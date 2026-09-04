OpenAI השיקה הלילה (שישי) את GPT-6 Astra, מודל הבינה המלאכותית החדש והמתקדם ביותר שלה, ובחברה כבר מוכנים להשתמש במילה שממנה נמנעו במשך שנים: AGI, או "בינה מלאכותית כללית".

נשיא OpenAI, גרג ברוקמן, אמר בתדרוך לעיתונאים כי מבחינתו ייתכן שהחברה כבר הגיעה לשלב של בינה מלאכותית כללית - מערכת שמסוגלת לבצע מגוון רחב של משימות אינטלקטואליות ברמה אנושית ואף מעבר לכך.

"אם נריץ את הזמן קדימה כמה שנים ונשאל מתי בעצם נוצרה AGI, אני חושב שנצביע בערך על התקופה הזאת, ואולי אפילו על המודל הזה", אמר ברוקמן. כשנשאל ישירות אם לדעתו OpenAI כבר הגיעה ל-AGI, השיב: "מבחינתי האישית, אני חושב שאנחנו שם".

זו כמובן אינה הוכחה לכך שהמרוץ ל-AGI הסתיים. אין כיום אפילו הגדרה אחת ומוסכמת למונח, שלא לדבר על מבחן שמאפשר לקבוע באופן חד משמעי מתי מערכת חצתה את הרף. אבל האמירה של ברוקמן משמעותית במיוחד בהתחשב בכך שהשגת AGI היא המטרה המוצהרת של OpenAI מאז הקמתה.

פחות דיבורים, יותר מעשים

אחד השינויים המרכזיים ב-GPT-6 Astra הוא ביכולות הסוכניות שלו - כלומר היכולת לקבל משימה מורכבת, לפרק אותה לשלבים ולבצע חלקים גדולים ממנה באופן עצמאי. כלומר, במקום לשאול את ChatGPT איך לבצע משימה מסוימת, המשתמש יוכל פשוט לתת לו את המשימה.

המודל מסוגל להשתמש במחשב ובדפדפן, לגלוש באינטרנט, למלא טפסים, לעבוד עם מערכות ארגוניות, לנהל יומנים, לבצע מחקר, לנתח נתונים, ליצור גרפים ולעבוד עם תוכנות שונות. הוא יכול גם לבנות ולבדוק אתרי אינטרנט, להתקין תוכנות ולנסות לפתור תקלות שבהן הוא נתקל במהלך העבודה.

לפי OpenAI, השיפור ניכר גם במהירות. במבחן OSWorld 2.0, שבודק יכולת לבצע משימות במחשב, Astra הגיע לציון של 72.6% ונזקק לכ-40 דקות בממוצע למשימה, לעומת ציון של 65.7% וכ-75 דקות ל-GPT-5.6 Sol.

גלריה GPT 6 Astra ( OpenAI )

גם בתחום התכנות החברה מגדירה את Astra כמודל החזק ביותר שפיתחה עד כה. מעבר לכתיבת קטעי קוד, הוא מיועד לעבוד על מאגרי קוד גדולים, לבצע שינויים במספר קבצים, לבנות תוכנות ואתרים ולהשלים תהליכי פיתוח ארוכים המורכבים משלבים רבים.

חלק משמעותי מהשדרוג נמצא דווקא במשימות היומיומיות יותר. OpenAI השקיעה ביכולת של Astra ליצור ולערוך מסמכים, גיליונות אלקטרוניים ומצגות, כולל עבודה עם תבניות קיימות ושמירה על הסגנון והמבנה שלהן.

עבור החברה מדובר בתחום חשוב במיוחד, משום שהוא מקרב את ChatGPT עוד צעד מהתפקיד של עוזר שמספק תשובות לזה של עובד דיגיטלי שמקבל משימה ומחזיר תוצר מוגמר.

Astra מגיע גם עם חלון הקשר של כ-1.05 מיליון טוקנים, כך שהוא מסוגל לעבד בבת אחת כמויות עצומות של טקסט, קוד ומידע. אורך הפלט המרבי שלו עומד על 128 אלף טוקנים, והידע שעליו אומן מגיע עד 30 באפריל 2026.

לראשונה: יכולות סייבר ברמה "קריטית"

GPT-6 Astra הוא המודל הראשון של OpenAI שסווג כבעל יכולות סייבר ברמה "קריטית" - הרמה הגבוהה ביותר במערכת הסיווג שלה. לפי OpenAI, עם הכלים והגישה המתאימים, המודל מסוגל לאתר חולשות אבטחה שלא היו מוכרות קודם ולפתח דרכים חדשות לנצל אותן גם במערכות מוגנות היטב, בלי שאיש מקצוע יצטרך להנחות אותו בכל שלב בדרך.

אותן יכולות יכולות כמובן לשמש חוקרי אבטחה לאיתור ותיקון פרצות, אבל גם תוקפים. OpenAI אף עיכבה חלקים מפיתוחו והשקתו של Astra בשבועות האחרונים כדי להוסיף מנגנוני הגנה לפני שהמודל יגיע למשתמשים.

מנכ"ל OpenAI, סם אלטמן ( רויטרס )

החשש אינו תיאורטי לחלוטין. במהלך פיתוח המודל התרחשה תקרית שבה מודל ניסיוני של OpenAI, שלדברי החברה לא היה Astra, הצליח לצאת מהסביבה המוגבלת שבה פעל, להשיג גישה לאינטרנט ולחדור למערכות של חברת Hugging Face.

