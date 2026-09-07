אם יש דבר אחד ש תערוכת IFA 2026 הוכיחה השנה, הוא שליצרניות הטכנולוגיה עדיין לא נגמרו הרעיונות למכשירים שלא ידענו שאנחנו צריכים. בין עשרות הטלוויזיות, השואבים והררי מוצרי ה-AI שהשתלטו על אולמות התערוכה בברלין, אפשר היה למצוא השנה גם אוזניות שינה שיודעות לעקוב אחריכם, מברשת שיניים חכמה במיוחד ואפילו אקווריום חכם שיזכור להאכיל את הדגים במקומכם.

חלק מהמוצרים עדיין נמצאים בשלב הקונספט, אחרים יגיעו לחנויות בחודשים הקרובים, וכמה מהם כנראה יישארו בעיקר הדגמות של מה שאפשר לעשות כשנותנים למהנדסים מספיק זמן ותקציב. אלה כמה מהמוצרים המעניינים שהוצגו השנה ב-IFA:

סדרת הרובוטים Echo של דרימי ( דניאלה גינזבורג )

אקווריום חכם ורובוט מטפס

דרימי, שהגיעה ל-IFA עם יותר מ-100 מוצרים, ניצלה את התערוכה כדי להראות עד כמה היא מנסה להתרחק מהתדמית של יצרנית שואבים בלבד. עם זאת, אחת ההכרזות המרכזיות שלה השנה היה Aqua20 Pro Ultra Roller X Complete - השואב הרובוטי הראשון של החברה שמשתמש בקיטור בטמפרטורה של עד 180 מעלות.

הוא מגיע לעוצמת שאיבה של 40 אלף פסקל, מזהה יותר מ-320 סוגי עצמים ומסוגל לעבור מעל מכשולים בגובה של עד 5 ס"מ, או עד 10 ס"מ כשמדובר במכשול דו-שלבי.

אבל ההכרזה המפתיעה יותר של החברה בכלל לא מנקה את הבית. LEAPTIC Cube מסמנת את הכניסה של דרימי לעולם מצלמות האקשן: מצלמה זעירה במשקל של 55.9 גרם, שמצלמת עד 8K ב-30 פריימים לשנייה או 4K ב-120 פריימים לשנייה, עמידה למים עד עומק של 10 מטרים וכוללת ייצוב, מעקב אחר אובייקטים וזיהוי סצנות באמצעות AI.

גם Cyber X, הרובוט השואב-שוטף שמשתמש במערכת זחלית נפרדת כדי לעלות ולרדת במדרגות ולעבור בין קומות, הגיע השנה ל-IFA אחרי שנחשף בשנה שעברה. הפעם הוא הוצג כחלק מחזון רחב יותר של החברה לבית חכם מבוסס AI פיזי (Physical AI).

הרובוט השואב-שוטף Cyber X של דרימי ( דניאלה גינזבורג )

עוד הוצגו אבות-טיפוס חדשים מסדרת הרובוטים Echo של החברה. אחד מהם, Echo S1, נועד בעתיד לקחת על עצמו את כל הטיפול בכביסה, מזיהוי סוג הבד והצבע ועד קיפול הבגדים בסוף התהליך. כלומר, אם בשנה שעברה דרימי ניסתה ללמד את השואב לעלות במדרגות, השנה היא כבר רוצה שהוא יביא איתו חברים שיטפלו בשאר הבית.

גם חיות המחמד קיבלו השנה אזור משלהם בביתן של דרימי, שהציגה תשעה מוצרים תחת חטיבת Dreame Pet, בהם Habitail Pure - ארגז חול אוטומטי לחתולים שכבר נחשף מוקדם יותר השנה. לצדו הופיע LumaTempo, אקווריום חכם חדש עם מזין אוטומטי, מערכת סחרור מים ו-20 מצבי תאורה, שאפשר לשלוט בהם מהסמארטפון.

שואב רובוטי עם רובוט קטן על הגב

אחת ההכרזות המשונות והמעניינות יותר בתערוכה מגיעה דווקא מ-iRobot. החברה הציגה את קונספט חדש בשם Roomba Duo שמנסה לפתור בעיה פשוטה: שואבים רובוטיים גדולים וחזקים טובים בניקוי הבית, אבל לא תמיד מצליחים להיכנס למקומות צפופים ונסתרים. הפתרון של iRobot הוא, ובכן, עוד רובוט.

ה-Roomba Duo הוא השואב הרובוטי החזק ביותר שפיתחה החברה עד כה, ולפי iRobot הוא מסוגל לשאוב גם לכלוך גדול יחסית כמו פסטה שנשפכה על הרצפה, לשטוף רצפות באמצעות קיטור ואף לשאוב ולשטוף שטיחים.

אלא שעל גבו נמצא הרובוט Roomba Plus 757 הקטן יותר. כשהרובוט הגדול מגיע לאזור שאליו הוא לא מסוגל להיכנס, הוא מוריד את הרובוט הקטן ושולח אותו להשלים את העבודה. במילים אחרות: אחרי שנים שבהן ניסו היצרניות לבנות רובוט אחד שעושה הכל, iRobot בודקת אם אולי פשוט עדיף לשלב שניים במוצר אחד.

