אחרי שנים שבהן סירי ראתה את ChatGPT ושאר הצ'אטבוטים הופכים לחכמים יותר ויותר, אפל אמורה הערב (ב') לסגור סוף סוף את הפער. החברה תשחרר את iOS 27 , העדכון הגדול הבא למערכת ההפעלה של האייפון, שבמרכזו אחת המהפכות הגדולות שעברה העוזרת הקולית מאז הושקה לפני כ-15 שנה.

העדכון צפוי להתחיל להגיע למשתמשים בסביבות השעה 20:00 שעון ישראל, בהתאם לדפוס ההפצה הרגיל של אפל. אלא שהפעם לא מדובר רק בעוד אוסף של שינויים בעיצוב ואייקונים חדשים: iOS 27 תכניס את Apple Intelligence עמוק יותר לתוך האייפון, תוסיף כלי AI לעריכת תמונות ולבית החכם, תשפר משמעותית את הביצועים ובעיקר תציג את Siri AI - הניסיון של אפל להפוך את סירי לצ'אטבוט מודרני באמת.

גלריה סירי AI נכנסת לכל מערכות ההפעלה של אפל ( אפל )

סירי נולדת מחדש

הכוכבת הגדולה של iOS 27 היא כאמור Siri AI. העוזרת הקולית הוותיקה של אפל מקבלת למעשה גרסה חדשה לחלוטין, שמבוססת על Apple Intelligence ונועדה לאפשר שיחות טבעיות יותר, תשובות מורכבות יותר ובעיקר הבנה טובה יותר של מה שהמשתמש באמת מבקש ממנה.

במקום להסתפק בהפעלת טיימרים, הצגת מזג האוויר וחיוג לאנשי קשר, אפל רוצה שסירי תהפוך לעוזרת אישית של ממש. אפשר יהיה לשאול אותה שאלות מורכבות, לבקש ממנה להכין תוכניות מפורטות, לקבל משוב על מסמך או להיעזר בה בסיעור מוחות.

אחד השינויים הגדולים הוא היכולת של סירי להשתמש במידע האישי שנמצא במכשיר כדי לענות על שאלות ולבצע משימות. לכך מצטרפת מודעות למה שמופיע על המסך ויכולת לבצע פעולות בתוך אפליקציות שתומכות בכך. במילים אחרות, המטרה היא שסירי לא רק תדע לענות לכם, אלא גם תוכל להבין מה אתם עושים באייפון ולעזור לבצע את הפעולה הבאה.

לראשונה היא גם צפויה לקבל אפליקציה ייעודית משלה, כך שאפשר יהיה לנהל איתה שיחה בצורה שמזכירה הרבה יותר את ChatGPT ושאר שירותי ה-AI שהשתלטו בשנים האחרונות על השוק.

לפני שאתם מתחילים להתלהב - שימו לב לכוכביות הבאות: Siri AI מושקת תחילה באנגלית, אפל מציינת כי עשויות לחול עליה מגבלות שימוש יומיות, והיא דורשת מכשיר שתומך ב-Apple Intelligence. כלומר, גם אם האייפון שלכם יכול להתקין את iOS 27, לא בהכרח תוכלו להשתמש בחידוש המרכזי של מערכת ההפעלה.

Apple Intelligence - הבינה המלאכותית של אפל ( צילום: DenPhotos / Shutterstock.com )

ה-AI נכנס לתמונות

למרות שהיא הכוכבת, סירי היא רק חלק מהסיפור. אפל צפויה להביא ל-iOS 27 יכולות Apple Intelligence נוספות שיתפרסו ברחבי מערכת ההפעלה, ואחת האפליקציות שמקבלות את השדרוג המשמעותי ביותר היא Photos.

כלי חדש בשם Spatial Reframing מאפשר למסגר מחדש תמונות באמצעות AI, בעוד כלי ה-Clean Up, שמאפשר להסיר פריטים ואנשים לא רצויים מהתמונה, יקבל שדרוג משמעותי (והגיע הזמן באמת, זה כבר נהיה מביך, ד"ג).

גם Image Playground משתדרגת ותאפשר ליצור תמונות במגוון רחב יותר של סגנונות, כולל תמונות פוטוריאליסטיות. בכך אפל ממשיכה להפוך את כלי יצירת ועריכת התמונות באמצעות AI לחלק מובנה ממערכת ההפעלה ולא לשירות נפרד שצריך להוריד.

בינה מלאכותית באפליקציית Photos ( אפל )

לא יודעים לבנות קיצור דרך? פשוט תבקשו

גם אפליקציית Shortcuts, שבמשך שנים הייתה כלי רב-עוצמה אך לא תמיד ידידותי במיוחד למשתמש הממוצע, מקבלת מייקאובר AI. מעתה ניתן יהיה פשוט לתאר במילים מה אתם רוצים שהאייפון יעשה, ו-Apple Intelligence תנסה לבנות עבורכם את קיצור הדרך המתאים.

