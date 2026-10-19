משתמשים בכלים העסקיים של פייסבוק או אינסטגרם? מתברר שמטא ניסתה להכניס לתנאי השימוש שלה סעיף שהיה מאפשר לה לסרוק תכנים מאתרי האינטרנט של לקוחותיה העסקיים, ואפילו להשתמש בהם לאימון מערכות בינה מלאכותית. המהלך עורר התנגדות חריפה מצד גופי תקשורת ומומחים משפטיים, ובעקבות הביקורת החברה כבר הסירה את החלק הבעייתי (אבל לא את כולו).

הסיפור התחיל כשמטא פרסמה עדכון לתנאי השימוש המסחריים שלה, שאמור להיכנס לתוקף ב-30 באוקטובר. לפי הנוסח המקורי, החברה ביקשה לקבל אישור לסרוק באופן אוטומטי אתרי אינטרנט הקשורים לחשבונות עסקיים שמשתמשים בשירותיה, לאסוף מהם מידע ולשמור אותו.

גלריה מנכ"ל מטא, מארק צוקרברג ( Getty Images )

אלא שבאותו סעיף הסתתר פרט משמעותי נוסף - מטא ביקשה גם את הזכות להשתמש במידע שנאסף לצורך פיתוח, שיפור ואימון של מוצריה. במילים אחרות, הנוסח היה עשוי לאפשר לחברה להשתמש בתכנים של עסקים גם כדי לאמן את מודלי הבינה המלאכותית שלה.

גם אתרי חדשות על הכוונת

הבעיה היא שהתנאים המסחריים של מטא לא נוגעים רק לחנויות שמוכרות מוצרים בפייסבוק או באינסטגרם. הם חלים גם על שירותי פרסום וכלים עסקיים נוספים, שבהם משתמשים בין היתר אתרי חדשות וגופי תקשורת.

כך, למשל, אתר חדשות שמשתמש בשירותים העסקיים הרלוונטיים של מטא עלול היה לגלות שהחברה טוענת כי מותר לה לסרוק כתבות שפורסמו באתר ולהשתמש בהן לפיתוח מוצריה, גם בלי לחתום איתו על הסכם רישוי נפרד.

וזאת בדיוק הנקודה שעוררה את זעמם של גופי התקשורת. חברות הבינה המלאכותית זקוקות לכמויות עצומות של מידע כדי לאמן את המודלים שלהן, ותוכן עיתונאי הוא אחד מסוגי המידע שעשויים להיות בעלי ערך עבורן. אלא שבעוד שחלק מהחברות חותמות על הסכמי רישוי עם גופי תקשורת, אחרות מתמודדות עם תביעות על שימוש בתכנים המוגנים בזכויות יוצרים.

לפי דיווח של אתר The Register, ארגון News/Media Alliance, המייצג גופי תקשורת בארה"ב, יצא בחריפות נגד המהלך. נשיאת הארגון, דניאל קופי, כינתה את התנאים החדשים שערורייתיים וככל הנראה בלתי חוקיים, וטענה כי מטא מנצלת את כוחה כדי להציב בפני עסקים ברירה: להסכים לתנאים החדשים, או לוותר על הגישה לקהל המשתמשים העצום של הפלטפורמות שלה.

Muse, סוכן ה-AI החדש של מטא ( צילום מסך )

מטא התקפלה, אבל השאירה לעצמה פתח

הביקורת עשתה את שלה ומטא הסירה מהתנאים החדשים את הניסוח שהתיר לה במפורש להשתמש בתכנים שנאספו לצורך אימון מוצריה. בחברה טענו כי הסעיף נועד מלכתחילה להסדיר את פעילות מוצרי הפרסום והשירותים העסקיים שלה, ולא להרחיב את השימוש בתכנים של אתרי חדשות לצורך אימון AI. מטא גם הבהירה כי לא שינתה את מדיניות סריקת האינטרנט שלה, וכי התיקון נועד להבהיר את מטרת ההרשאות.

אלא שגם אחרי השינוי, מטא עדיין שומרת לעצמה את האפשרות לסרוק ולאסוף מידע מאתרים הקשורים ללקוחותיה העסקיים, לצורך הפעלת מוצרי הפרסום והכלים העסקיים שלה. מומחים משפטיים שהביעו הסתייגות מהנוסח המתוקן טוענים כי גם ההרשאות שנותרו רחבות, וכי לא ברור מספיק אילו מגבלות חלות על איסוף המידע והשימוש בו.

חשוב לציין כי לא הוצגו ראיות לכך שמטא כבר השתמשה בסעיף המדובר כדי לאמן מודלי AI על תכנים של לקוחות עסקיים. בשלב הזה, הסיפור הוא לא מה שהחברה עשתה עם המידע, אלא מה שניסתה לאפשר לעצמה לעשות איתו במסגרת תנאי השימוש.