This is one interesting concept! The Rumba Duo is a new two-unit robotic cleaning concept. It has a large base unit for deep cleaning (vacuuming, steam cleaning, floor washing) in open areas, and a small companion unit for reaching tight spaces, edges, corners, and under… pic.twitter.com/vOzYLaTPjC — Tomi (@GadgetsBoy) September 4, 2026

ההשקה מגיעה אחרי התקופה הקשה ביותר בתולדות iRobot. החברה האמריקנית, שהפכה את השם רומבה לכמעט שם נרדף לשואב רובוטי, התקשתה בשנים האחרונות לעמוד בקצב של המתחרות הסיניות, שהציפו את השוק בדגמים מתקדמים ולעיתים גם זולים יותר.

בדצמבר האחרון הגיע המשבר לשיאו, כאשר iRobot הגישה בקשה להגנה מפני נושים, עם חובות של כ-190 מיליון דולר. במסגרת הליך הארגון מחדש נרכשה החברה על ידי Picea Robotics הסינית, כאשר בינואר השנה אישר בית המשפט את העסקה, ו-iRobot יצאה מהליך פשיטת הרגל כחברה פרטית בבעלות חדשה.

לכן ההופעה שלה ב-IFA השנה היא הרבה יותר מעוד השקה של רומבה: זו למעשה אחת ההזדמנויות הראשונות של החברה להראות שהיא עדיין מסוגלת להתחרות בשוק שהיא עצמה סייעה ליצור, אבל שכיום נשלט במידה רבה על ידי יריבות סיניות אגרסיביות בהרבה.

מברשת השיניים החכמה מדי

כמה טכנולוגיה באמת אפשר לדחוס לתוך מברשת שיניים? במקרה של דייסון, מתברר שלא מעט. מברשת השיניים CameraJet החדשה, שהוכרזה ממש החודש והגיעה גם ל-IFA, משלבת בתוך הידית מצלמת מאקרו, שמזהה בזמן הצחצוח את המרווחים בין השיניים ומכוונת אליהם באופן אוטומטי סילון של מי פה.

הרעיון הוא לחסוך למשתמשים את הצורך להשתמש בחוט דנטלי: המברשת סורקת את הפה 28 פעמים בשנייה, מזהה לאן צריך להגיע ומפעילה את הסילון בתוך עשירית השנייה. לפי דייסון, החברה עבדה על המערכת במשך שש שנים ואימנה אותה באמצעות מאות אלפי תמונות של שיניים.

המצלמה יכולה לשמש גם למטרה מעט פחות שגרתית: לראות את הפה שלכם מבפנים. דרך אפליקציית MyDyson ניתן לקבל שידור חי מהמברשת ולבדוק אילו אזורים נוקו ואיפה כדאי לעבור פעם נוספת. בדייסון מדגישים שהתמונות אינן מוקלטות או נשמרות במכשיר או בענן.

גלריה המברשת החשמלית של דייסון ( צילום: יח"צ )

התאורה שמבינה איזו אווירה אתם רוצים

גם Govee הגיעה ל-IFA עם דור חדש של תאורה חכמה, והפעם היא מנסה לחסוך מאיתנו את ההתעסקות האינסופית עם צבעים, בהירות ואפקטים באפליקציה. פס התאורה החדש COB Strip Light 2 Pro מתחבר למערכת AI Lighting Bot 2.0 של החברה, שמאפשרת פשוט לתאר בטקסט או בקול איזו אווירה רוצים בחדר – וה-AI מייצר בהתאם את התאורה המתאימה.

גם החומרה עצמה השתדרגה. ה-COB Strip Light 2 Pro כולל 1,344 נורות לד ו-16 אזורי שליטה בכל מטר, במטרה ליצור פס אור רציף ואחיד יותר, בלי "הנקודות" שמאפיינות לא מעט פסי לד. הוא מאפשר לשלב כמה צבעים וגוונים של אור לבן לאורך אותו הפס, עם טווח טמפרטורות רחב של 1,000 עד 10,000 קלווין.

לצדו הציגה Govee גם את Permanent Outdoor Lights 2 Pro, תאורה קבועה לחלק החיצוני של הבית שבה כל אזור כולל למעשה שתי שכבות אור שניתן לשלוט בהן בנפרד. כך אפשר להציג כמה צבעים ואפקטים במקביל וליצור גרדיאנטים לאורך החזית, המרפסת או הגג. התאורה עמידה למים בתקן IP68 ויכולות להשתלב גם במערכות בית חכם שאינן של Govee.

