בסין התפרסם בימים האחרונים, כי חברת ה-AI הסינית המצליחה "דיפסיק" (DeepSeek) הזמינה בדיקה חיצונית עצמאית מקיפה למודל הדגל החדש שלה, V4 Pro, מחשש שהוא יכול לנתק את עצמו משליטה אנושית.

בסין התפרסם בימים האחרונים, כי חברת ה-AI הסינית המצליחה "דיפסיק" (DeepSeek) הזמינה בדיקה חיצונית עצמאית מקיפה למודל הדגל החדש שלה, V4 Pro, מחשש שהוא יכול לנתק את עצמו משליטה אנושית.

שעלולה להביא לכדי סיכונים כמו איבוד שליטה, מטרידים לא רק את מנוחתם של מקבלי ההחלטות במערב.

שעלולה להביא לכדי סיכונים כמו איבוד שליטה, מטרידים לא רק את מנוחתם של מקבלי ההחלטות במערב.

Concordia AI בדקה את V4 Pro מול מגוון סיכונים שחוקרי בטיחות AI עוקבים אחריהם מקרוב: יכולת שכפול עצמי, יכולת הטעיה, והתנגדות לכיבוי. בשני התחומים הראשונים התוצאות מרגיעות: הבדיקה מצאה של-V4 Pro יש "יכולות מוגבלות" בלבד. אבל דווקא התוצאה בתחום השלישי, שמדאיג יותר את הרגולטורים במערב, מעוררת חששות: המודל הראה "מקרים של התנגדות" לניסיונות כיבוי.

Concordia AI בדקה את V4 Pro מול מגוון סיכונים שחוקרי בטיחות AI עוקבים אחריהם מקרוב: יכולת שכפול עצמי, יכולת הטעיה, והתנגדות לכיבוי. בשני התחומים הראשונים התוצאות מרגיעות: הבדיקה מצאה של-V4 Pro יש "יכולות מוגבלות" בלבד. אבל דווקא התוצאה בתחום השלישי, שמדאיג יותר את הרגולטורים במערב, מעוררת חששות: המודל הראה "מקרים של התנגדות" לניסיונות כיבוי.

Concordia AI בדקה את V4 Pro מול מגוון סיכונים שחוקרי בטיחות AI עוקבים אחריהם מקרוב: יכולת שכפול עצמי, יכולת הטעיה, והתנגדות לכיבוי. בשני התחומים הראשונים התוצאות מרגיעות: הבדיקה מצאה של-V4 Pro יש "יכולות מוגבלות" בלבד. אבל דווקא התוצאה בתחום השלישי, שמדאיג יותר את הרגולטורים במערב, מעוררת חששות: המודל הראה "מקרים של התנגדות" לניסיונות כיבוי.

מתקדמות. עצם הזמנתו והפרסום שזכה לו בסין מעידים על דאגה גוברת בתוך מגזר הבינה המלאכותית של המדינה לגבי יכולת השליטה בטכנולוגיה המתקדמת, במיוחד לגבי סוכני AI המסוגלים לתכנון עצמאי רב-שלבי.

מתקדמות. עצם הזמנתו והפרסום שזכה לו בסין מעידים על דאגה גוברת בתוך מגזר הבינה המלאכותית של המדינה לגבי יכולת השליטה בטכנולוגיה המתקדמת, במיוחד לגבי סוכני AI המסוגלים לתכנון עצמאי רב-שלבי.

דיפסיק, שהוקמה רק לפני שלוש שנים, היא אחת מחברות הבינה המלאכותית המבטיחות ביותר בסין, והמודלים שלה זכו לתשומת לב עולמית בזכות הביצועים יוצאי הדופן שלהם בעלויות תפעול נמוכות יחסית. החברה סגרה לא מכבר סבב מימון של כ-15 מיליארד דולר, שהעמיד את שוויה על כ-86 מיליארד דולר.

דיפסיק, שהוקמה רק לפני שלוש שנים, היא אחת מחברות הבינה המלאכותית המבטיחות ביותר בסין, והמודלים שלה זכו לתשומת לב עולמית בזכות הביצועים יוצאי הדופן שלהם בעלויות תפעול נמוכות יחסית. החברה סגרה לא מכבר סבב מימון של כ-15 מיליארד דולר, שהעמיד את שוויה על כ-86 מיליארד דולר.

דיפסיק, שהוקמה רק לפני שלוש שנים, היא אחת מחברות הבינה המלאכותית המבטיחות ביותר בסין, והמודלים שלה זכו לתשומת לב עולמית בזכות הביצועים יוצאי הדופן שלהם בעלויות תפעול נמוכות יחסית. החברה סגרה לא מכבר סבב מימון של כ-15 מיליארד דולר, שהעמיד את שוויה על כ-86 מיליארד דולר.

כי עשתה שימוש באלפי חשבונות מזוייפים כדי ליצור מיליוני שיחות עם מודל קלוד שלה, במטרה לאמן את המודלים משלה באמצעות שיטה המכונה "זיקוק".

כי עשתה שימוש באלפי חשבונות מזוייפים כדי ליצור מיליוני שיחות עם מודל קלוד שלה, במטרה לאמן את המודלים משלה באמצעות שיטה המכונה "זיקוק".