מטא מתכננת להרחיב את משפחת המשקפיים החכמים שלה עם דגם חדש ודי מפתיע: משקפיים ללא מצלמה. לפי דיווח חדש של The Information, החברה עשויה לחשוף את הדגם, שמפותח תחת שם הקוד "לונה" (Luna) כבר בכנס המפתחים השנתי Connect שייערך ב-23 וב-24 בספטמבר.
אם הכול יתנהל לפי התוכנית, מטא צפויה להתחיל לשווק את המשקפיים כבר באוקטובר הקרוב. לפי הדיווח, הם יוצעו בשני עיצובים שונים, המכונים בשלב זה Clubmaster ו-Burbank.
הוויתור על המצלמה אולי נשמע כמו צעד מוזר עבור מוצר שאמור להיות "חכם" ועבור מטא עצמה, שמובילה את שוק המשקפיים החכמים בשנים האחרונות, אבל הוא לא באמת הופך את לונה לזוג משקפיים רגילים. הדגם צפוי להגיע עם שישה מיקרופונים מובנים ורמקולים שמכוונים ישירות לעבר אוזני המשתמש, ויאפשרו לנהל שיחות עם Meta AI ישירות דרך המשקפיים.
בצד המסגרת ימוקם גם כפתור ייעודי להפעלה מהירה של העוזר מבוסס הבינה המלאכותית. במקביל, הסרת המצלמה תאפשר למטא להשתמש בזרועות דקות יותר ולהעניק למשקפיים מראה שקרוב אפילו יותר למשקפי ראייה רגילים.
להיפטר מהמצלמה, ומהמוניטין
אלא שההחלטה לוותר על המצלמה היא כנראה לא רק עניין של עיצוב. המשקפיים החכמים הנוכחיים של מטא אמנם זוכים להצלחה מסחרית, אבל במקביל הם הפכו בשנים האחרונות למוקד של ביקורת סביב פרטיות והאפשרות להשתמש בהם כדי לצלם אנשים ללא ידיעתם.
הביקורת הגיעה לנקודה שבה חלק מהמבקרים אף הדביקו להם את הכינוי הלא מחמיא "משקפי סוטים", או Pervert Glasses באנגלית, בעקבות מקרים שבהם נעשה בהם שימוש לצילום נשים ואנשים אחרים ללא הסכמתם.
מטא ניסתה להתמודד עם הבעיה באמצעות נורית LED בחזית המשקפיים, שנועדה להבהב בזמן שהמצלמה פועלת וכך להבהיר לסביבה שמתבצע צילום. אלא שגם מנגנון ההגנה הזה התברר כלא חסין במיוחד מפני אותם מציצנים ומטרידנים.
ניתן היה למשל לבצע מניפולציות שגרמו לנורית שלא להידלק גם בזמן צילום, עד שמטא חסמה את האפשרות באמצעות עדכון תוכנה. באוגוסט האחרון נאלצה החברה לסגור פרצה נוספת, שאפשרה להתחיל לצלם כשהנורית גלויה ולאחר מכן לכסות אותה ולהמשיך בהקלטה מבלי שהאנשים בסביבה ידעו שהם מצולמים.
השינויים האלה אולי הקשו על צילום חשאי, אבל לא בהכרח פתרו את בעיית התדמית שנוצרה סביב המוצר. וכאן בדיוק נכנסים משקפי הלונה לתמונה: לפי הדיווח, במטא מקווים שמשקפיים שמציעים את יכולות ה-AI של החברה, אבל מוותרים לחלוטין על המצלמה, יצליחו למשוך גם צרכנים שנרתעו עד היום מהרעיון להסתובב עם מצלמה על הפנים.
במילים אחרות, מטא לא מוותרת על חזון המשקפיים החכמים שלה. היא פשוט בודקת אם יש קהל שרוצה לדבר עם AI דרך המשקפיים, בלי לגרום לכל מי שעומד מולו לתהות אם הוא מצולם.