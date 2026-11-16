אחרי שנים של שמועות והדלפות, אפל מתקרבת להשקת אחד המוצרים המסקרנים ביותר שלה בשנים האחרונות: משקפיים חכמים המבוססים על העוזרת הקולית סירי ועל יכולות בינה מלאכותית מתקדמות. אלא שבניגוד למה שאפשר היה לצפות מהחברה שהשיקה את משקפי הוויז'ן פרו (Vision Pro), הדור הראשון לא יציע מציאות רבודה, לא יציג מידע על גבי העדשות ואפילו לא יוכל להריץ אפליקציות באופן עצמאי. במקום זאת, אפל בוחרת להמר על אחת הטכנולוגיות שספגו אצלה הכי הרבה ביקורת בשנים האחרונות.

לפי דיווחים חדשים של The Verge ו-9to5Mac, החברה מתכננת לחשוף את המשקפיים בכנס המפתחים WWDC שייערך ביוני 2027, ולהתחיל למכור אותם עוד לפני סוף אותה שנה. אם לוחות הזמנים אכן יתממשו, אפל תיכנס לשוק שבו מטא כבר הספיקה לבסס נוכחות באמצעות המשקפיים החכמים שלה, וגוגל נכנסה אליו בסערה רק השבוע.

גלריה האם כך יראו המשקפיים החכמים של אפל? ( אילוסטרציה. נוצר על ידי בינה מלאכותית )

בניגוד למשקפי הוויז'ן פרו הכבדים והיקרים להחריד, המשקפיים החדשים אמורים להשתלב בחיי היומיום בצורה פשוטה יותר. הם יאפשרו למשתמשים לנהל שיחות, להאזין למוזיקה, לקבל מידע ולבצע פעולות באפליקציות באמצעות פקודות קוליות, בלי להוציא את האייפון מהכיס.

האייפון יעשה את העבודה, סירי תנהל

לפי הדיווחים, מערכת ההפעלה של המשקפיים תתבסס על גרסה מצומצמת של visionOS, ללא יכולות המציאות הרבודה המוכרות מהוויז'ן פרו, כאשר מרבית פעולות העיבוד והפעלת האפליקציות יתבצעו באמצעות אייפון הנמצא בקרבת מקום, בעוד שהמשקפיים ישמשו בעיקר כממשק לשליטה קולית.

לפי העיתונאי מארק גורמן, השדרוגים האחרונים של סירי נועדו בין היתר להכין את הקרקע למוצרים מסוג זה. אפל פועלת להרחיב את יכולתה של העוזרת הקולית לבצע פעולות בתוך אפליקציות צד שלישי, ואף לשלב בין כמה שירותים שונים במסגרת בקשה אחת.

כך למשל, המשתמש יוכל לבקש מסירי להזמין שולחן במסעדה, להזמין נסיעה במונית, לרכוש כרטיסים לקולנוע או להזמין קפה מבית קפה קרוב. במקום לפתוח אפליקציות ולנווט בין תפריטים, הרעיון הוא שסירי תתפקד כסוכן AI שמסוגל לבצע משימות שלמות עבור המשתמש, ולא רק כעוזרת שעונה על שאלות.

אלא שכדי שהחזון הזה יעבוד, סירי תצטרך להבין בקשות מורכבות ולבצע משימות באופן אמין, תחום שבו היא התקשתה לאורך השנים. נוסף על כך, חלק מהיכולות יהיה תלוי בשיתוף הפעולה של מפתחי האפליקציות. אפל כבר מכינה את התשתית לכך באמצעות מנגנון App Intents, שמאפשר למפתחים להנגיש פעולות מתוך האפליקציות שלהם לשליטה קולית, ללא צורך בפיתוח גרסאות ייעודיות למשקפיים.

מנכ"ל אפל ג'ון טרנוס ( אפל )

דקים יותר, חכמים לא פחות

בצד החומרה, אפל מנסה להתמודד עם אחד האתגרים המרכזיים של משקפיים חכמים: שילוב מצלמות, חיישנים, רמקולים וסוללה בתוך מוצר שאנשים באמת ירצו להרכיב במשך שעות.

לפי 9to5Mac, אבות-הטיפוס הראשונים דקים מעט יותר ממשקפי ריי-באן של מטא מהדור השני. אפל בוחנת כמה עיצובים וחומרי גלם, בהם מסגרות אצטט, לצד גימורים בצבעי שחור, כחול אוקיינוס וחום בהיר. בחברה מעוניינים לבדל את המוצר באמצעות עיצוב מוקפד ומערכת שמע מתקדמת, שמהנדסי אפל מתארים כ"מובילה בתעשייה".

אפל מפתחת גם מטען ייעודי המזכיר את טכנולוגיית MagSafe. לפי הדיווח, מדובר במטען שטוח ומלבני, בגודל של קופסת סוכריות טיק טק, שאמור לאפשר טעינה גם בזמן הרכבת המשקפיים. חיי הסוללה צפויים להיות ארוכים משמעותית מאלה של אוזניות ה-AirPods, וייתכן שאף יספיקו ליום שלם ללא טעינה, אם כי בשלב זה לא פורסמו נתונים טכניים שיאפשרו לאמת זאת.

הגישה של אפל מציבה אותה בתחרות ישירה מול מטא, שמשקפי ריי-באן שלה כבר מציעים צילום, השמעת מוזיקה, שיחות ואינטראקציה עם עוזרת AI. מטא אף נכנסה לתחום המשקפיים בעלי התצוגה המובנית, כך שהבחירה של אפל לוותר על מסך בדור הראשון עשויה להיראות שמרנית יחסית. היתרון המשמעותי שלה עשוי להגיע דווקא מהשילוב העמוק עם האייפון ועם מערכת האפליקציות והשירותים הקיימת שלה.

וויז'ן פרו - לא ממש סחפו את הקהל ( צילום: David SWANSON / AFP )

לתרגם שיחות, לזהות מבנים ולענות להודעות

למרות היעדר התצוגה, המשקפיים צפויים להציע שורה של יכולות המבוססות על שילוב בין מצלמות, חיישנים ובינה מלאכותית. בין היתר, הם אמורים לזהות מבנים ואתרים מוכרים, לספק הוראות ניווט, לתרגם שלטים ותפריטים ולבצע תרגום שיחות בזמן אמת. המשתמשים יוכלו גם לקבל התראות מהאייפון, להכתיב הודעות ולהשיב להן, לבצע שיחות טלפון, להגדיר תזכורות ולנהל יומנים באמצעות פקודות קוליות בלבד.

אלא שהוויתור על תצוגה הוא גם פשרה משמעותית. בעוד שמשקפיים המצוידים במסך יכולים להציג הוראות ניווט, התראות ומידע חזותי ישירות מול עיני המשתמש, במוצר של אפל המידע יצטרך לעבור בעיקר באמצעות שמע. זה עשוי להספיק להודעות קצרות או לשאלות פשוטות, אבל להיות פחות נוח כאשר מדובר במידע מורכב יותר.

במקביל, לפי שמועות נוספות, אפל עובדת על דור חדש של אוזניות איירפודס המצוידות במצלמות ובחיישנים שיאפשרו להן לקלוט מידע על סביבת המשתמש. חלק מהרכיבים האלה צפויים להשתלב גם במשקפיים החכמים, כחלק מהמאמץ של החברה לפתח מכשירים שמסוגלים להבין את הסביבה ולהגיב אליה באמצעות בינה מלאכותית.