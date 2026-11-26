ג'נסן הואנג חזר רק ביום שני האחרון לתפקיד מנכ"ל אנבידיה, וכבר מתברר שהוא לא הבכיר היחיד בחברה שחייו הרומנטיים הצטלבו עם פרשת הברחת השבבים לסין. תחקיר חדש של הוול סטריט ג'ורנל חושף כי גם יד ימינו של הואנג ניהל במשך שנים מערכת יחסים עם מנהלת בכירה בחברה שנקשרה להברחות שבבים בהיקף של מיליארדי דולרים.

וזו לא הצרה היחידה של אנבידיה בימים אלה - באוקראינה מדווחים על גילוי רכיבים מתוצרת החברה בסוגים נוספים של מל"טים וטילים רוסיים, כאשר במקביל ה"פייננשל טיימס" מדווח הבוקר (ה') כי ענקית השבבים הורתה לשותפותיה העסקיות לעצור משלוחי שרתים לארבע מדינות בדרום-מזרח אסיה.

גלריה ג'נסן הואנג במטה אנבידיה לאחר חזרתו לתפקיד ( צילום: Handout/AFP )

רומן בעייתי נוסף בצמרת החברה

על פי תחקיר של ה"וול סטריט ג'ורנל", ג'יי פורי, אחד האנשים המקורבים ביותר להואנג ומי שעמד בראש מערך המכירות העולמי של אנבידיה, ניהל במשך שנים מערכת יחסים רומנטית, ואף התחתן במרץ האחרון עם סנלי צ'ן, לשעבר מנהלת הצמיחה הראשית של יצרנית השרתים האמריקנית Supermicro.

עם זאת, הפעם לא מדובר כנראה בסיפור בגידה שערורייתי, אלא בניגוד עניינים עסקי ברור - סופרמיקרו היא אחת הלקוחות והשותפות העסקיות החשובות של אנבידיה. בזמן שפורי היה אמון על מכירת השבבים המבוקשים בעולם, בת זוגו מילאה תפקיד בכיר בחברה שהתחרתה מול יצרניות שרתים אחרות על רכישתם.

עובדים בהווה ובעבר בשתי החברות סיפרו לעיתון כי צ'ן הייתה מעורבת במסגרת תפקידה במגעים עם פורי בנוגע לרכישת שבבים, ואף התלוותה למנכ"ל סופרמיקרו בפגישות עם בכירי אנבידיה. צ'ן הכחישה כי הפיקה תועלת מקצועית ממערכת היחסים עם פורי, וזה לא התייחס פומבית לחשיפה.

וכמובן שיש גם קשר לסין - במרץ האחרון הגיש משרד המשפטים האמריקני כתבי אישום נגד שלושה אנשים הקשורים לסופרמיקרו, בהם אחד ממייסדי החברה, בחשד להברחת שרתים המצוידים בשבבי בינה מלאכותית מתקדמים לסין, בהיקף של לפחות 2.5 מיליארד דולר.

שמה של צ'ן עלה גם בתביעה שהגישו בעלי מניות בסופרמיקרו, שבה נטען כי ידעה על פעילות ההברחות. עם זאת, חשוב לציין כי לא צ'ן ולא פורי נאשמים בפרשה הפלילית, וכי הטענות נגדה טרם הוכחו. גם נגד סופרמיקרו עצמה לא הוגש כתב אישום.

כזכור, הואנג עצמו התפטר מתפקיד המנכ"ל בעקבות הסערה סביב מערכת היחסים שלו עם אליס הואנג, מנהלת בחברת Megaspeed הסינגפורית, שנקשרה אף היא לחשדות להברחת שבבים לסין. עם זאת, הדירקטוריון כאמור החליט השבוע פה אחד להחזיר את הואנג לתפקידו, לאחר שהוחלט כי חזרתו אינה מהווה סיכון לביטחון הלאומי של ארה"ב.

