אחד מכל ארבעה ישראלים שוקל להשתמש בכלי בינה מלאכותית כדי להחליט למי להצביע - כך עולה מסקר מיוחד של איגוד האינטרנט הישראלי לקראת הבחירות הקרובות שמתפרסם היום (א').

עוד עולה מן הסקר, כי 71% מהציבור כבר נתקלו במידע כוזב ("פייק ניוז") סביב מערכת הבחירות; 57% מהישראלים נתקלו בחשבונות מזוייפים או מתחזים, וכמחצית מהמשיבים נתקלו בשימוש באמצעי AI בכדי להשמיץ אדם אחר. הסקר נערך על-ידי קבוצת "גיאוקרטוגרפיה" בקרב 1,005 איש - מדגם רחב ומייצג של האוכלוסייה.

גלריה הבחירות מתקרבות, הפייק חוגג ( צילום: אלכס קולומויסקי, ilia YEFIMOVICH / AFP, יאיר שגיא, יונתן זינדל/פלאש 90 )

הנתונים מלמדים גם, כי כ-70% מהציבור חוששים במידה רבה או רבה מאוד, כי השיח הפוליטי סביב מערכת הבחירות יוביל להחמרה באלימות ברשת. כ־70% מהציבור מדווחים כי נתקלו במידע כוזב סביב מערכת הבחירות לעיתים קרובות או מדי פעם, ורק כ־15% אומרים שלא נתקלו בכך כלל. גם תופעת ההתחזות ברשת נפוצה: יותר ממחצית הנשאלים דיווחו כי נתקלו בחשבונות מזוייפים.

הסקר מצביע גם על שימוש פוגעני בבינה מלאכותית: כ-50% מדווחים כי הם נתקלים מדי פעם בשימוש ב־AI לצורך פגיעה באדם אחר או השמצתו.

באיגוד האינטרנט הישראלי מדגישים, כי ממצאי הסקר מצביעים שוב על כך שהתחזות, דיסאינפורמציה ושימוש פוגעני ב־AI הם חלק ממציאות חיינו במרחב המקוון. על רקע מערכת הבחירות, החשש הוא כי הסיכונים יתעצמו ואף יזינו זה את זה.

הדיסאינפורמציה סביב הבחירות, אגב, חוצה את המפה הפוליטית: כ-73% מהמשיבים המזוהים עם הימין דיווחו כי נחשפו אליה, וכך גם כ-70% מקרב המזוהים עם המרכז וכ־70% מהשמאל.

רשתות חברתיות ( Getty Images )

באיגוד האינטרנט ממליצים, בין היתר, לבדוק מי עומד מאחורי ידיעה, להעדיף מקורות מידע מוסמכים, להצליב מידע בין מקורות, ולבדוק את תאריך הפרסום ואת ההקשר שבו פורסם המידע.

באיגוד מדגישים גם, כי כלי AI וצ'אטבוטים יכולים להיות כלי עזר יעילים ללמידה ולהשוואה בין נתונים ועמדות - אך תשובה של מערכת AI אינה המלצה אובייקטיבית ואינה מקור סמכות בפני עצמה. מערכות AI עלולות לטעות, להסתמך על מידע ישן, חלקי או שגוי, לבלבל בין עובדה לפרשנות, להשמיט הקשר חשוב ואף להמציא עובדות, ציטוטים ומקורות שנשמעים אמינים.