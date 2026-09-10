אחרי שנים של ציפיות (והדלפות), אפל השיקה אמש בשעה טובה את האייפון דואו (iPhone Duo) החדש , האייפון המתקפל הראשון בתולדותיה, קצת פחות מחודשיים אחרי השקת המתחרה של סמסונג, הגלקסי Z פולד 8.

סמסונג, מצדה, לא ממש התכוונו לתת לאפל ליהנות מרגע התהילה בשקט. למעשה, הקוריאנים אפילו לא חיכו שהאירוע יסתיים: כבר במהלך ההשקה החל החשבון האמריקני של Samsung Mobile לפרסם ברשתות שורה של עקיצות בזמן אמת.

"עד עכשיו, אותו דבר", נכתב באחד הפוסטים, וכשאפל משכה את הזמן לפני חשיפת הדואו הוסיפה סמסונג: "גורמים לנו לחכות? בסדר. אנחנו בינתיים נתקפל לשלוש". אחרי שהאייפון המתקפל סוף סוף נחשף הגיעה גם העקיצה המתבקשת: "תודיעו לנו כשתסיימו לחמם מחדש את השאריות שלנו". המסר של סמסונג לא בדיוק דרש פרשנות: ברוכים הבאים לשוק המתקפלים, אפל. אנחנו כאן כבר מ-2019.

כמובן שכדי לגלות מי מהם באמת ראוי לכתר המתקפל הטוב ביותר נצטרך לחכות שהדואו יגיע לידיים שלנו, אבל עד אז אפשר לעשות את מה שעולם הטכנולוגיה אוהב במיוחד: להשוות מספרים על הנייר.

אז מה כל אחד מהם מציע?

חיצונית, שני המכשירים מגיעים בעיצוב רחב שמזכיר דרכון, אבל ההבדל ביניהם בולט למרחוק: מול הזוויות הישרות בקצותיו של הפולד 8, קצוות הדואו מעוגלות ומשוות לו מראה "רך" יותר. לעומת חזית הזכוכית האחורית הנייטרלית של הפולד 8, זו של הדואו עברה ליטוש מיוחד, שמקנה לה תכונות של מראה ויוצר תחושה יוקרתית.

לדואו מסגרת טיטניום, שמקנה לו עמידות וקשיחות יוצאי דופן, אבל גם שילדת ה-Armor Aluminum של הפולד 8 זכתה כבר לשבחים על עמידותה. מבחינת משקל, הדואו שוקל משמעותית יותר מן הפולד: 254 גרם מול 201 גרם, אבל גדלי המסכים דומים מאוד: אם בדואו המסך החיצוני הוא בגודל 5.4 אינץ', בפולד מדובר ב-5.5 אינץ'.

בשני המכשירים, גודל המסך במצב פתוח מגיע ל-7.6 אינץ'. אפשר לומר בהכללה שהמסכים כמעט זהים בתכונותיהם: בהירות המסך המקסימלית (3,000 ניטים) זהה, הרזולוציה דומה מאוד, ושניהם תומכים בריענון דינמי עד 120 הרץ.

גלריה האייפון המתקפל הראשון ( אפל )

ומה לגבי הקפל המפורסם במרכז המסך מתחת לציר המרכזי? סמסונג חיזקה בפולד את מערך המסך בשכבות תמיכה מטיטניום (Flex Titanium), מה שמצליח לעמעם את אפקט הקפל המוכר מן העבר. לפי הדיווחים הראשונים, גם אפל לא הצליחה להעלים לחלוטין את הקפל במרכז המסך המתקפל של הדואו, אך הצליחה למזער את נראותו במידה מרשימה מאוד.

בין השאר, היא השתמשה בטריק חביב: גימור מט ייחודי על המסך (Nano-texture), שמפחית בצורה ניכרת החזרי אור. כאשר מביטים במסך ישירות מלפנים, הקפל כמעט בלתי נראה לעין. בכל מקרה, הדיווחים הראשונים מצביעים על כך שבשני המכשירים הקפל כמעט אינו מורגש בשימוש שוטף ויומיומי.

