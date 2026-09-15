המאבק הגיאופוליטי סביב הבינה המלאכותית מגיע בימים אלו לנקודת רתיחה חסרת תקדים. קריאה משותפת ויוצאת דופן מצד ראשי חברות הטכנולוגיה המובילות בארצות הברית מסוף השבוע להאט באופן יזום את קצב פיתוח מודלי ה-AI המתקדמים מחשש מאובדן שליטה, נתקלה בתגובה זועמת מצד הממשל בבייג'ינג, שכינה את המהלך "טקטיקת מלחמה קרה צבועה".

במקביל, גם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ דחה על הסף את הבקשה לרסן את התעשייה, תוך שהוא מבהיר כי המרוץ הטכנולוגי מול סין מחייב שמירה על עליונות בכל מחיר.

גלריה דונלד טראמפ ושי ג'ינפינג במתחם הגנים ג'ונגננהאי בבייג'ינג, ודברי טראמפ על איראן ( צילום: Evan Vucci / POOL / AFP )

האזהרה של בכירי התעשייה

הסערה הנוכחית פרצה בעקבות מאמר שפרסם מנכ"ל חברת אנת'רופיק, דריו אמודיי, שהזהיר כי מערכות הדור הבא נכנסות למסלול של שיפור עצמי רקורסיבי, שבו בינה מלאכותית מפתחת ומאמנת באופן אוטונומי את הדורות הבאים של עצמה.

לפי אזהרתו, קצב זה עלול לחמוק מיכולת ההבנה והשליטה של המפתחים בתוך חודשים ספורים, ואף להוביל להיווצרות נחילי סוכנים עצמאיים בעלי יכולת שיבוש נרחבת לתשתיות האינטרנט והסייבר העולמיות.

במקביל, גם מנכ"ל OpenAI סם אלטמן, מייסד xAI וטסלה אילון מאסק, ויו"ר גוגל דיפמיינד דמיס הסביס, יישרו קו באופן פומבי עם הצעתו של אמודיי. הבכירים קראו לחברות לבלום את דהירת היכולות, להציב מפקחי בטיחות חיצוניים ועצמאיים בעלי גישה קבועה בעומק החברות, ולגבש תיאום רגולטורי גלובלי.

אלא שחלק ניכר מהדברים כוללים דרישה להחרפת הסנקציות על יצוא שבבי מחשוב מתקדמים וציוד ליתוגרפיה לסין, לצד מאבק גלובלי בתופעת ה"זיקוק" (Distillation) - תהליך שבו מעבדות בינה מלאכותית סיניות מאמנות מודלים קלים וזולים באמצעות שאילתות ותוצרים ממודלים מערביים מובילים.

דאריו אמודיי. כל התעשייה התייצבה מאחוריו ( צילום: SAUL LOEB / AFP )

הסינים לא מרוצים, בלשון המעטה

התגובה הרשמית של סין לא איחרה לבוא. מאמרי מערכת בעיתונות הממשלתית בבייג'ינג, ובראשם ה-Global Times, תקפו את המהלך בחריפות והאשימו את תעשיית הטכנולוגיה האמריקאית בניסיון להקים מונופול רגולטורי שנועד לחסום את התקדמותה הטכנולוגית של סין ולהדיר אותה ממנגנוני המשילות העולמיים.

בבייג'ינג טוענים כי המערב מנצל נרטיב של "סיכונים קיומיים" ככסות לשימור ההגמוניה הטכנולוגית של וושינגטון. במקביל, גורמי מודיעין סיניים פרסמו אזהרות מקבילות, שלפיהן מודלים מתקדמים כמו קלוד מיתוס של אנת'רופיק ו-GPT-5.5 של OpenAI מהווים איום ישיר על ביטחון התשתיות הלאומיות של סין.

