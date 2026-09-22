גוגל הכריזה אתמול (ב') רשמית על קטגוריית מחשבים ניידים חדשה תחת השם Googlebook, הממזגת את מערכת ההפעלה אנדרואיד עם יסודות סביבת העבודה השולחנית של ChromeOS. הדגמים הראשונים בסדרה פותחו בשיתוף פעולה הדוק עם יצרניות החומרה המובילות אייסר, אסוס, Dell, HP ולנובו, ומציעים שילוב חומרה מתקדם, מעבדי עיבוד בינה מלאכותית ומסכי OLED ברזולוציה גבוהה.

המהלך נועד לספק מענה ישיר לאקו-סיסטם הסגור של אפל ולמחשבי ה-Copilot+ PC של מיקרוסופט, כאשר המחירים מתחילים מ-899 דולר ותחילת אספקת המכשירים בארצות הברית ובשווקים נבחרים בעולם נקבעה לחודש אוקטובר הקרוב.

גלריה מחשבי Googlebook החדשים ( גוגל )

שינוי אסטרטגי מהותי

ההכרזה הנוכחית מסמנת שינוי אסטרטגי מהותי בתפיסת המחשוב הנייד של גוגל , שמפסיקה לראות במערכות שלה פתרון שמוגבל לעבודה בענן בלבד או תחליף מוזל לשוק החינוך. הדור הראשון של מחשבי ה-Googlebook שם דגש מובהק על חוויית פרימיום, עם שילוב של סגסוגות מתכת וסיבי פחמן, ואינטגרציה עמוקה מאי פעם עם סמארטפונים מבוססי אנדרואיד.

במרכז הממשק ניצבת כמובן ג'מיני, עוזרת הבינה המלאכותית של החברה, לצד תכונות שולחניות כמו Magic Pointer לניתוח תוכן על גבי המסך, כלי הכתבה קולית בשם Rambler ומנגנונים להעברה מיידית של משימות ויישומים מהסמארטפון למחשב.

כאמור בהשקה הוצגו דגמים מכל היצרנים הגדולים, ה-אייסר Googlebook 14 ממוצב כדגם הכניסה של הסדרה כולה, ומיועד למשתמשים המחפשים מפרט עדכני במחיר התחלתי סביר יחסית. המחשב בנוי מאלומיניום, הוא קומפקטי ובעל קווים נקיים, ומשלב בחלקו החיצוני את ה-Glowbar, פס תאורה ייעודי המספק חיווי ויזואלי על מצב הטעינה ועל פעילות ג'מיני.

בחלק הטכני שילבה היצרנית מעבד Intel Core Ultra 5 לצד זיכרון עבודה בנפח של 16 גיגה-בייט וכונן אחסון מסוג SSD בנפח 512 גיגה-בייט. המסך מגע מסוג OLED בגודל 14 אינץ' וברזולוציית 2.8K, ויחידת עיבוד הבינה המלאכותית (NPU) המובנית במעבד מציעה ביצועים של עד 49 TOPS, נתון המאפשר הרצת מודלים מקומיים ללא השהיות, כאשר היצרנית מצהירה על זמן עבודה של עד 16 שעות סוללה רציפות בשימוש משרדי שגרתי.

שני ברשימה הוא ה-XPS Googlebook מבית Dell ממקם את עצמו כפתרון ייעודי לניידות. המחשב מבוסס על שלדת אלומיניום יחד עם משטחי סיבי פחמן המקנים למכשיר קשיחות מבנית לצד משקל קל במיוחד. פרופיל דקיק במיוחד, והמבנה הכללי תוכנן עבור משתמשים הנמצאים בתנועה מתמדת וזקוקים למכשיר שאינו מעמיס על הגב.

מנכ"ל גוגל, סונדאר פיצ'אי ( גוגל )

לעומת האינטל באייסר, כאן מוטמע מעבד Snapdragon X Elite של Qualcomm המבוסס על ארכיטקטורת ARM, לצד 16GB זיכרון RAM וכונן אחסון בנפח 512 גיגה-בייט. בחלק התצוגה בחרה Dell לצייד את המחשב במסך מגע מסוג LCD בגודל 13.4 אינץ' וברזולוציית 2.5K. היתרון הגדול של ארכיטקטורת ה-ARM בא לידי ביטוי ביעילות האנרגטית ובביצועים תרמיים שקטים לחלוטין, כאשר המחשב מספק זמן סוללה יוצא דופן של עד 18 שעות עבודה רציפות ללא צורך במטען. גם המחיר נראה מעניין ועומד על 999 דולר.

HP הציגה את ה-HP Googlebook 14 כדגם פרימיום נטול פשרות, המשלב בין היתרונות של ארכיטקטורת ה-ARM לבין איכות תצוגה. גם כאן המארז עשוי כולו סגסוגת מגנזיום ואלומיניום בגימור מט. המקלדת כוללת תאורה אחורית מדורגת ומנגנון הקלדה בעל משוב עמוק - חסרון נפוץ במקלדות של מחשבים דקיקים במיוחד.

