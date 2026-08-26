אפל ממשיכה בקצב השדרוגים המהיר של משפחת השבבים שלה, והפעם מגיע תורו של ה-Mac mini. החברה הכריזה על דור חדש של המחשב השולחני הקטן שלה, שמגיע עם שבב M6 החדש או, למי שזקוק ליותר כוח, עם M5 Pro. אלא שלצד קפיצה משמעותית בביצועים, ובעיקר ביכולות הבינה המלאכותית, אפל מצרפת לחבילה גם תג מחיר גבוה יותר.

השינוי הגדול נמצא כמובן מתחת למכסה המנוע. שבב ה-M6 החדש כולל מעבד בעל 12 ליבות ומעבד גרפי בעל 12 ליבות, לעומת 10 ליבות בכל אחד מהם ב-M5. רוחב הפס של הזיכרון גדל גם הוא ומגיע לעד 170GB/s.

גלריה מחשב המק מיני החדש של אפל ( אפל )

הדגש הגדול: בינה מלאכותית

חלק ניכר מהשדרוגים בשבב ה-M6 מוקדש הפעם לבינה מלאכותית. הוא כולל לראשונה מנוע עצבי כפול בן 16 ליבות, שלטענת אפל מספק ביצועים מהירים עד פי שניים לעומת הדור הקודם. בנוסף, לראשונה ב-Mac mini שילבה החברה מאיצים עצביים (Neural Accelerators) בכל אחת מליבות המעבד הגרפי, גם בדגמי M6 וגם באלה המבוססים על M5 Pro.

לפי אפל, התוצאה היא מחשב מהיר משמעותית מקודמו, כאשר דגם ה-M6 מספק ביצועי מעבד (CPU) מהירים בעד 40%, ביצועים גרפיים מהירים עד פי שניים ומהירויות אחסון גבוהות עד פי שניים בהשוואה לדגם עם שבב ה-M4. במשימות בינה מלאכותית היא מבטיחה קפיצה גדולה עוד יותר, עם ביצועים מהירים עד פי ארבעה.

עם זאת, כדאי כמובן לקחת את המספרים האלה בעירבון מוגבל עד שיגיעו מבחנים עצמאיים, כאשר אפל מבססת אותם על השוואות מול תצורות ותרחישי שימוש ספציפיים. החברה גם טוענת כי ה-M6 מציע את ביצועי הליבה הבודדת המהירים בעולם, כחלק מהיתרון שהיא ממשיכה לייחס לשבבי Apple Silicon מתוצרתה בכל הקשור ליחס שבין ביצועים לצריכת חשמל.

שבב ה-M5 PRO העוצמתי ( אפל )

עידן הסוכנים מגיע

הדגש על AI אינו מקרי. אפל מנסה למצב את ה-Mac mini החדש לא רק כמחשב שולחני קטן, אלא כמכונה שמסוגלת להריץ מודלי בינה מלאכותית וסוכני AI באופן מקומי ורציף. בפועל, המשמעות היא שאפל מכינה את החומרה לעולם שבו יותר משימות AI יוכלו להתבצע ישירות על המחשב, במקום להסתמך רק על שרתים בענן. זה רלוונטי במיוחד להרצת מודלי שפה מקומיים וסוכני AI שפועלים ברקע לאורך זמן.

למי שצריך יותר כוח, אפל מציעה את ה-Mac mini גם עם שבב ה-M5 Pro, שמגיע עם עד 18 ליבות CPU ועד 20 ליבות עיבוד גרפי (GPU). הוא כולל גם מערך מנוע עצבי כפול בן 16 ליבות (Dual 16-core Neural Engine) ואת אותם מאיצים עצביים בתוך ליבות ה-GPU, ומציע רוחב פס של 307GB/s.

גם אפשרויות הזיכרון והאחסון שונות בין שני הדגמים. דגמי M6 מגיעים עם 16 גיגה-בייט של זיכרון מאוחד כסטנדרט עם אפשרות לשדרג לעד 32 גיגה-בייט, לצד אחסון של עד 2 טרה-בייט. גרסאות M5 Pro מגיעות עד 64 גיגה-בייט זיכרון ועד 8 טרה-בייט של אחסון.

מבחוץ כמעט שום דבר לא השתנה

מי שקיווה לעיצוב חדש יצטרך להמשיך לחכות. ה-Mac mini נראה כמעט בדיוק כמו הדור הקודם וממשיך להגיע בצבע כסוף בלבד. גם מערך החיבורים נותר אותו הדבר: בחזית נמצאים שני חיבורי USB-C ושקע אוזניות, ומאחור שלושה חיבורי Thunderbolt, יציאת HDMI וחיבור Ethernet. דגמי M6 מגיעים עם Thunderbolt 4, בעוד גרסאות M5 Pro מקבלות Thunderbolt 5.