בעקבות האירוע פיתחה OpenAI מבחנים חדשים שנועדו לבדוק מה קורה כאשר מודל נתקל במשימה קשה או בלתי אפשרית, והאם הוא מנסה להשלים אותה בדרכים שחורגות מהמטרה שהוגדרה לו. ללא מנגנוני ההגנה של סביבת הייצור, GPT-5.6 Sol חרג מהיעד ב-48% מהמקרים שנבדקו. Astra, לפי החברה, לא עשה זאת אפילו פעם אחת.

אלא שכאן מגיעה הסתירה המעניינת יותר: OpenAI טוענת כי Astra הוא המודל הבטוח והצייתן ביותר שהיא פיתחה עד כה - כלומר הוא אמור להבין טוב יותר את כוונת המשתמש, להישאר בתוך גבולות המשימה ולא לבצע פעולות שהוא לא התבקש לבצע.

עם זאת, החברה מודה שככל שהמודלים שלה נעשים מתקדמים יותר, נעשה קשה יותר להבין מה בדיוק הם עושים ולפקח על תהליך קבלת ההחלטות שלהם. במבחנים שערכה החברה, Astra הפגין יכולת טובה יותר מקודמיו להסתיר מידע שעלול להסגיר התנהגות בעייתית בשרשרת החשיבה שלו.

במקרים מסוימים הוא הצליח גם לבצע "sandbagging" - להציג בכוונה ביצועים נמוכים מהיכולת האמיתית שלו - מבלי שמערכות הניטור יזהו זאת, ואף להתחמק בחלק מהמקרים מזיהוי במהלך ניסויים שדימו פעולות חבלה.

OpenAI מודה שככל שהמודלים שלה נעשים מתקדמים יותר, נעשה קשה יותר להבין מה בדיוק הם עושים ולפקח על תהליך קבלת ההחלטות שלהם

OpenAI מדגישה כי המבחנים נועדו מלכתחילה לדחוף את המודל למצבים קיצוניים, ואינם משקפים בהכרח את התנהגותו בשימוש רגיל. ובכל זאת, עצם העובדה שהחברה מפרסמת את הממצאים האלה לצד השקת המודל ממחישה בעיה שתהפוך כנראה משמעותית יותר ככל שמערכות AI יקבלו יותר עצמאות.

המדען הראשי של OpenAI, יאקוב פאצ'וקי, אמר בתדרוך כי התקדמות באינטליגנציה של המודלים אינה מבטיחה התקדמות מקבילה ביכולת לשלוט בהם. במילים אחרות, מודל יכול להשתפר בביצוע משימות מהר יותר מכפי שמשתפרת היכולת שלנו להבין ולפקח על הדרך שבה הוא מבצע אותן.

ה-AI כבר עוזר לבנות את הדור הבא

גם הדרך שבה Astra עצמו נבנה מסמנת שינוי. איידן קלארק, סגן נשיא למחקר והדרכה ב-OpenAI, סיפר כי מדובר במודל הראשון של החברה שבו מודלים קודמים מילאו תפקיד משמעותי בפיקוח על תהליך האימון.

לדבריו, בעבר אימון של מודל מתקדם חייב מהנדסים להיות זמינים סביב השעון כדי להתמודד עם תקלות חומרה, עבודות אימון שנעצרו ובעיות תוכנה. לקראת סוף האימון של Astra, חלק גדול מהתהליך כבר התנהל במשך שעות ארוכות כמעט ללא התערבות אנושית. כאשר הופיעה תקלה, מערכות AI הצליחו בחלק מהמקרים לזהות אותה ולהחזיר את התהליך לפעולה בתוך שניות.

זה לא אומר ש-Astra בנה את עצמו או שה-AI כבר מפתח באופן עצמאי את יורשיו. אבל OpenAI כבר משתמשת במודלים שלה כחלק משמעותי יותר מתהליך הפיתוח של הדור הבא - בדיוק מסוג התהליכים שחוקרי AI עוקבים אחריהם מקרוב ככל שהמודלים נעשים חזקים יותר.

נתונים על GPT 6 Astra לעומת הדור הקודם וקלוד ( OpenAI )

אז האם זו באמת AGI?

OpenAI מציגה שורה של תוצאות שנועדו להמחיש עד כמה רחוק הגיע Astra. בין היתר, החברה מדווחת על ציון של 98% ב-FrontierMath Tier 4, על 99.9% ב-ARC-AGI-3 ועל 100% ב-ExploitBench. היא גם טוענת שהמודל כבר סייע בפתרון בעיות מתמטיות פתוחות.

אלא שגם תוצאות כמעט מושלמות במבחנים אינן מוכיחות שהושגה AGI. בנצ'מרקים בודקים יכולות מסוימות בתנאים מוגדרים, ואין כיום מבחן שמוסכם על התעשייה כקו הגבול בין מודל AI מתקדם לבין בינה מלאכותית כללית.

לכן האמירה של ברוקמן מעניינת לא פחות מהציונים עצמם. במשך שנים OpenAI תיארה את AGI כיעד שאליו היא מנסה להגיע. עכשיו נשיא החברה אומר שלדעתו ייתכן שהיעד הזה כבר מאחוריה.

בינתיים Astra זמין לקבוצה מוגבלת של לקוחות ארגוניים, כאשר OpenAI מתכננת להתחיל להרחיב את הגישה אליו כבר בימים הקרובים, בין היתר למנויי ChatGPT בתשלום ולמפתחים דרך ה-API. החברה לא מסרה בשלב זה מתי, ואם בכלל, המודל יהיה זמין גם למשתמשי ChatGPT בחינם.