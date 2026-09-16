במילים אחרות, מטא לא מוותרת על חזון המשקפיים החכמים שלה. היא פשוט בודקת אם יש קהל שרוצה לדבר עם AI דרך המשקפיים, בלי לגרום לכל מי שעומד מולו לתהות אם הוא מצולם.