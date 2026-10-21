OpenAI מוסיפה ל- ChatGPT אפשרות לנעול שיחות אישיות ולהסתיר אותן מהיסטוריית השיחות הרגילה, כאשר כדי לפתוח אותן צריך להזין קוד PIN בן ארבע ספרות, ובמכשירים תומכים אפשר להשתמש גם ב-Face ID, ב-Touch ID או באמצעי פתיחת הנעילה של המכשיר.

לדברי החברה, הפיצ'ר מיועד למצבים יומיומיים כמו תכנון הפתעה או שיחה על נושא אישי, שרוצים להסתיר כשנותנים לחבר או לבן משפחה להשתמש במכשיר שלכם. בניגוד לשיחות הזמניות, שאינן מופיעות בהיסטוריה, השיחות הנעולות נשמרות בחשבון ואפשר לחזור אליהן.

גלריה ChatGPT ( Getty Images )

לאחר הנעילה, השיחה עוברת לאזור ייעודי בשם "שיחות נעולות" (Locked Chats), ומוסתרת מהיסטוריית השיחות הרגילה, מהשיחות הנעוצות ומתוצאות החיפוש הרגילות. עם זאת, לפני שנועלים כדאי להכיר פרט משמעותי: איפוס קוד שנשכח מוחק לצמיתות את כל השיחות הנעולות.

נעילה, לא הצפנה

האפשרות החדשה מוסיפה הגנה מפני הצצה לשיחות, אבל אינה משנה את האופן שבו OpenAI שומרת אותן. החברה מדגישה כי הנעילה אינה יוצרת הצפנה מקצה לקצה או כספת מוצפנת נפרדת, ואינה משנה את משך שמירת השיחה או את ההגדרה שמאפשרת להשתמש בתוכן לשיפור המודלים. במילים אחרות, שיחה נעולה אינה בהכרח שיחה שלא תשמש לאימון.

גם בחשבונות ארגוניים הנעילה אינה מבטלת גישה מורשית לנתונים במסגרת כלי בקרה. בנוסף, אם שיתפתם שיחה באמצעות קישור ורק לאחר מכן נעלתם אותה, התוכן שכבר שותף נשאר נגיש דרך הקישור. כדי להפסיק את הגישה אליו צריך למחוק את הקישור בנפרד. הודעות חדשות שנשלחות בזמן שהשיחה נעולה אינן מתווספות אליו.

לתכונת הזיכרון יש כאן כללים נפרדים. כאשר היא מופעלת, מידע חדש משיחות נעולות יכול לשמש בשיחות נעולות אחרות, אך אינו מתווסף לזיכרון הרגיל. עם זאת, השיחות הנעולות יכולות להשתמש במידע שכבר קיים בזיכרון הרגיל, והנעילה אינה מוחקת פרטים ש-ChatGPT זכר קודם לכן. אם מסירים את הנעילה לצמיתות, השיחה המלאה עשויה לשמש שוב את הזיכרון הרגיל, בהתאם להגדרות.

כאמור, מי שיודע את הקוד הקיים יכול להחליף אותו בלי לאבד את השיחות. לעומת זאת, איפוס קוד שנשכח מוחק את כל השיחות הנעולות, את הזיכרונות שנשמרו רק במסגרתן ואת הקבצים והתכנים שהוגנו רק באמצעות הקוד הקודם. לפי OpenAI, המחיקה אינה ניתנת לביטול, וגם צוות התמיכה אינו יכול לשחזר את התוכן. עצם שכחת הקוד אינה מוחקת דבר.

גם ההגנה על קבצים תלויה במקור שלהם: קבצים שהועלו או נוצרו בתוך השיחה מוגנים עם נעילתה, אבל קבצים שצורפו ממקום אחר שומרים על הרשאות הגישה הקיימות שלהם.

ChatGPT על האייפון ( צילום: Domenico Fornas / Shutterstock.com )

איך נועלים, ולמי זה זמין

כדי לנעול שיחה קיימת, פותחים את התפריט שמופיע תחת אייקון שלוש הנקודות בצד הימני העליון של המסך ובוחרים ב-"Lock chat". את השיחות הנעולות מוצאים תחת "פרויקטים". בסיום השימוש אפשר לבחור ב-"Lock now" כדי לסגור מיד את הגישה.

במובייל, השיחות ננעלות אוטומטית לאחר דקה מחוץ לאזור השיחות הנעולות או לאחר דקה שבה האפליקציה נמצאת ברקע. עם זאת, כדאי לבדוק מה נשאר פתוח לפני שמוסרים את המכשיר: השיחה עשויה להישאר מוצגת בלשונית שבה נעלתם אותה, ובמכשירים אחרים ההסתרה עשויה להתעדכן רק לאחר רענון.

לא כל שיחה ניתנת לנעילה. בין החריגים נמצאות שיחות זמניות, שיחות בארכיון, שיחות קבוצתיות, שיחות שנוצרו מקישור משותף, שיחות עם משימות מתוזמנות ושיחות הכוללות הקלטות של פגישות. גם שיחות Codex ושיחות Work מקומיות אינן נתמכות. במחשב, OpenAI מפנה לאפליקציית ChatGPT החדשה לווינדוס ולמק.