ועוד באשר למסך: בהמשך השנה תוסיף אפל גם תמיכה בעט המגע שלה (Apple Pencil) בשני מסכי הדואו, החיצוני והפנימי. הפולד 8 לעומת זאת, בניגוד לדורות הקודמים, אינו תומך בעט מגע.

בנקודה אחת אפל מנצחת, באחרת - סמסונג

ניצחון הנדסי ברור רושמת אפל בדואו עם תקן IP68 מלא (הגנה מפני חדירת מים עד עומק 6 מטר ל-30 דקות, וגם מפני אבק), בזמן שהפולד 8 מציע דירוג IP48 בלבד - נגד מים (בעומק 1.5 מטר ל-30 דקות) - אבל עם הגנה בסיסית בלבד מפני חלקיקי אבק.

לעומת זאת, בסעיף הדקיקות מנצחת דווקא סמסונג: הפולד 8 מגיע לעובי של 4.5 מ"מ בלבד במצב פתוח, לעומת 5.2 מ"מ באייפון דואו, אף שהוא עדיין האייפון הדק ביותר שנוצר מעולם.

פולד 8 החדש ( סמסונג )

בכל הקשור לביצועים, הדואו טרם נבדק ולכן כאמור לא ניתן להשוואה נכון לכתיבת שורות אלו, אבל מהנתונים על הנייר עולה כי הוא מונע על ידי שבב ה-A20 Pro החדש של אפל, בעוד שסמסונג מסתמכת על ה-Snapdragon 8 Elite Gen 5 הייעודי למכשירי הגלקסי.

סמסונג מציעה 12 גיגה RAM בגרסאות ה-256 וה-512 גיגה ו-16 גיגה בגרסת ה-1 טרה, בעוד שאפל אינה מפרסמת רשמית את נפח הזיכרון באייפון המתקפל. שני המכשירים מותאמים להרצת יכולות ה-AI החדשות של החברות.

גם בתחום הצילום אי אפשר להשוות בינתיים את הביצועים, אבל המפרטים דומים למדי: בשני המכשירים ויתרו החברות על עדשת טלפוטו (זום) ייחודית והסתפקו במערך מצלמות אחורי כפול בלבד. עדשות המצלמות כמעט זהות (48 מגה-פיקסל לשתי מצלמות הדואו, 50 מגה-פיקסל למצלמות הפולד 8).

בדואו ויתרה אפל גם על Face ID, ובמקומו שילבה Touch ID בכפתור הצד. בפולד 8 יש קורא טביעת אצבע וגם זיהוי פנים באמצעות המצלמה, אם כי מדובר בזיהוי דו-ממדי פשוט יותר ולא במערכת עומק המקבילה ל-Face ID.

באשר לחיי הסוללה, אפל מבטיחה עד 31 שעות של ניגון וידאו במצב פתוח, ועד 26 שעות של הזרמת וידאו. סוללות הפולד 8, שדווקא זכו לשבחים עם השקתו, מספיקות לפי סמסונג לכ-26 שעות של הזרמת וידאו. כלומר, לפחות לפי הנתונים הרשמיים, בהזרמת וידאו מדובר בתוצאה זהה.

האייפון המתקפל הראשון. אפל השקיעה המון במנגנון הקיפול ( אפל )

גם בתחום הטעינה יהיה צורך להמתין לבדיקות אמיתיות, כאשר אפל מבטיחה שהדואו יכול להגיע ל-50% בתוך כ-20 דקות בשימוש במטען בהספק 60 ואט ומעלה, בעוד שהפולד 8 תומך בטעינה חוטית בהספק של עד 45 ואט.

ומה באשר להתאמת מערכת ההפעלה למסך המתרחב? כאן יהיה מעניין במיוחד לראות כיצד הניסיון המצטבר של סמסונג, שכבר נמצאת בדור השמיני של מכשירי הפולד, יתמודד מול היתרון המסורתי של אפל בחיבור ההדוק בין חומרה לתוכנה.

לפי הצצות ראשונות שעלו ברשת, המעברים מהמסך הסגור לפתוח חלקים, ולפחות אפליקציות הבית של אפל הותאמו היטב לפורמט החדש. החברה שינתה את פריסתן, העבירה את ה-Dock במסך הבית לתצוגה אנכית ודחקה את שורת המצב לפינה.