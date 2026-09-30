ענקית הבינה המלאכותית OpenAI השיקה אתמול (ג') רשמית שירות סוכנים עצמאיים חדש בשם Dots ("נקודות"), הפועלים באופן רציף, ובכך נותנת דחיפה נוספת לתחום הלוהט ביותר בתעשיית הבינה המלאכותית כיום - סוכני ה-AI האוטונומיים.

בניגוד לשיחת צ'אט רגילה ב-ChatGPT, שבה יש צורך להזין הנחיות (Prompts) בכל פעם מחדש, Dot הוא סוכן שמגדירים לו מטרות ותפקידים, והוא ממשיך לעבוד עליהם ברקע גם כשאינכם מחוברים. המאפיין העיקרי של Dots הוא "מחשב ענן" ייעודי: לכל סוכן Dot יש מחשב ודפדפן ענן וירטואליים משלו, שבהם הוא מבצע משימות, מריץ קוד, עורך מחקרים או גולש ברשת - הכל ללא תלות במחשב האישי שלכם ובהפרדה מלאה ממנו.

המשתמש יכול לעקוב אחר פעילות הסוכן בזמן אמת, לפתוח את מחשב הענן שלו ועוד. הסוכנים גם יכולים לשלוח לו הודעות על התקדמות בעבודה, שאלות, או מהלכים שדורשים את ההכרעה של המשתמש עצמו, טרם נקיטת פעולה כלשהי.

בדומה לאווטארים המונפשים שהציגה מטא לפני ימים ספורים, המייצגים את סוכני ה-Muse שלה, גם OpenAI מעניקה לסוכני ה-Dots ייצוג חיצוני, אך זה מזכיר נקודות מרחפות.

הסוכנים מבוססים על מודל ה-AI המתקדם של החברה, GPT-6 Astra, המאפשר יכולות תכנון, ניתוח וביצוע משימות מורכבות לאורך זמן. הם אמורים ללמוד את העדפות המשתמש ויודעים להתחבר ליותר מ-4,000 אפליקציות ושירותים (כמו דוא"ל, Slack, Teams, ועוד) – מה שמאפשר להם לנטר מידע באופן שוטף, לנהל משימות ולעדכן את המשתמש.

ניתן לתקשר עם כל סוכן בשיחה קולית או בהודעות טקסט דרך אפליקציות ChatGPT בדפדפן, במחשב ובנייד, או לחבר אותו לערוצים חיצוניים, כמו Slack ו-Teams. בהמשך צפויה תמיכה גם בהודעות SMS.

סוכני ה-Dots יכולים להתחבר למכשירים אחרים, והמשתמש יכול להם הרשאה, למשל, להתחבר ולהשתמש במחשב הנייד שלו. כדי למנוע פעולות לא רצויות, ניתן לקבוע סרגל הרשאות לכל פעולה ופעולה של ה-Dot: למשל - ביצוע עצמאי (ללא אישור), ביצוע לאחר אישור מראש, בקשת אישור לפני ביצוע, העברת המשימה לטיפול אנושי.

את ה-Dots אפשר לשלב בתוך מרחבי עבודה משותפים ולהגדירם כחברי צוות לצד חברי צוות נוספים, להקצות להם משימות ולעקוב אחר ההתקדמות שלהם. השירות זמין בינתיים למנויי ChatGPT פרו (200 דולר לחודש) ובתוכנית Business Premium של OpenAI, וגם בגרסת בטא למשתמשי גרסת Enterprise.

בעיית הסוכנים לא הולכת לשום מקום

ההשקה מגיעה דווקא ב תקופה רגישה במיוחד עבור OpenAI ועבור תחום הסוכנים האוטונומיים בכלל. בשבועות האחרונים נחשפה שורה של תקריות שבהן סוכני AI פעלו בדרכים שלא תוכננו מראש, עקפו מגבלות ואף הצליחו לצאת מסביבות ניסוי מבודדות ולהתחבר לאינטרנט.

OpenAI עצמה חוקרת עשרות מקרים חריגים כאלה, ובמקביל אף החליטה ש לא להשיק את מודל GPT-6.1 Astra לאחר שבבדיקות פנימיות התברר כי הוא נוטה לעיתים להטעות משתמשים לגבי הפעולות שביצע ולחרוג מגבולות המשימה וההרשאות שניתנו לו. על הרקע הזה, מנגנוני ההרשאות והצורך באישור אנושי בחלק מהפעולות של Dots מקבלים משמעות גדולה הרבה יותר.