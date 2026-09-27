זה כנראה לא היה השלל שהגנבים קיוו למצוא: שני נגררים שנשאו את הלוגו של אנבידיה נגנבו השבוע בקליפורניה, במה שנראה במבט ראשון כמו עוד מקרה של גניבת ציוד טכנולוגי יקר. אלא שכשהגנבים פתחו את תא המטען, במקום שבבי AI ששווים הון או שרתים מתקדמים חיכו להם בפנים כ-18 טון של חול.

הנגררים שייכים ל-PlusAI, חברה המפתחת מערכות נהיגה אוטונומיות למשאיות ושותפה של אנבידיה. לפי דיווח של WIRED, הגניבה התגלתה כמעט במקרה, אחרי שבכיר בחברה קיבל ביום חמישי בבוקר הודעה ממכר שסיפר לו כי הבחין בשתי משאיות של PlusAI ליד מקום עבודתו בניוארק שבקליפורניה.

גלריה משאית של PlusAI ואנבידיה ( PlusAI )

על פניו, שום דבר חריג - אלא שהמשאיות בכלל לא היו אמורות להיות שם. בחברה הבינו מהר מאוד ששני הנגררים נגנבו מאזור המחסן שלה, והמשטרה הוזעקה. לפי ההערכה, הגנבים הגיעו עם ראשי משאית משלהם, פרצו את המנעולים שאבטחו את הנגררים, חיברו אותם ופשוט נסעו מהמקום.

הלוגו הנכון, המטען - לא

על שני הנגררים התנוססו הלוגואים של PlusAI ושל אנבידיה, שמשתפות פעולה בפיתוח טכנולוגיות לנהיגה אוטונומית במשאיות. האם הגנבים אכן חשבו שהם עומדים לשים את ידיהם על ציוד של ענקית השבבים? בשלב הזה אין לכך תשובה, אבל קשה להתעלם מהלוגו שהתנוסס עליהם.

משלוחים של שבבים וציוד למרכזי נתונים יכולים להיות שווים מיליוני דולרים, והזינוק בביקוש לחומרת AI הפך אותם בשנים האחרונות למטרה אטרקטיבית במיוחד עבור גנבים. אלא שבמקרה הזה, מי שציפה למצוא בפנים ערימות של שבבים קיבל משהו מעט פחות אטרקטיבי - חול, והרבה ממנו.

בשני הנגררים היו קצת יותר מ-18 טונות של חול, והוא לא היה שם במקרה: PlusAI משתמשת בו כמשקל במהלך ניסויים במערכות הנהיגה האוטונומית שלה, כדי לדמות נסיעה של משאית עם מטען כבד. ראשי המשאיות של PlusAI, שבהם מותקנות מערכות הנהיגה והטכנולוגיה של החברה, היו בתוך המחסן ולא נגנבו.

אחרי שגילו מה בדיוק הם סחבו מהמקום, נראה שגם הגנבים איבדו עניין. שני הנגררים ננטשו ובהמשך אותרו על ידי המשטרה. כבר באותו אחר הצהריים הם הוחזרו ל-PlusAI, יחד עם כל החול שהיה בתוכם. נכון לפרסום הדיווח, איש עדיין לא נעצר והמשטרה ממשיכה לחקור את האירוע.

מנכ"ל אנבידיה, ג'נסן הואנג ( AFP )

למה שמישהו בכלל יגנוב שבבים?

עד כמה שהסיפור הזה נשמע כמו בדיחה על חשבונם של הגנבים, הוא מגיע בתקופה שבה שבבים וכרטיסים גרפיים מתקדמים הפכו לסחורה חמה במיוחד בשוק השחור. הביקוש העצום לחומרת AI, המחירים הגבוהים ובעיקר מגבלות הייצוא האמריקאיות לסין יצרו שוק הברחות שהולך וגדל.

דוגמה טובה לכך הגיעה ממש בימים האחרונים ממקאו. במסגרת מבצע נגד הברחות שנערך בשבועות האחרונים, רשויות המכס המקומיות החרימו בין היתר שני כרטיסי GeForce RTX 5090 של אנבידיה. הם נתפסו לצד כ-126 אלף סיגריות, 75 אלף סיגריות אלקטרוניות, מאות אוזניות וכ-47 ק"ג של כסף.

זה אולי נשמע מוזר שכרטיס מסך לגיימרים מופיע כיום ברשימת תפיסות של מבריחים לצד סיגריות ומתכות יקרות, אבל ה-RTX 5090 כבר מזמן לא משמש רק למשחקים. 32 גיגה-בייט של זיכרון GDDR7 והעוצמה החישובית שלו הופכים אותו לשימושי גם להרצת מודלים ומשימות AI, ובחלק מהשווקים מחירו מגיע לאלפי דולרים.

בסין הוא מבוקש מסיבה נוספת. ה-RTX 5090 הרגיל אינו נמכר שם באופן רשמי, ובמקומו משווקת גרסה מוגבלת יותר שנועדה לעמוד במגבלות הייצוא של ארה"ב. התוצאה היא שוק מקביל לכרטיסים שמגיעים למדינה בדרכים אחרות.

במקביל, משרד המשפטים האמריקאי חשף לאחרונה רשת של מבריחים שלפי הרשויות הייתה מעורבת בהעברה או בניסיונות להעביר לסין שבבי H100 ו-H200 של אנבידיה בשווי של לפחות 160 מיליון דולר בין אוקטובר 2024 למאי 2025.

באחד המקרים שתיארו הרשויות, שבבים הועברו למחסנים בארצות הברית, הסימונים של אנבידיה הוסרו מהם ובמסמכי המשלוח הם הוצגו כחלקי מחשב אחרים, במטרה להסתיר את המטען ואת יעדו.