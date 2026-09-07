עד לא מזמן מדעני מחשב וחוקרי בינה מלאכותית נהגו להעריך בזהירות כי נחזה בבינה מלאכותית כללית (AGI) רק לקראת סוף העשור (או בעשור שאחריו). כעת תעשיית הטכנולוגיה ומעבדות המחקר המובילות מצהירות פה אחד: הבינה הכללית אינה עוד הבטחה עתידית, אלא מציאות נוכחת וקיימת. נקודת המפנה ההיסטורית הזו נחשפה בסוף השבוע כאשר ג'נסן הואנג, מנכ"ל אנבידיה, הצביע על השקת המודל החדש GPT-6 Astra של OpenAI, כסימן רשמי לכך שעידן ה-AGI הגיע.

גלריה מנכ"ל אנבידיה, ג'נסן הואנג, באירוע הצגת תוכנית ה-AI של הממשל ( רויטרס )

ההכרזה של הואנג נשענת בין היתר על מסמך עמדה שפרסמה חטיבת המחקר של OpenAI בחתימת המדען הראשי, יעקוב פאצ'וצקי, תחת הכותרת "תודעה זרה". המסמך קובע מפורשות כי המערכות החדשות בצנרת הפיתוח, ובראשן אסטרה שהוצגה רשמית בשבוע שעבר, כבר חוצות באופן מלא את סף האינטליגנציה האנושית במגוון מבחנים קוגניטיביים מורכבים.

מחשב-העל המניע את אסטרה מאומן על גבי יותר ממאה אלף מערכות Grace Blackwell NVLink72 מקוררות נוזל, המהוות תשתית חסרת תקדים ליכולות העוצמתיות המפורטות בדוח. לפי פאצ'וצקי והואנג, השילוב בין החומרה לבין הזינוק האלגוריתמי מוליד מערכות הפועלות במרחבים קוגניטיביים עמוקים. אסטרה מפגין אינטליגנציה העולה על הזו האנושית. חשוב לציין שכל מערכת של אנבידיה עולה עשרות אלפי דולרים ושהחברה מאוד מעוניינת לשמור על עמדתה הדומינננטית בתחום השבבים ל-AI.

אך לצד זאת עם ציונים של 98% במתמטיקה מתקדמת, ביצועים מושלמים במבחני אבטחת סייבר, ויכולת אוטונומית להפעיל מחשבים, לנהל מחקרים מדעיים ולבצע אופטימיזציה עצמית רקורסיבית (RSI). הממצאים המדעיים והנתונים בשטח מדגימים לשיטתם של אנשי התעשיה: ה-AGI אינו חזון לטווח הרחוק, אלא עובדה קיימת שמשנה כעת את פני העתיד הדיגיטלי.

הזירה הגלובלית כולה נעה בקצב המהפכה: בארה"ב, חברות הענק מקדמות יישומים אוטונומיים פורצי דרך; באירופה ובסין, מעבדות מחקר ומפעלים תעשייתיים מאיצים את ההטמעה של ארכיטקטורות חומרה ומודלים רב-תכליתיים, במטרה לרתום את יכולות ה-AGI לזינוק כלכלי וטכנולוגי. בכלל נראה שהעולם הפך לסומא מזהב הבינה המלאכותית. אין ספק שהפנטזיה העתיקה על הפחת חיים למכונה מגרה את הדמיון של בני האדם מזה מאות שנים, אפילו לפני המצאת המחשב.

AGI ( התמונה נוצרה באמצעות מחולל התמונות DALL-E3 )

בשלב הנוכחי נתוני התעשייה מעידים על פער עצום בין הדורות הקודמים, כמו GPT-5.6 Sol, לבין סדרת Astra החדשה. המערכות החדשות מציגות יכולות הכללה מתקדמות וחשיבה עצמאית (CoT) המאפשרות להן להפעיל כלים חיצוניים, לתקשר בינן לבין עצמן ולפתח אסטרטגיות פעולה מתוחכמות להשגת יעדים מורכבים במהירות וביעילות. אבל חשוב לשים לב שמדובר בינתיים על מבחנים ספציפיים שכולם נבנו על ידי אותם גורמים שמאוד רוצים למכור לנו רובוטים לקיפול כביסה ושמירה על הילדים.