במילים פשוטות - במקום להבין אילו פעולות צריך לחבר ובאיזה סדר, הרעיון הוא פשוט להגיד לאייפון מה התוצאה הרצויה ולתת לו להתמודד עם העבודה מאחורי הקלעים בכוחות עצמו. האם זה יעבוד באמת כמו שאפל התכוונה שזה יעבוד? נצטרך לחכות להערב כדי לראות.

חידוש מעניין נוסף הוא Call Context, שמנסה לפתור בעיה קטנה אבל מוכרת ומציקה במיוחד: אתם מתקשרים לעסק ופתאום צריכים למצוא מספר הזמנה, קוד אישור או פרט אחר שמסתתר איפשהו במייל.

המערכת תוכל לזהות מידע רלוונטי שנמצא באפליקציות שלכם ולהציג אותו בזמן השיחה. אם אתם מתקשרים, למשל, לחברת תעופה, האייפון עשוי לזהות את אישור ההזמנה שנמצא במייל ולהציג את הפרטים הרלוונטיים בלי שתצטרכו להתחיל לחפש אותם בעצמכם.

האייפון ידע להציע לכם פעולות וקיצורי דרך ( אפל )

אפל לא מוותרת על Liquid Glass

אחרי שאפל הציגה בשנה שעברה את שפת העיצוב Liquid Glass, ב-iOS 27 היא כבר מתחילה ללטש אותה. לדברי החברה, הממשק יקבל שבירת אור אחידה יותר וניגודיות טובה יותר כדי לשפר את הקריאות, והאייקונים אמורים להיראות חדים ומפורטים יותר.

גם השליטה במראה עצמו משתדרגת. כבר ב-iOS 26 אפל אפשרה לבחור בין מראה שקוף יותר למראה כהה ואטום יותר, אבל ב-iOS 27 הבחירה הזו הופכת לסליידר רציף שמאפשר לקבוע בצורה מדויקת יותר עד כמה אפקט הזכוכית יהיה שקוף או מודגש.

לצד כל הבינה המלאכותית הזאת, אפל מבטיחה גם משהו הרבה יותר פשוט: שהאייפון יעבוד מהר יותר. לפי נתוני החברה, פתיחת אפליקציות תהיה מהירה בכ-30%, תמונות חדשות בספריית Photos ייטענו במהירות גבוהה יותר בכ-70%, והעברת קבצים באמצעות AirDrop תהיה מהירה יותר בעד 80%.

כמו תמיד במקרה של נתוני ביצועים שמגיעים מהיצרנית עצמה, יהיה צריך לבדוק כיצד המספרים האלה מתורגמים לשימוש בעולם האמיתי, ובעיקר במכשירי אייפון ותיקים יותר.

iOS 27 צפויה להוסיף גם יכולת חדשה בשם iPhone Handoff, שמאפשרת לעבור בין שני מכשירי אייפון תוך שימוש באותו מספר טלפון. הפיצ'ר מיועד בעיקר למי שמשתמש ביותר מאייפון אחד ומאפשר להמשיך את השימוש בין המכשירים בצורה חלקה יותר.

יכולת השליטה החדשה באפקטים של Liquid Glass ( אפל )

לא הכול מגיע הערב

למרות הרשימה הארוכה, לפחות שני פיצ'רים שאפל הציגה כחלק מ-iOS 27 ככל הנראה לא יהיו זמינים בגרסה שתגיע הערב. אחד מהם הוא יכולת חדשה של אפליקציית Passwords שנועדה לזהות סיסמאות שנחשפו או נפרצו ולעזור להחליף אותן באופן אוטומטי.

הפיצ'ר משתמש ב-Apple Intelligence ובספארי כדי לנווט באתר הרלוונטי ולעדכן את הסיסמה עבור המשתמש, אבל אפל הודיעה כי הוא יגיע רק בעדכון עתידי של המערכת.

גם Suggestions בתוך אפליקציית Messages נדחתה. הפיצ'ר אמור להבין את ההקשר של שיחה ולהציע פעולות רלוונטיות בלחיצה אחת. אם מישהו מבקש מכם לשלוח תמונה או לבצע משימה מסוימת, למשל, האייפון אמור לזהות זאת ולהציע את הפעולה הרלוונטית. גם כאן נצטרך לחכות לעדכון נוסף.

אז מי יקבל את iOS 27?

בגזרת התאימות אין השנה הפתעות: כל מכשירי האייפון שתמכו ב-iOS 26 יוכלו להתעדכן גם ל-iOS 27. הרשימה מתחילה בסדרת האייפון 11 וכוללת גם את האייפון SE מהדור השני ומעלה.

עם זאת, יש כאמור הבדל משמעותי בין מכשיר שמסוגל להריץ את iOS 27 לבין מכשיר שמקבל את כל החידושים. Siri AI ויכולות אחרות של Apple Intelligence ייתמכו במכשירי אייפון 15 פרו ומעלה בלבד.