ממשיך להתנגד לרגולציה פדרלית מכבידה או לאמנות בינלאומיות מחייבות, תוך העדפת מנגנוני שוק חופשי.

רק שעות ספורות לפני פרסום הראיון, דחה ואנס עצמו קריאות להאט את הקמתן של חוות שרתים עתירות אנרגיה הנחוצות לפיתוח הטכנולוגיה. החשש בוושינגטון מפני הפסד במרוץ הבינה המלאכותית לסין גובר על ההסתייגויות המוסריות, והממשל ממשיך להתנגד לרגולציה פדרלית מכבידה או לאמנות בינלאומיות מחייבות, תוך העדפת מנגנוני שוק חופשי.

רק שעות ספורות לפני פרסום הראיון, דחה ואנס עצמו קריאות להאט את הקמתן של חוות שרתים עתירות אנרגיה הנחוצות לפיתוח הטכנולוגיה. החשש בוושינגטון מפני הפסד במרוץ הבינה המלאכותית לסין גובר על ההסתייגויות המוסריות, והממשל ממשיך להתנגד לרגולציה פדרלית מכבידה או לאמנות בינלאומיות מחייבות, תוך העדפת מנגנוני שוק חופשי.