ג'יי פורי ( אנבידיה, רשתות חברתיות )

השבבים שהגיעו למל"טים רוסיים

אחת הסיבות המרכזיות שבגללן מנסה ארה"ב למנוע מסין גישה לשבבי הבינה המלאכותית המתקדמים של אנבידיה היא החשש שהטכנולוגיה תשמש את הסינים גם לצרכים צבאיים ומודיעיניים. אלא שבינתיים מתברר שהטכנולוגיה של החברה מוצאת את דרכה לכלי הנשק של יריבה נוספת של ארה"ב - רוסיה.

לפי דיווח שפורסם שלשום (ג') באתר הביטחוני האוקראיני Militarnyi, רכיבי מחשוב של אנבידיה נמצאו במספר סוגים של מל"טים וטילים שבהם משתמש הצבא הרוסי במלחמה באוקראינה.

לא מדובר באותם מעבדים שעולים עשרות אלפי דולרים ומשמשים לאימון מודלים של בינה מלאכותית במרכזי נתונים, אלא ברכיבים מסדרת Jetson Orin של אנבידיה - מחשבים זעירים שפותחו בין היתר עבור רובוטים ומערכות ראייה ממוחשבת, ומאפשרים להפעיל יישומי בינה מלאכותית ללא צורך בחיבור לשרת מרוחק. אפשר להשתמש ברכיבים האלה למגוון רחב של יישומים אזרחיים, אבל גם לפיתוח כלי נשק בעלי יכולות אוטונומיות.

זו גם לא הפעם הראשונה שבה מתגלים רכיבים של אנבידיה בנשק רוסי - כבר באוגוסט האחרון פרסם המודיעין הצבאי האוקראיני ממצאים בנושא, עליהם דיווחנו כאן , כאשר באותו החודש חשף ה"ניו יורק טיימס" כי רכיב מתוצרת החברה נמצא במל"ט רוסי שהיה מעורב בתקיפה שבה נהרגו שלושה אזרחים בעיר זפוריז'יה.

אנבידיה מסרה אז בתגובה לעיתון כי מדובר במוצרים אזרחיים המיועדים בין היתר לסטודנטים, למפתחים ולחברות סטארט אפ, והדגישה כי היא אינה מוכרת אותם ישירות לרוסיה. אז כיצד הגיעו הרכיבים לידי הצבא הרוסי ועד כמה נפוץ השימוש בהם בתעשיית הנשק הרוסית? בשלב זה לא ברור.

כוחות הצלה בקייב לאחר עוד מתקפת מלט"ים רוסית ( צילום: AP )

אנבידיה סוגרת את הברז לארבע מדינות באסיה

במקביל לכל ההתרחשויות האלה, ה"פייננשל טיימס" דיווח הבוקר כי אנבידיה הורתה ליצרניות איתן היא עובדת לעצור משלוחים של שרתים המצוידים בשבבים שלה לסינגפור, מלזיה, תאילנד ואינדונזיה. לפי שלושה גורמים המעורים בפרטים ששוחחו עם העיתון, יצרניות השרתים דל וסופרמיקרו כבר הודיעו ללקוחות במדינות הללו כי לא יוכלו לספק את הזמנותיהם בעקבות ההנחיה החדשה.

דרום-מזרח אסיה הפכה בשנים האחרונות למוקד פעילות של חברות טכנולוגיה סיניות שמתקשות לרכוש את המעבדים המתקדמים של אנבידיה בעקבות מגבלות הייצוא האמריקניות, כאשר מיליארדי דולרים הושקעו בהקמת מרכזי נתונים באזור, בין היתר במלזיה ובאינדונזיה.

אחת הבעיות של האמריקנים היא שכדי ליהנות מכוח העיבוד של השבבים של אנבידיה, החברות הסיניות כלל לא חייבות להכניס אותם לשטח סין. הן יכולות לשכור כוח מחשוב במרכז נתונים במלזיה, למשל, ולאמן באמצעותו מודלים של בינה מלאכותית מרחוק. בשבוע שעבר החמיר הממשל האמריקני את מגבלות הייצוא בניסיון לצמצם גם את האפשרות הזאת.