אחרי חודשים של שמועות, הדלפות וספקולציות, אפל עורכת הערב (ד') את אירוע ההשקה הגדול שלה לסתיו 2026, ובמרכזו צפויה לעמוד סדרת האייפון 18 פרו החדשה. לצד האייפון 18 פרו והאייפון 18 פרו מקס, החברה צפויה להציג שורה של חידושים נוספים, אבל לפחות לפי הדיווחים שקדמו לאירוע, הפעם יש מוצר אחד שעשוי לגנוב לכולם את ההצגה.
מדובר כמובן באייפון המתקפל הראשון של אפל, שמגיע אחרי שנים שבהן החברה עמדה מהצד בזמן שסמסונג, גוגל והיצרניות הסיניות כבר הספיקו להוציא כמה דורות של מכשירים מתקפלים. בשעות שלפני האירוע התרבו הדיווחים שלפיהם המכשיר ייקרא iPhone Duo, יעלה החל מכ-2,000 דולר ויציע מסך פנימי גדול ותמיכה ב-Apple Pencil.
עידן חדש
האירוע הערב מסמן גם פתיחת עידן חדש באפל: לראשונה זה 15 שנה, מי שמוביל את החברה אל אירוע האייפון הגדול של השנה אינו טים קוק. ב-1 בספטמבר נכנס לתפקיד המנכ"ל ג'ון טרנוס, מי שכיהן עד לאחרונה כסגן נשיא בכיר להנדסת חומרה ונחשב במשך שנים לאחד האנשים המרכזיים מאחורי פיתוח מוצרי החברה.
קוק, שהחליף את סטיב ג'ובס ב-2011 והוביל את אפל להפוך מחברה בשווי של כ-350 מיליארד דולר לענקית בשווי של יותר מ-4.5 טריליון דולר, עבר לתפקיד יו"ר הדירקטוריון ויישאר מעורב בחלק מפעילות החברה. עבור טרנוס, ההשקה הערב היא מבחן ציבורי ראשון כמנכ"ל - ובמקרה או שלא, כוללת גם את אחד השינויים הגדולים ביותר שעבר האייפון מאז הושק, בדמותו של האייפון המתקפל הראשון.