החששות מפני עוצמתה ההולכת וגוברת של הבינה המלאכותית שעלולה להביא לכדי סיכונים כמו איבוד שליטה, מטרידים לא רק את מנוחתם של מקבלי ההחלטות במערב. בסין התפרסם בימים האחרונים, כי חברת ה-AI הסינית המצליחה "דיפסיק" (DeepSeek) הזמינה בדיקה חיצונית עצמאית מקיפה למודל הדגל החדש שלה, V4 Pro, מחשש שהוא יכול לנתק את עצמו משליטה אנושית.
תוצאות הבדיקה, שנערכה על-ידי חברת הייעוץ לבטיחות בינה מלאכותית Concordia AI, הממוקמת בבייג'ינג, העלו כי המודל אכן גילה התנגדות לניסיונות לסגור אותו במקרים מסויימים.
הבעיה הגדולה: המודל מתנגד לכיבוי שלו
Concordia AI בדקה את V4 Pro מול מגוון סיכונים שחוקרי בטיחות AI עוקבים אחריהם מקרוב: יכולת שכפול עצמי, יכולת הטעיה, והתנגדות לכיבוי. בשני התחומים הראשונים התוצאות מרגיעות: הבדיקה מצאה של-V4 Pro יש "יכולות מוגבלות" בלבד. אבל דווקא התוצאה בתחום השלישי, שמדאיג יותר את הרגולטורים במערב, מעוררת חששות: המודל הראה "מקרים של התנגדות" לניסיונות כיבוי.
סיכום המחקר מתאר את הממצאים כ"מדליקים נורות אזהרה" בנוגע לניהול מערכות בינה מלאכותית מתקדמות. עצם הזמנתו והפרסום שזכה לו בסין מעידים על דאגה גוברת בתוך מגזר הבינה המלאכותית של המדינה לגבי יכולת השליטה בטכנולוגיה המתקדמת, במיוחד לגבי סוכני AI המסוגלים לתכנון עצמאי רב-שלבי.
האזהרה בולטת במיוחד כיוון שלא הגיעה ממכון מחקר מערבי או ממשלה יריבה, אלא ממכון מחקר סיני אמין, והיא מתייחסת לאחת מחברות הבינה המלאכותית הבולטות ביותר בסין.
דיפסיק, שהוקמה רק לפני שלוש שנים, היא אחת מחברות הבינה המלאכותית המבטיחות ביותר בסין, והמודלים שלה זכו לתשומת לב עולמית בזכות הביצועים יוצאי הדופן שלהם בעלויות תפעול נמוכות יחסית. החברה סגרה לא מכבר סבב מימון של כ-15 מיליארד דולר, שהעמיד את שוויה על כ-86 מיליארד דולר.
מייסדה, ליאנג וונפנג, מחזיק ב-67.4% מהחברה, והונו מוערך בכ-55 מיליארד דולר. בשל ההגבלות בארה"ב ובאירופה, היא פועלת במיוחד באפריקה. בפברואר האחרון הואשמה החברה על-ידי היריבה אנת'רופיק כי עשתה שימוש באלפי חשבונות מזוייפים כדי ליצור מיליוני שיחות עם מודל קלוד שלה, במטרה לאמן את המודלים משלה באמצעות שיטה המכונה "זיקוק".
Concordia AI דיווחה אמנם על "מקרים של התנגדות" - לא על סירוב לכל השבתה - אבל זה מספיק כדי להקשות על ניסיונותיה של דיפסיק לחדור לשווקים בינלאומיים. על-פי המודיעין האמריקאי, החברה כפופה להנחיות ולמעקב של המפלגה הקומוניסטית הסינית, ומומחים במערב כבר הצביעו בעבר על כך שהיא פרוצה לפגיעות ולהנחיות זדוניות יותר ממתחרותיה האמריקאיות.
ארה"ב, אוסטרליה וצ'כיה הגבילו או אסרו את השימוש בדיפסיק במערכות ממשלתיות וממשלות אחרות עשויות להוסיף עתה את החברה לרשימות השחורות שלהן.
באוקטובר פורסם ברויטרס על בדיקה דומה שערכה חברה סינית אחרת, Fangcun AI, במודל קודם של דיפסיק. החברה, שממוקמת בבייג'ינג ומעסיקה חוקרים מאוניברסיטת צ'ינגחואה, בדקה את דגם V4.1 Flash - 1017, הנפוץ ביותר ב-OpenRouter, פלטפורמה מקוונת שדרכה מפתחים יכולים לגשת ולהשוות מודלים של בינה מלאכותית.
החברה ציינה שהמודל הפגין ביצועים טובים יותר ממערכות קודמות של DeepSeek במספר בדיקות בטיחות, אבל השבית תוכנה שנועדה לכבות אותה ב-39% מהבדיקות, לאחר שקיבל אזהרה על כך. המספר ירד ל-2% בלבד כאשר נאמר למודל במפורש לאפשר כיבוי.
"תחת תהליכי עבודה תקועים או אזהרות כיבוי ישירות, המוטיבציה של המודל לסיים את העבודה עדיין יכולה לגבור על הזהירות", כתבו חוקרי Fangcun. הם גם הזהירו, כי נראה שהמודל מזהה לעתים קרובות שהוא נבדק, כלומר התנהגותו במבחנים עשויה שלא לשקף במלואו את ביצועיו בשימוש רגיל.