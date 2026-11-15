גוגל וזרוע המחקר שלה Google DeepMind השלימו בשבוע שעבר מהלך אסטרטגי נרחב שנועד לבסס את מעמדן בצמרת מרוץ הבינה המלאכותית העולמי: בניגוד לעבר, שבו הסתפקה החברה בהשקת מודל שפה בודד אחת למספר חודשים, הפעם מדובר במתקפה מתואמת החולשת על תשתיות חומרה, פיתוח תוכנה, רובוטיקה, רפואה ומחשוב לביש.

במוקד ההכרזות עומדים שני מודלים חדשים ממשפחת ג'מיני 4, המיועדים למפתחים ולציבור הרחב. מודל הדגל Carbon נועד להסקה מעמיקה, כתיבת קוד מורכב והפעלת סוכנים אוטונומיים, והוא מציב תחרות ישירה מול מודלי הקצה של OpenAI ואנת'רופיק. לצידו הושק המודל Hydrogen, הפועל במהירות גבוהה פי 2.5 מקודמו, מצמצם משמעותית שגיאות והזיות, ומוטמע בחינם במנוע החיפוש ובאפליקציית ג'מיני.

גלריה ג'מיני 4 Carbon ( גוגל )

רף תחרותי חדש

המהלך הופך יכולות קצה לכלי יומיומי עבור מיליארדי משתמשים, בעוד באירופה ציינו אנליסטים כי הנגשת המודל המהיר ללא עלות מציבה רף תחרותי חדש, אך מעמיקה את התלות בתשתיות הענן האמריקאיות. במקביל, בזירה הסינית הגיבו עליבאבא ודיפסיק (DeepSeek) בהאצת גרסאות משלהן, בהן Qwen 4, במאמץ להדביק את הקצב ולשמור על יתרון בתמחור.

כדי לתמוך בעומסי העיבוד הללו חשפה גוגל שני שבבי TPU מדור 8, והשלימה לראשונה השקה של ארבע תצורות שבבים ייעודיות בתוך שנה אחת. השבבים מותאמים הן לאימון מודלי ענק והן להרצה מהירה במיוחד, ומעמיקים את עצמאותה של גוגל אל מול הדומיננטיות של מעבדי אנבידיה.

אירועי השבוע החולף באנבידיה, עם פרשות הרומנים של המנכ"ל ג'נסן הואנג שהובילו ל פרישתו מהתפקיד , מראים כעת עד כמה משמעותי הצעד של גוגל בניסיון לזכות בעצמאות חומרה ביחס לדומיננטיות של אנבידיה בתחום.

עבור מפתחים עסקיים הושק גם ממשק Gemini Decisions API, המסוגל לענות במקביל על עד אלף שאלות ניתוב ומדיניות ב-AI Studio ומציע כלים לבניית סקיצות ממשק במהירות שיא דוגמת Stitch, בדומה לכלי הפיתוח המהירים של מתחרותיה מעמק הסיליקון.

המשקפיים החכמים הגיעו

בגזרת החומרה הצרכנית נכנסת גוגל מחדש לתחום המשקפיים החכמים עם סדרת Intelligent Eyewear, שפותחה בשיתוף מותגי האופנה Warby Parker ו-Gentle Monster וענקית האלקטרוניקה סמסונג. המשקפיים, המוצעים כעת לרכישה מוקדמת בארצות הברית ובדרום קוריאה בלבד, כוללים סייען ג'מיני מובנה ותרגום חי ביותר מ-70 שפות.

המוצר מכוון ישירות אל נתח השוק של משקפי מטא, תוך דגש על עיצוב קל משקל ומנגנוני פרטיות המחשיכים אוטומטית פני עוברי אורח - רגישות שמסבירה גם את ההימנ עות מהשקה מיידית בשוק האירופי עתיר הרגולציה.

המשקפיים החכמים החדשים של גוגל ( גוגל )

לצד המוצרים המסחריים הציגה דיפמיינד שלוש פריצות דרך מדעיות והנדסיות. בתחום אבטחת המידע, מערכת AlphaProof Code ביצעה הוכחה מתמטית פורמלית לקוד של פרוטוקול ההצפנה Signal באמצעות מודל Carbon, הישג המצמצם פרצות תוכנה לרמת ודאות מתמטית.

בעולם התעשייה, מערכת Gemini Robotics 2.5 למדה למעלה מ-200 משימות פיזיות והביאה את הרובוט דמוי-האדם Apollo 2 של חברת Apptronik לשיעור הצלחה של 96 אחוזים בפס הייצור – נתון המציב רף חדש מול מיזמי הרובוטיקה של טסלה ו-Figure.

לבסוף, בתחום הביו-רפואה, מודל AlphaGenome 2 משלב גנטיקה אנושית וביולוגיה של תא בודד כדי לאתר במדויק שינויים גנטיים המחוללים מחלות, המשך ישיר למהפכת חיזוי החלבונים של AlphaFold.