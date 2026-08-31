עם זאת, מבקרי המחקר טוענים כי גם הוא מוטה. למשל: זמן השימוש במסך דווח על ידי ההורים או הילדים, בעוד שההתפתחות הפסיכולוגית וההתנהגותית הוערכה באמצעות שאלון שמילאו ההורים; והקבוצה הייתה ברובה לבנה, עם ייצוג נמוך לקבוצות מוחלשות ולמשקי בית חד-הוריים.