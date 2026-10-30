"רוב סוגי הסרטן ייעלמו בתוך חמש שנים, ובוודאי בתוך עשר שנים", הכריז לארי אליסון, ממייסדי ענקית הטכנולוגיה אורקל והיו"ר והמנהל הטכנולוגי שלה, בנאום שנשא השבוע ב כנס Oracle AI World בלאס וגאס.

אבל החזון של אחד האנשים העשירים והמשפיעים בעולם הטכנולוגיה אינו מסתיים במהפכה רפואית. אליסון צופה עתיד שבו רובוטים יבצעו חלק ניכר מהעבודה האנושית, הטיפולים הרפואיים יהיו זולים ונגישים יותר, וממשלות יצטרכו לשנות את שיטת המיסוי כדי לחלק מחדש את העושר שייצרו המכונות.

גלריה לארי אליסון בכנס השנתי של אורקל ( אורקל )

האם בינה מלאכותית תרפא את רוב סוגי הסרטן?

לבוש בחולצה שחורה ארוכת שרוולים, מכנסיים לבנים ונעלי ספורט, אליסון נראה צעיר בהרבה מ-82 שנותיו, כשנראה שהוא שומר על כושר ומקפיד על תזונה. בריאות ורפואה היו הנושאים המרכזיים בדבריו. לאחר דברי הפתיחה הצטרפה אליו סימה ורמה, סגנית נשיא בכירה ומנכ"לית חטיבת הבריאות ומדעי החיים באורקל, שכיהנה בעבר כראש המרכזים לשירותי Medicare ו-Medicaid בממשל האמריקאי.

אורקל, המזוהה בעיקר עם תוכנות ארגוניות ושירותי ענן, הרחיבה את פעילותה בתחום הבריאות, בין היתר בעקבות רכישת חברת Cerner בשנת 2022. כיום היא מפתחת מערכות לניהול מידע רפואי ולניסויים קליניים, ומשלבת בהן יכולות בינה מלאכותית.

ורמה שאלה את אליסון מדוע תחום הבריאות כה חשוב לו. "הכול אישי, את יודעת. אמי מתה מסרטן כשהייתי בקולג', בשנה הראשונה שלי באוניברסיטת אילינוי", סיפר. "במשפחה שלי כולם החליטו שאהיה רופא, וקראתי הרבה על רפואה. ידעתי שאמי מאושפזת ושהיא חולה, אבל הייתי בהכחשה. לא הבנתי את המצב. כשהתברר לי שהיא מתה, זו הייתה עבורי הלם עצום. זו הייתה אחת החוויות הקשות ביותר בחיי".

כיום, עשרות שנים לאחר מות אמו, אליסון מאמין שהבינה המלאכותית עשויה לחולל מהפכה במאבק בסרטן. "המתנה הגדולה ביותר שהבינה המלאכותית תעניק לעולם תהיה שרוב סוגי הסרטן ייעלמו בתוך חמש שנים, ובוודאי בתוך עשר שנים", אמר. הוא הדגיש כי הטיפולים לא יהיו נחלתם של "עשירים בלבד בניו יורק או בקליפורניה".

חשוב להדגיש כי מדובר בתחזית מרחיקת לכת של אליסון, ולא בהערכה רפואית מוסכמת. עם זאת, הוא הצביע על כמה תחומים שבהם, לדבריו, הבינה המלאכותית כבר עשויה לשנות את עולם הרפואה, ובהם גילוי ופיתוח תרופות, אבחון מחלות והרחבת הנגישות לטיפולים.

האם ה-AI יעלים את רוב סוגי הסרטן? אילוסטרציה ( צילום: Shutterstock )

הרובוט המנתח

אחד התחומים שאליסון התייחס אליהם הוא ניתוחים רובוטיים. הוא תיאר עתיד שבו רובוטים יוכלו לזהות תאים סרטניים ברמת דיוק גבוהה ולהסיר גידולים תוך פגיעה מזערית ברקמה הבריאה שסביבם. "ברגע שרובוטים יתחילו להיות טובים בתחום הזה, הם יעברו מביצועים טובים לביצועים כמעט מושלמים, ושוב, העלויות יירדו", אמר.

