בשנים האחרונות אפל הוסיפה ל אוזניות האיירפודס שלה עוד ועוד יכולות שהופכות אותן לגאדג'ט טכנולוגי מתקדם במיוחד. הן מסננות רעשים, משמשות כמכשיר עזר לשמיעה, יכולות למדוד דופק ואפילו לתרגם שיחות בזמן אמת. עכשיו נראה שהשלב הבא הוא להפוך אותן לזוג עיניים נוסף.

שמועות על איירפודס חכמות המצוידות במצלמות מסתובבות כבר כמה שנים, אלא שהפעם מגיע רמז משמעותי במיוחד דווקא מאפל עצמה. בתוך גרסת הבטא האחרונה של macOS Tahoe 26.7 התגלה סרטון שמדגים שימוש ב-Visual Intelligence באמצעות האוזניות, ומחזק את ההערכה שהחברה מתכוננת להשיק אוזניות שיוכלו "לראות" את הסביבה של המשתמש.

Here is your first look at AirPods with Cameras in action using Visual Intelligence.



This video file came from macOS 26.7 RC pic.twitter.com/yo7RI4MCeu — Aaron (@aaronp613) August 18, 2026

האוזניות יראו את מה שאתם רואים

בסרטון, שעליו דיווח לראשונה אתר MacRumors, נראה אדם המרכיב איירפודס ומביט בספר. פרט חשוב הוא שלא נראה עליו מכשיר לביש נוסף שיכול לצלם את הסביבה. "עם Visual Intelligence, העולם שלכם הופך למשהו שאפשר לשמור", נשמעת הקריינות בסרטון. "ראיתם משהו שאהבתם? פשוט בקשו ממני לשמור אותו לאחר כך".

הרעיון מזכיר במידה מסוימת את מה שמציעים כיום משקפיים חכמים המצוידים במצלמה: במקום להוציא את האייפון מהכיס, לכוון מצלמה ולצלם, האוזניות יוכלו לקלוט את מה שנמצא מול המשתמש ולהעביר את המידע למערכות הבינה המלאכותית של אפל.

כך, לפחות בתיאוריה, אפשר יהיה להביט בספר, מוצר בחנות, שלט, מסמך או אובייקט אחר ולשאול את סירי מה נמצא מולכם, לבקש מידע נוסף או לשמור את הפרטים להמשך.

Visual Intelligence היא למעשה שכבת הראייה של Apple Intelligence, מערכת ה-AI של אפל. היא נועדה לאפשר לבינה המלאכותית להבין מידע חזותי מהעולם האמיתי ולהפוך את המצלמה למעין ממשק מול הסביבה.

אם עד היום החוויה נשענה בעיקר על המצלמות של האייפון, שילוב מצלמות בתוך האיירפודס עשוי להפוך אותה להרבה יותר זמינה, ובעיקר לכזו שלא דורשת להחזיק סמארטפון מול הפנים. לפחות עד שיגיעו המשקפיים החכמים של החברה.

גלריה Apple Intelligence - הבינה המלאכותית של אפל ( צילום: DenPhotos / Shutterstock.com )

הרמז שמסתתר בתוך macOS

הסרטון לבדו עדיין לא מוכיח באופן חד-משמעי שאפל עומדת להשיק איירפודס עם מצלמות, אבל בתוך מערכת ההפעלה נמצא רמז נוסף: באחת ההנחיות הקשורות ליכולת החדשה נכתב כי כדי לקבל "את המידע המדויק ביותר על אובייקטים בסביבה", יש לוודא שהאיירפודס אינן מכוסות. הנחיה כזו הגיונית במיוחד אם על גוף האוזניות נמצא חיישן אופטי שזקוק לשדה ראייה פתוח.

חשוב גם להבהיר שכאשר מדברים על "מצלמות" באוזניות, לא בהכרח מדובר במצלמה רגילה שנועדה לצלם תמונות וסרטונים כמו באייפון. המטרה המרכזית עשויה להיות לספק למערכות ה-AI מידע חזותי על סביבת המשתמש, כדי שיוכלו להבין על מה הוא מסתכל ולהגיב בהתאם.

אם זה אכן הכיוון, מדובר בשינוי משמעותי למדי בתפקיד של האיירפודס. במקום אביזר שמתווך בעיקר אודיו בין המשתמש לאייפון, הן יהפכו לחיישן נוסף של Apple Intelligence בעולם הפיזי.

איירפודס פרו 3. ההבאות יהיו עם מצלמה? ( דניאלה גינזבורג )

ההשקה עשויה להיות קרובה

ההדלפה החדשה מגיע לאחר שדיווחים קודמים כבר הצביעו כאמור על כך שאפל עובדת על איירפודס המצוידות במצלמות, וכי המוצר מתקרב לשלב ההשקה. העובדה שהחברה כבר משלבת במערכת הפעלה ציבורית סרטון והנחיות שנראים קשורים ישירות ליכולת הזו מחזקת עוד יותר את האפשרות שהפיתוח נמצא בשלב מתקדם.

גם התזמון מעניין במיוחד. אפל צפויה לקיים בתחילת ספטמבר את אירוע השקת האייפון השנתי שלה ולהציג את הדור הבא של מכשירי החברה. אם הדיווחים יתבררו כנכונים, ייתכן שלצד האייפונים החדשים נקבל גם את אחד השינויים המוזרים והמעניינים ביותר שעברו האיירפודס מאז שהושקו.