הביתן של Govee ב-IFA 2026 ( דניאלה גינזבורג )

אוזניות שינה שעוקבות אחריכם בלילה

אנקר הציגה תחת המותג Soundcore את Sleep Earbuds 4 Pro - אוזניות זעירות שנועדו להישאר באוזניים במשך לילה שלם. זה כשלעצמו לא חדש, לחברה כבר יש כמה דורות של אוזניות שינה, אבל הפעם היא מנסה להפוך אותן גם למעין מכשיר למעקב שינה שאמור לא רק לספר בבוקר איך ישנתם, אלא גם להגיב למה שקורה במהלך הלילה.

בתוך האוזניות נמצאים חיישני PPG, טכנולוגיה שמוכרת משעונים וטבעות חכמות, שמודדים את הדופק והשונות בקצב הלב (HRV) ועוקבים אחר שלבי השינה. הפיצ'ר המעניין יותר נקרא BioSync: במקום להשמיע את אותו רעש לבן במשך כל הלילה, האוזניות יכולות להשתמש בנתוני הדופק כדי לשנות בהדרגה את הקצב והצלילים בהתאם למידת הרגיעה של המשתמש.

גם מארז הטעינה עבר שדרוג לא שגרתי וקיבל מסך AMOLED, שמאפשר לבחור צלילים, לכוון שעון מעורר ולראות בבוקר את סיכום השינה בלי לפתוח את הסמארטפון. האוזניות עצמן קטנות יותר באזור שבא במגע עם האוזן ונבנו גם עבור מי שישן על הצד, עניין לא זניח כשאמורים להעביר איתן שמונה שעות על הכרית.

המארז מסוגל גם לזהות נחירות בסביבה ולהורות לאוזניות להתאים את הצליל כדי לנסות ולמסך אותן. חשוב לסייג שמדובר במוצר צרכני ולא רפואי, ו-BioSync עצמו מוגדר על ידי אנקר כפיצ'ר ניסיוני. ה-Sleep Earbuds 4 Pro צפויים להגיע לשוק כבר בנובמבר הקרוב.

האוזניות Sleep Earbuds 4 Pro של Soundcore ( אנקר )

סמארטפון שהוא גם קצת קורא ספרים

TCL ממשיכה גם השנה עם אחד הרעיונות היותר יוצאי דופן שלה: סמארטפון שיכול להפוך בלחיצת כפתור למעין קורא ספרים אלקטרוני. ה-P80 Ultra שהחברה הציגה ב-IFA הוא הדגם החדש בסדרת Nxtpaper, אבל הפעם יש שינוי משמעותי - לראשונה בסדרה, החברה משלבת את הטכנולוגיה שלה עם מסך OLED.

מדובר במסך בגודל 6.83 אינץ', ברזולוציית 1.5K ובקצב רענון של 120 הרץ, עם בהירות שיא של 3,200 ניטים. מעליו נמצאת שכבה ייעודית שמפחיתה השתקפויות ומעניקה לתצוגה מראה מט יותר, וב-TCL טוענים כי הטכנולוגיה גם מפחיתה אור כחול והבהובים כדי להקל על העיניים בשימוש ממושך.

בניגוד לקורא ספרים המבוסס על E-Ink, בשימוש רגיל זה עדיין מסך OLED צבעוני ומהיר שאפשר לצפות בו בסרטונים, לשחק ולגלול כרגיל.

החלק המעניין מגיע כשלוחצים על מתג ייעודי בצד המכשיר ומפעילים את Max Ink. התצוגה עוברת למצב מונוכרומטי שמדמה נייר, ממשק אנדרואיד מצטמצם לגרסה מינימליסטית ואפשר להגביל אפליקציות והתראות כדי לצמצם הסחות דעת בזמן הקריאה.

הסמארטפון P80 Ultra ( TCL )

למצב הזה יש גם יתרון משמעותי בצריכת החשמל: TCL מדברת על עד שבעה ימי קריאה או 26 ימים במצב המתנה. זה עדיין לא מסך E-Ink אמיתי, אבל הרעיון הוא לקבל חלק מהיתרונות של קורא ספרים בלי לסחוב מכשיר נוסף בתיק.

הכיסוי שמחליף עיצוב

גם כיסויים לסמארטפון הצליחו לקבל שדרוג ב-IFA השנה, ובאופן מפתיע - זה אפילו חדשני וחביב למדי. XTREM Inno הציגה כיסוי לאייפון שבגבו מסך E-Ink צבעוני, שמאפשר להחליף את התמונה שמופיעה עליו. בוחרים תמונה באפליקציה, והעיצוב מועבר לכיסוי באמצעות NFC בתוך שניות.

הטריק המעניין הוא שאין בתוך הכיסוי סוללה. מסכי E-Ink צורכים חשמל רק כשהתמונה משתנה, ולכן הכיסוי שואב מהאייפון מעט אנרגיה בזמן העברת התמונה ולאחר מכן ממשיך להציג אותה בלי לצרוך חשמל. הוא גם תומך ב-MagSafe, עמיד בפני נפילות ומוצע לדגמי האייפון החדשים, כולל סדרת האייפון 18.

כיסוי לאייפון של XTREM Inno ( דניאלה גינזבורג )