בוושינגטון, הדרג הפוליטי מתייצב דווקא נגד עמדת מנהלי חברות ה-AI. הנשיא טראמפ הדף את הקריאות להאטה, והדגיש כי ארצות הברית מובילה על פני סין וכי מנצחת מרוץ ה-AI תהיה המעצמה השלטת בעולם. טראמפ הגדיר את החששות מאיבוד שליטה כהגזמות המובלות בידי כוחות שליליים, והבהיר כי הממשל אינו מתכוון לוותר על היתרון האסטרטגי.

הדינמיקה הזו מדגישה את הפער התהומי בין שני מודלים של פיתוח טכנולוגי. המודל האמריקאי נשען ברובו על מערכות סגורות וקנייניות, המנוהלות בידי מספר מצומצם של תאגידי ענק ומסופקות כשירות ענן בתשלום גבוה.

החברות הללו מקדמות כעת אסדרה מחמירה שמגביהה את חסמי הכניסה לשוק. מנגד, התעשייה הסינית פועלת בערוץ מקביל של קוד פתוח. פיתוחים כמו משפחת מודלי Qwen מבית עליבאבא והארכיטקטורות הפתוחות של דיפסיק מופצים באופן רחב, ומציעים ביצועים שמתקרבים (אך לא עוקפים בינתיים) לצמרת המערבית בשבריר מהעלות.

אפליקציות בינה מלאכותית ( Getty Images )

באמצעות פלטפורמות אלו, לצד חומרה מתוצרת וואווי, סין מייצאת את תשתיותיה לכלכלות מתפתחות ברחבי העולם ומבססת מרחב דיגיטלי עצמאי שאינו כפוף לתכתיבים אמריקאיים. החשש מפני בלימה חד-צדדית מייצר מלכוד קלאסי של תורת המשחקים.

כל עוד שתי המעצמות רואות בבינה המלאכותית נכס ביטחוני ותעשייתי עליון, שום צד אינו יכול להרשות לעצמו להוריד את הרגל מדוושת הגז. הניסיון של מנהלי עמק הסיליקון להציב גבולות מוסכמים מתנפץ מול המציאות הגיאופוליטית, שבה עצירה רגעית של שחקן אחד נתפסת כהזדמנות אסטרטגית עבור יריבו.

שוב אנחנו בצומת היסטורי

הקריאה של בכירי עמק הסיליקון להאטת פיתוח הבינה המלאכותית מהדהדת צמתים היסטוריים שבהם המדע הקדים את יכולתה של האנושות לגבש מנגנוני פיקוח. הדוגמה המובהקת ביותר היא פרויקט מנהטן בשנות הארבעים של המאה הקודמת.

לאחר פיתוח פצצת האטום הראשונה, מדענים מובילים בראשות רוברט אופנהיימר וליאו סילארד התריעו מפני פיתוח פצצת המימן והפצירו בממשל האמריקאי להגיע להסכמות בינלאומיות לפירוז גרעיני. ניסיונות אלו נדחו על ידי הממסד הביטחוני, שחשש כי כל ריסון עצמי יוביל לעליונות של ברית המועצות, מה שהצית מרוץ חימוש גרעיני שנמשך עשרות שנים.

דפוס דומה נרשם בתחום ההנדסה הגנטית. ועידת אסילומאר שנערכה בשנת 1975 כינסה ביולוגים ומדענים שקראו להקפאה זמנית של ניסויי DNA עד לקביעת הנחיות בטיחות מחמירות. באותו מקרה המדענים הצליחו לגבש פרוטוקולים מוסכמים, אך הצלחת המודל נבעה מכך שהתחום היה מרוכז ברובו במעבדות אקדמיות במערב, ולא עמד במרכזו של מאבק בין-מעצמתי על דומיננטיות גלובלית.

בתעשיית המחשוב המודרנית, ניסיונות פיקוח עצמי הובילו בעבר לתוצאות הפוכות. כאשר חברות מערביות ניסו להגביל בעבר יצוא של טכנולוגיות הצפנה חזקות או תקני תקשורת, התוצאה הייתה פיתוח מואץ של חלופות קוד פתוח עצמאיות באירופה ובאסיה.