גם HP בחרה את פלטפורמת Snapdragon X Elite של קוואלקום, יחד עם 16 גיגה-בייט זיכרון עבודה ונפח אחסון פנימי של 512 גיגה-בייט. עם זאת בניגוד לפתרון של חברת Dell, ב-HP בחרו לכלול מסך מגע מסוג OLED בגודל 14 אינץ' וברזולוציית 2.8K. החיסרון המרכזי של המכשיר בא לידי ביטוי במחירו הגבוה שעומד על כ-1,299 דולר, ומציב אותו ברף העליון של קטגוריית המחשבים הניידים.

דגם ה-Googlebook 14 מבית Asus מכוון לפלח השוק העסקי והטכני, תוך שמירה על שפת עיצוב מודרנית ומינימליסטית. המחשב מתאפיין בשלדה מתכתית קשיחה בעלת עמידות גבוהה לתקני לחץ, עם ציר פתיחה חלק המאפשר להרים את המסך ביד אחת ביציבות מלאה. הנדסת האנוש כוללת פריסת מקשים מרווחת, משטח מגע זכוכית בעל דיוק גבוה, ופס תאורת Glowbar המשולב בצורה הרמונית במעטפת החיצונית לצורך חיווי סטטוס הפעולה של המערכת.

בחזית החומרה שילבה היצרנית את מעבד ה-Intel Core Ultra 5, שמגיע עם 16 גיגה זיכרון פנימי ובכונן אחסון מהיר בנפח 512 גיגה-בייט. מסך המגע של המכשיר מבוסס על פאנל OLED מתקדם בגודל 14 אינץ' וברזולוציית 2.8K. המחשב מספק עד 16 שעות סוללה ומציע ביצועי NPU של מעל 45 TOPS, המאפשרים הפעלה רציפה של כלי העיבוד הלשוניים של גוגל ללא תלות בחיבור רשת פעיל.

הנקודה הבעייתית העיקרית בדגם של אסוס היא המחיר שלו אל מול המתחרה הישיר של אייסר. שני המחשבים מציעים תצורת חומרה, מעבד וסוג מסך כמעט זהים לחלוטין, אך אסוס דורשת פרמיה ביחס למתחרה מבית (אייסר גם טייוואנית). המחיר כ-1,299 דולר יקשה להצדיק את הפער במחיר מול המפרט המקביל שמציעה אייסר בסכום נמוך משמעותית.

מקבוק ניאו. גוגל רוצה אקוסיסטם כמו של אפל ( אפל )

המוסקטר החמישי הוא הלנובו Googlebook 15 שמתבלט כפתרון הייעודי היחיד בהשקה הנוכחית עבור משתמשים הזקוקים למסך גדול, ומחליף את הניידות הקיצונית במרחב תצוגה משופר. שוב גם כאן מארז המחשב משלב סגסוגת אלומיניום קשיחה עם קווי מתאר מעוגלים.

המבנה הגדול אפשר למהנדסי לנובו לשלב מקלדת מלאה בעלת פריסה מרווחת ונוחות הקלדה, כמו בסדרות המחשוב המובילות של החברה. היתרון המרכזי של הדגם הוא מסך מגע OLED רחב ממדים בגודל 15.3 אינץ', הפועל ברזולוציית 2.8K ומספק סביבת עבודה נוחה במיוחד לחלוקת חלונות וניהול משימות מקבילות. מתחת למכסה המנוע פועם מעבד Intel Core Ultra 5 לצד 16 גיגה-בייט זיכרון RAM ו-512 גיגה-בייט נפח אחסון פנימי.

החיסרון הנגזר מהמסך הגדול וממעבד אינטל הוא פגיעה מורגשת בחיי הסוללה. הדגם של לנובו מספק עד 13 שעות עבודה בלבד, הנתון הנמוך ביותר מבין כל המחשבים שהושקו בקטגוריה החדשה. בנוסף, מידותיו הפיזיות ומשקלו הכולל הופכים אותו לפחות נוח לנשיאה יומיומית ממושכת בתיק גב בהשוואה לדגמי ה-14 אינץ' הקלילים.

מצד שני במחיר של 1,099 דולר, המחשב מיועד למי שעושה שימוש במחשב כתחליף למחשב שולחני ואינו מרבה לעבוד בדרכים מחוץ לטווח שקע החשמל.

ניסיון להילחם במקבוק ובווינדוס

המחשבים האלה מתכתבים ישירות עם מחשבי המקבוק ניאו ומקביליהם בעולם הווינדוס, אבל בניגוד להם, הגוגלבוקים מיועדים ישירות לשימוש עם AI. ההטמעה העמוקה של ג'מיני במערכת ההפעלה מיועדת לפטור את המשתמשים ממטלות מבוססות מקלדת ועכבר ככל שניתן.

בהתחשב בכך שזה החיסרון העיקרי של אפל ומיקרוסופט בתחום הזה - לווינדוס של מיקרוסופט יש רק את קופיילוט המושמץ והלא-ממש-יעיל ולאפל (בואו נהיה כנים) אין כלום - גוגל מגיעה לשוק עם יתרון לא קטן בעיקר אם אתם כבר מושקעים בפלטפורמה של גוגל במכשירים אחרים.