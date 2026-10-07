מאגר של כמעט כל פרטי אזרחי ישראל זמין באינטרנט לכל דורש בתשלום פעוט של עד כמה עשרות דולרים. על פי מידע שהגיע לידי ynet, נמצא שהמאגר זמין בפלטפורמת צ'אט חברתי מוכרת ודרך אתר אינטרנט יעודי. הוא מתבסס על שילוב של מאגר "אגרון" ומאגר אפליקציית אלקטור. להזכיר, מאגר אגרון הודלף עוד ב-2006 וקדמו לו הדלפות של מאגרים מוקדמים יותר.

המקור של כל המאגרים מתבסס על נתוני פנקס הבוחרים הישראלי לסוגיו. בתחילה הופץ המאגר למועמדים ומפלגות על תקליטור (CD-ROM), ועד מהרה נמצא שהעתקים לא חוקיים שלו הודלפו.

בהמשך הופיע גם מאגר אגרון ב-2006 בשירותי שיתוף קבצים. מאגר הבוחרים של אפליקציית אלקטור הוא האחרון ברשימה הארוכה הזו - והודלף לרשת ב-2020 - לאחר שהאפליקציה נפרצה בגלל אבטחה לקויה של הנתונים על ידי החברה.

האתר הנוכחי ממנף את כל המאגרים האלה ומפעיליו מציעים דרכו הצלבות נתונים עם שירותים נוספים כגון איתור רכב לפי מספר רישוי או תו נכה. אמנם השירותים הנוספים זמינים גם לאזרחים, אך השימוש במאגר אגרון וכן במאגר הנתונים של אפליקציית אלקטור מיועדת לשימוש מפלגות במהלך הבחירות - כך לפי חוק הגנת הפרטיות.

סכנה חמורה

הסכנה הפעם חמורה מתמיד. המאגר, שכנראה כבר מצא את עצמו בידיים של גורמים עוינים ואולי אף מופעל ידם, מאפשר הפעם הצלבות נתונים שהמאגרים הקודמים לא איפשרו. בוט אגרון 2026 - כפי שהוא מכונה באתר - מאפשר גם למצוא חיבורים בין בני משפחה מדרגה ראשונה. כך למשל מצאנו שניתן למצוא על ידי הזנה של מספר ת"ז בודד גם בני משפחה מדרגה ראשונה כולל אחים של בעל תעודת הזהות.

השילוב של קלות הגישה לנתונים וההצלבות שהוא מאפשר מהווה כלי עוצמתי ומסוכן בידיים של גורמים זדוניים, פליליים או לאומניים. אפשר על ידי חיתוכים פשוטים והצלבות לקבל כתובות מגורים (עדכניות עד לפני 6 שנים, ר"ק), מספרי תעודות זהות, מספרי טלפון, פרטי רישוי רכב ולהשתמש בהם למשל כדי לאיים על כל אחד.

ניתן בקלות לדמיין שימוש בנתונים האלה למטרות פליליות למשל. שילוב הנתונים האלה ביחד עם יכולות בינה מלאכותית יכול להוות איום אפילו יותר מסוכן מאשר מה שהיה זמין עד כה.

הדליפה הזו מהווה שוב תמרור אזהרה על מותה של הפרטיות בעידן האינטרנט בכלל ועידן הרשתות החברתיות בפרט. הוא גם מדגים באיזו קלות ניתן למצוא פרטים על כל אדם - כולל בעלי תפקידים רגישים. מספיק לדמיין מה יכול לקרות אם מישהו ינסה לסחוט את ראש המוסד, השב"כ או קצינים בכירים בצבא, בעיקר בימים אלו.

דגל אדום אל מול זלזול בוטה

הזלזול הבוטה הזה והזילות בפרטיות הנתונים האישיים של אזרחי המדינה, כמו גם הנכונות של גורמים שונים לעשות בהם שימוש למטרות פוליטיות ללא פיקוח, צריך להרים דגל אדום בוהק מול הרשויות האמונות על הגנת הפרטיות והסייבר.

לא רק זאת - על פי מידע שהגיע לידינו, אין זה נדיר שגורמים פוליטיים כאלה ואחרים מנסים לעשות שימוש באמצעי סייבר כדי לתקוף יריבים פוליטיים. מדובר בתופעה שגורם בתחום הסייבר אישר לנו שהיא נפוצה מאוד בשלטון המקומי וזאת בעיקר בגלל אבטחת מידע קלוקלת במוסדות כגון עיריות ומועצות מקומיות.

כך או כך, לא ברור למה למפלגות או למועמדים יש גישה לפנקס הבוחרים. יכול להיות שהקמת המאגר הנוכחי קשורה לאיסור שהטיל בג"צ על שימוש באפליקציית אלקטור במהלך יום הבחירות כדי לדרבן מצביעים פוטנציאליים להצביע.

שימוש בבוט יכול לעקוף את האיסור הזה, שכן מדובר במאגר לא חוקי בעליל ושאינו תחת פיקוח. עם הגילוי של המאגק פנינו לרשויות, אך עד למועד פרסום הכתבה נראה שהבוט והאתר שמקושר אליו עדיין זמינים לשימוש ברשת.