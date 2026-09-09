אחרי חודשים של שמועות, הדלפות וספקולציות, אפל עורכת הערב (ד') את אירוע ההשקה הגדול שלה לסתיו 2026, ובמרכזו צפויה לעמוד סדרת האייפון 18 פרו החדשה. לצד האייפון 18 פרו והאייפון 18 פרו מקס, החברה צפויה להציג שורה של חידושים נוספים, אבל לפחות לפי הדיווחים שקדמו לאירוע, הפעם יש מוצר אחד שעשוי לגנוב לכולם את ההצגה.

אחרי חודשים של שמועות, הדלפות וספקולציות, אפל עורכת הערב (ד') את אירוע ההשקה הגדול שלה לסתיו 2026, ובמרכזו צפויה לעמוד סדרת האייפון 18 פרו החדשה. לצד האייפון 18 פרו והאייפון 18 פרו מקס, החברה צפויה להציג שורה של חידושים נוספים, אבל לפחות לפי הדיווחים שקדמו לאירוע, הפעם יש מוצר אחד שעשוי לגנוב לכולם את ההצגה.

אחרי חודשים של שמועות, הדלפות וספקולציות, אפל עורכת הערב (ד') את אירוע ההשקה הגדול שלה לסתיו 2026, ובמרכזו צפויה לעמוד סדרת האייפון 18 פרו החדשה. לצד האייפון 18 פרו והאייפון 18 פרו מקס, החברה צפויה להציג שורה של חידושים נוספים, אבל לפחות לפי הדיווחים שקדמו לאירוע, הפעם יש מוצר אחד שעשוי לגנוב לכולם את ההצגה.

האירוע הערב מסמן גם פתיחת עידן חדש באפל: לראשונה זה 15 שנה, מי שמוביל את החברה אל אירוע האייפון הגדול של השנה אינו טים קוק. ב-1 בספטמבר נכנס לתפקיד המנכ"ל ג'ון טרנוס, מי שכיהן עד לאחרונה כסגן נשיא בכיר להנדסת חומרה ונחשב במשך שנים לאחד האנשים המרכזיים מאחורי פיתוח מוצרי החברה.

האירוע הערב מסמן גם פתיחת עידן חדש באפל: לראשונה זה 15 שנה, מי שמוביל את החברה אל אירוע האייפון הגדול של השנה אינו טים קוק. ב-1 בספטמבר נכנס לתפקיד המנכ"ל ג'ון טרנוס, מי שכיהן עד לאחרונה כסגן נשיא בכיר להנדסת חומרה ונחשב במשך שנים לאחד האנשים המרכזיים מאחורי פיתוח מוצרי החברה.

האירוע הערב מסמן גם פתיחת עידן חדש באפל: לראשונה זה 15 שנה, מי שמוביל את החברה אל אירוע האייפון הגדול של השנה אינו טים קוק. ב-1 בספטמבר נכנס לתפקיד המנכ"ל ג'ון טרנוס, מי שכיהן עד לאחרונה כסגן נשיא בכיר להנדסת חומרה ונחשב במשך שנים לאחד האנשים המרכזיים מאחורי פיתוח מוצרי החברה.