חיבור הרשת הקווי שודרג וכעת מציע מהירות של 2.5 גיגה-ביט כברירת מחדל, לעומת 1 גיגה-ביט בדור הקודם, כאשר יש גם אפשרות לשדרג לחיבור 10 גיגה-ביט. גם הקישוריות האלחוטית שודרגה, עם Wi-Fi 7 ו-Bluetooth 6 במקום Wi-Fi 6E ו-Bluetooth 5.3 בדגמי 2024. כל התצורות ממשיכות לתמוך בחיבור של עד שלושה מסכים חיצוניים.

חזק יותר, אבל גם יקר יותר

ה-Mac mini היה במשך שנים אחת הדרכים הזולות יחסית להיכנס לעולם מחשבי המק, אבל מחיר הכניסה הזה מטפס. בארצות הברית, דגם ה-M6 החדש מגיע במחיר התחלתי של 899 דולר, בעוד גרסת ה-M5 Pro מתחילה ב-1,699 דולר.

דגם הבסיס מגיע עם 16 גיגה-בייט של זיכרון מאוחד ו-256 גיגה-בייט אחסון SSD. לשם השוואה, ה-Mac mini עם שבב ה-M4 הושק במחיר של 599 דולר עבור תצורה של 16 גיגה-בייט זיכרון ו-256 גיגה-בייט אחסון. בהמשך עלה מחירו ל-799 דולר במסגרת גל העלאות המחירים של אפל, וכעת דגם ה-M6 המקביל מתחיל ב-899 דולר.

כלומר, מחירו ההתחלתי של ה-Mac mini גבוה כיום ב-300 דולר לעומת המחיר שבו הושק הדור הקודם. מצד אחד מקבלים שבב חדש, ביצועים גבוהים יותר ושדרוג משמעותי של יכולות ה-AI; מצד שני, המחשב הקטן ששימש במשך שנים כאחת מנקודות הכניסה הנגישות ביותר לאקוסיסטם של אפל, הפך להרבה פחות נגיש.

גם ה-Mac Studio מקבל שדרוג

לצד ה-Mac mini החדש, אפל חשפה גם דור חדש של Mac Studio, המחשב השולחני שמיועד למשתמשים מקצועיים שזקוקים להרבה יותר כוח עיבוד. הדגם החדש יוצע עם שבבי M5 Max ו-M5 Ultra החדש, כאשר אפל מגדירה אותו כמק החזק ביותר שהיא ייצרה עד היום.

גרסת ה-M5 Ultra מגיעה עם עד 36 ליבות CPU ועד 80 ליבות GPU, כאשר בכל אחת מליבות המעבד הגרפי משולב מאיץ עצבי לביצוע משימות בינה מלאכותית. השבב כולל גם Neural Engine בעל 32 ליבות ורוחב פס לזיכרון של 1.2 טרה-בייט לשנייה - גבוה ב-50% לעומת הדור הקודם.

אחד הנתונים הבולטים ביותר הוא כמות הזיכרון. Mac Studio עם שבב ה-M5 Ultra מגיע עד ל-512 גיגה-בייט של זיכרון מאוחד, נפח שמאפשר, לדברי אפל, להריץ ישירות על המחשב מודלי שפה גדולים במיוחד. החברה מכוונת את המחשב בין היתר למפתחי AI, חוקרים, מדעני נתונים ויוצרים שעובדים עם מודלים ועומסי עבודה כבדים.

מק סטודיו החדש ( אפל )

גם כאן אפל שמה דגש משמעותי על AI. לטענת החברה, M5 Ultra מספק עד פי 4.3 מכוח החישוב המרבי למשימות AI בהשוואה ל-M3 Ultra, ועד פי 9.8 בהשוואה לשבב ה-M1 Ultra. בנוסף, החברה מבטיחה ביצועים גרפיים מהירים עד פי 1.8 וביצועי מעבד מהירים עד פי 1.3 לעומת M3 Ultra.

למי שלא זקוק לכל הכוח הזה, ה-Mac Studio מגיע גם עם שבב ה-M5 Max, הכולל מעבד בעל 18 ליבות, מעבד גרפי של עד 40 ליבות ועד 128 גיגה-בייט של זיכרון מאוחד. גם כאן משולבים מאיצים עצביים בכל אחת מליבות ה-GPU.

מבחוץ, ה-Mac Studio שומר על העיצוב הקומפקטי והמוכר שלו, עם כמה שדרוגים קטנים: הוא מקבל Wi-Fi 7 ו-Bluetooth 6 לראשונה, לצד Thunderbolt 5. אפל אף מאפשרת לחבר כמה מחשבי Mac Studio יחד באמצעות Thunderbolt 5 ו-RDMA, מה שלטענתה יכול לספק ביצועים מהירים עד פי שלושה בהרצת AI מבוזרת לעומת מחשב יחיד.