אליסון דיבר גם על השינויים הצפויים בפיתוח תרופות. "אנחנו סבורים שגילוי התרופות עומד להיכנס לתור זהב", אמר. אולם לדבריו, פיתוח תרופות יעילות אינו מספיק: צריך גם להבטיח שהן יגיעו למטופלים ברחבי העולם, במחירים נגישים.

לשם כך, הוא הסביר, יש להרחיב את הנגישות לניסויים קליניים. כיום, ניסויים רבים מתרכזים במספר מצומצם של בתי חולים ומרכזי מחקר, בעיקר באזורים עירוניים. מערכות הניסויים הקליניים של Oracle Health נועדו לאפשר גם לבתי חולים המשתמשים במערכות רפואיות ממוחשבות אחרות להשתתף במחקרים. כך, מטופלים יוכלו להצטרף לניסויים גם אם אינם מתגוררים בקרבת מרכז מחקר גדול, והחוקרים יוכלו לאסוף נתונים ממגוון רחב יותר של משתתפים.

אליסון הדגיש כי כדי שהמהפכה הרפואית תגיע לכלל האוכלוסייה, יש להפיץ את התרופות בהיקף נרחב, להוזיל את עלותן ולאפשר אבחון נכון גם במדינות ובאזורים שבהם הגישה לשירותי בריאות מוגבלת. "החלום הזה, בזכות הבינה המלאכותית שמאפשרת אותו, הופך למציאות", אמר.

ה-AI לא יחליף אתת האנושות

אבל אליסון לא הסתפק בחזון רפואי. הוא התייחס גם לשאלה כיצד תיראה הכלכלה כאשר רובוטים ובינה מלאכותית יבצעו חלק הולך וגדל מהעבודה האנושית. לדבריו, אין סיבה להניח שהבינה המלאכותית תחליף את כל העובדים. "אני חושב שזה רעיון חסר היגיון במידה מסוימת", אמר. "הכלים האלה הופכים את בני האדם לטובים הרבה יותר. הם הופכים אותנו להרבה יותר פרודוקטיביים".

הוא הביא כדוגמה את מערכות הטייס האוטומטי במטוסים, שלדבריו מסוגלות לבצע פעולות טוב יותר מטייסים אנושיים כבר שנים רבות, ובכל זאת לא ביטלו את הצורך בטייסים. עם זאת, הוא הודה שמקצועות מסוימים, ובהם נהגי מוניות ונהגים בשירותי הסעות שיתופיות, עשויים להיעלם.

רובוט מנתח Issac for Healthcare ( צילום: אנבידיה )

ככל שרובוטים יבצעו יותר עבודה, טען אליסון, גם הממשלות יצטרכו לחשוב מחדש על שיטת המיסוי. הוא הציע לעבור ממיסוי של עבודה אנושית למיסוי הערך שהמכונות מייצרות.

"אנחנו צריכים לעבור ממיסוי של עבודה אנושית למיסוי של הערך המוסף", אמר. הוא הסביר כי אם רובוטים יבנו בית שלם, למשל, עלויות העבודה האנושית עשויות לרדת במידה ניכרת. את הערך שייצרו הרובוטים אפשר יהיה למסות, ואת ההכנסות להפנות למימון מודל כלכלי חדש.

אליסון כינה את הרעיון "הכנסה גבוהה אוניברסלית" - הכנסה גבוהה שתוענק לכלל האוכלוסייה. הוא צופה כי בעתיד, גם אם מכונות יבצעו חלק הולך וגדל מהעבודה, בני האדם יוכלו ליהנות משגשוג כלכלי.

"בזכות הבינה המלאכותית כולנו נהיה עשירים הרבה יותר, בריאים יותר, ואני מקווה שגם חכמים יותר, אני לא יודע" הוסיף בהומור, "זה כנראה החלק הקשה ביותר". עם זאת, אליסון הודה שהשינוי הכלכלי לא יתרחש בן לילה. לדבריו, יידרש יותר מעשור עד שהחזון הזה יתממש.